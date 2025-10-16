Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 17 ottobre: le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo gialla su cinque regioni per rischio temporali e rischio idraulico.

Continua la fase di intenso maltempo sul Sud dell'Italia dove nelle prossime ore avremo ancora forti piogge e temporali su diverse regioni. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo gialla su cinque regioni per rischio temporali e rischio idraulico.

Maltempo, allerta meteo arancione in Puglia domani

La circolazione depressionaria che sta attraversando il Mediterraneo centrale quindi continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo Ionio. Nelle prossime ore il maltempo continuerà quindi a insistere soprattutto sulle zone ioniche dove sono attesi i fenomeni più intensi. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito a quelli diffusi nei giorni scorsi, e ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, allerta arancione sulla Puglia meridionale. Valutata, inoltre, allerta gialla sui restanti settori della Puglia, sul Molise, e su parte di Abruzzo Calabria e Sicilia. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 17 ottobre:

Meteo, le previsioni per domani 17 ottobre

Le previsioni meteo per domani 17 ottobre indicano al nord cielo parzialmente nuvoloso, con isolate precipitazioni sui settori alpini e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulle zone padane. Al centro tempo ancora molto nuvoloso sulle regioni adriatiche, in particolare su Abruzzo e basso Lazio con precipitazioni abbondanti anche a carattere di rovescio e temporale, ma in graduale miglioramento nel corso del giorno. Al sud infine piogge intense e diffuse, in particolare sulla Puglia centro-meridionale. Previste anche locali grandinate sui settori ionici e temporali sparsi, talvolta intensi, soprattutto su Sicilia, Calabria tirrenica, Campania, Basilicata e Molise.