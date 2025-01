video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 20 gennaio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 20 gennaio, un'allerta meteo arancione sulla Basilicata e un'allerta gialla in cinque regioni al Sud. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo e allerta meteo sull’Italia per domani 20 gennaio 2025. La Protezione civile ha valutato per lunedì un’allerta arancione sulla Basilicata e un’allerta gialla in cinque regioni al Sud. Mentre l’area depressionaria responsabile di temporali e nubifragi dei giorni scorsi si indebolisce, infatti, una nuova perturbazione è in arrivo con associate precipitazioni sparse da nord a sud.

Allerta meteo arancione in Basilicata domani lunedì 20 gennaio

Per la giornata di domani lunedì 20 gennaio, il dipartimento di Protezione civile ha valutato un’allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico sulla parte ionica della Basilicata. Sulla regione infatti attese nelle prossime ore nuove piogge e temporali che, insistendo su territori già colpiti da nubifragi, aumentano il rischio idraulico per fiumi e torrenti.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, è stata valutata per domani 20 gennaio un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui restanti settori di Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Basilicata: Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Basilicata: Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Meteo, le previsioni per domani lunedì 20 gennaio

Per la giornata di domani 20 gennaio attese molte nubi al nord con piogge sparse prima su regioni occidentali, Lombardia ed Emilia Romagna e poi su pianura veneta e Trentino. Neve su Alpi centroccidentali e appennino settentrionale dai 900/1000 metri. Cielo nuvoloso anche al centro con piogge e locali rovesci che interesseranno Sardegna, Toscana e Lazio e che dal pomeriggio si estenderanno anche all’Umbria e alle Marche. Al sud infine piogge sulle aree tirreniche di Campania e Sicilia, temporali sparsi su settori ionici di Calabria e Basilicata ma anche su Puglia salentina.