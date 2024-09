video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 22 settembre: le regioni a rischio È in avvicinamento sull’Italia una nuova perturbazione che porterà un aumento della nuvolosità e piogge sui settori occidentali già dal mattino di domani, domenica 22 settembre. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l’allerta arancione sull’Emilia Romagna, gialla in altre tre regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Eleonora Panseri

È in avvicinamento sull'Italia una nuova perturbazione che porterà un aumento della nuvolosità e piogge sui settori occidentali già dal mattino di domani, domenica 22 settembre.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Su settori dell'Emilia Romagna, colpita nei giorni scorsi dall'alluvione, è stata disposta l'allerta arancione, in altre tre regioni invece è prevista l'allerta gialla. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per domenica 22 settembre

Anche per la giornata di domenica 22 settembre la Protezione Civile e l'Arpae hanno emesso un avviso di allerta arancione per una parte dell'Emilia-Romagna.

Domani non sono previsti fenomeni significativi ma nella pianura bolognese, ravennate e ferrarese resta l'attenzione per frane e in generale per condizioni idrogeologiche fragili dopo le piogge eccezionali dei giorni scorsi.

Prosegue il lento esaurimento delle piene dei corsi d'acqua del settore centro-orientale. La criticità arancione è relativa alle difficoltà dello smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica.

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione

Emilia Romagna: Pianura bolognese

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come riportato dal bollettino della Protezione Civile, in tre regioni è stata disposta l'allerta gialla: settori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia. Ecco le zone interessate dall'avviso:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Nella giornata di domani, domenica 22 settembre, sin dalle prime ore del mattino sono arresti rovesci e temporali anche intensi sulla Sardegna. Con il passare delle ore aumenterà la nuvolosità al Nord-Ovest, sulla Sicilia e, nella seconda parte della giornata sulle restanti regioni.

In serata le precipitazioni si estenderanno anche all’estremo Nord-Ovest, alle regioni centrali tirreniche e alla Campania. Le temperature massime saranno in lieve calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Sono previsti 27-28 gradi al Sud e sulla Sicilia.