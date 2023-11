Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 8 novembre in otto regioni Giornata caratterizzata da piogge anche quella di domani, mercoledì 8 novembre. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione su parte del Veneto e un avviso di allerta meteo gialla su altre regioni: ecco l’elenco.

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia deve fare il conto con un'altra perturbazione, la tempesta Domingos, che domani mercoledì 8 novembre porterà altre piogge, anche a carattere di nubifragio, specialmente sulle regioni meridionali. La corrente atlantica farà anche calare le temperature sempre al Sud facendo tornare sulla Penisola il clima tipico di novembre.

Anche per questi motivo la Protezione civile sul proprio sito web ha diramato vari avvisi di allerta meteo gialla su alcune regioni su varie regioni del centro Italia, ma anche per una parte del Veneto dove è invece stato valutata allerta meteo di colore arancione per rischio idraulico.

Maltempo, allerta meteo arancione in Veneto

Stando al bollettino aggiornato pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico su un settore del Veneto.

Nello specifico la zona del Po, del Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Ci sono poi diverse allerte meteo giallo per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Vediamo nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Meteo, le previsioni per domani 8 novembre

Giornata ancora caratterizzata da molte nubi e precipitazione sparse, a tratti anche di forte intensità, sulle regioni meridionali. Più soleggiata, ma non mancheranno le nuvole, in Abruzzo, Molise e Sardegna, dove comunque non dovrebbe piovere; in prevalenza sereno nel resto d’Italia.

Temperature minime in calo sulle regioni del centro e del nord Italia, dove localmente nelle primissime ore del giorno si scenderà anche sotto i 5°; massime in calo anche al Sud, con poche variazioni altrove.