video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 28 giugno: le regioni a rischio Nonostante la rimonta dell’alta pressione, anche per domani venerdì 28 giugno è prevista un’allerta arancione per rischio idraulico e quella gialla per rischio temporali su diversi settori di 3 regioni italiane. Il bollettino della Protezione Civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pian piano il maltempo sta lasciando l'Italia. Già in queste ore dovrebbero vedersi i primi significativi effetti del ritorno dell'anticiclone africano, soprattutto a centro e sud. Tuttavia nella parte settentrionale della Penisola permarrà un po' di instabilità.

Anche per la giornata di domani, venerdì 28 giugno, infatti Protezione civile ha emesso delle allerte meteo per rischio idraulico su alcune zone del nord Italia. Nello specifico Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Sul sito ufficiale della Protezione Civile, nel Bollettino di criticità per domani venerdì 28 giugno è dunque prevista l'allerta gialla per rischio idraulico su alcuni settori dell'Emilia Romagna e del Veneto, ma sopratutto allerta arancione per rischio idraulico su un'area della Lombardia.

Questa la situazione nel dettaglio:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione

Lombardia: Bassa pianura orientale

Lombardia: Bassa pianura orientale Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 28 giugno

Sarà una mattinata di bel tempo praticamene su tutto lo Stivale. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi, dove sarà possibile qualche breve temporale; sempre soleggiato e stabile nel resto d’Italia.

Temperature in generale aumento con valori quasi compresi fra 28 e 34 gradi e possibili picchi fino a 35-36 gradi al Sud e Isole. Moderati venti di Maestrale su Basso Adriatico e Basso Ionio.