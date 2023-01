Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 9 gennaio: l’elenco delle Regioni a rischio Per la giornata di domani, lunedì 9 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione e gialla complessivamente per 13 regioni italiane.

A cura di Davide Falcioni

Finalmente il clima primaverile che ha caratterizzato le ultime settimane cederà il passo a condizioni meteo più consone ai mesi invernali. L'intensa perturbazione atlantica arrivata oggi sull’Italia sta abbandonando il Nord-Ovest mentre insisterà domani, lunedì 9 gennaio, nel resto d’Italia con piogge anche intense o temporalesche sulle regioni del basso Tirreno, in Sicilia e in Friuli Venezia Giulia.

Al Centro-Sud soffieranno venti tesi dai quadranti occidentali e nevicherà sulle Alpi orientali ma solo a quote medio-alte, perché le temperature rimangono comunque superiori alle medie stagionali. Inizialmente, infatti, il clima resta mite per il periodo per effetto di intensi e tiepidi venti di Libeccio, sostituiti poi, martedì, da più freddi venti di Maestrale con le temperature che al Centro-Sud si riporteranno temporaneamente su valori in linea con le medie stagionali.

Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione (1 regione) e gialla (12 regioni).

Allerta meteo arancione in Liguria

La protezione Civile ha diramato l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico per i Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Allerta meteo gialla in 12 regioni

Sono 12 le regioni per le quali è stata diramata l'allerta meteo gialla dalla Protezione Civile

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ Allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Previsioni meteo lunedì 9 gennaio

Per la giornata di domani, lunedì 9 gennaio, atteso netto miglioramento al Nord-Ovest dove tenderà a rasserenare. Molte nubi nel resto d’Italia con precipitazioni sparse nel Nord-Est e in gran parte del Centro-Sud; piogge anche intense e temporalesche su Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e al mattino nel sud della Sardegna; fenomeni meno probabili e più isolati lungo le coste del Centro Italia e nel centro-nord della Puglia.

Neve sulle Alpi Orientali oltre 1000-1200 metri e in calo sull’Appennino Centrale dal pomeriggio intorno a 1500 metri. Temperature in rialzo al Nord; ovunque oltre la norma.