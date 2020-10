Si aggrava ora dopo ora il bilancio del maltempo nelle regioni del nordovest. Sono infatti undici le persone disperse a causa di piogge, vento ed esondazioni che si sono abbattuti sul Piemonte nelle scorse ore. Lo rende noto la Regione. Dieci sono i dispersi in provincia di Cuneo, su cui si stanno facendo verifiche tra il versante italiano e quello francese. Un altro disperso si registra nel Vercellese, caduto con la sua auto nel fiume Sesia. A questi va aggiunta la morte di Rinaldo Challancin, un vigile del fuoco volontario di 53 anni che ha perso la vita questa notte intorno alle 3 mentre stava operando sulla strada statale 26, al confine fra Bard e Arnad, per ripulirla da un albero caduto. “Era da poco arrivato quando un’altra pianta purtroppo gli è caduta addosso” ha raccontato il sindaco di Arnad Pierre Bonel. Sono rimasti invece illesi gli altri suoi colleghi. Challancin, vice capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Arnad, lascia la moglie Anna e le figlie Marzia e Stéphanie.

La situazione è preoccupante in tutto il territorio piemontese, dove interi paesi sono isolati a causa della distruzione di importanti vie di collegamento. Il Presidente della Regione Alberto Cirio ha descritto uno scenario critico e in alcuni casi peggiore del ‘94. Il governatore stamattina ha sentito il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli e si è confrontato con il collega ligure Giovanni Toti: insieme chiederanno lo stato d’emergenza. L’Assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte si è recato questa mattina in alcune zone del Tanaro e ha descritto una situazione disastrosa, sottolineando come desti preoccupazione il fiume Sesia, la cui piena sta passando ora, senza contare tutti i danni, le frane, le strade allagate, i borghi isolati. I danni più gravi si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, nel Biellese e come detto in quello del Sesia,

La quantità di pioggia caduta in Piemonte nelle ultime 24 ore ha superato il record storico dal 1958. A renderlo noto su Twitter Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. "Valori eccezionali per le precipitazioni cumulate nelle ultime 24 ore su alcune stazioni: Sambughetto (Vco) 630 mm e Limone Piemonte (Cuneo) 580 mm", aggiunge l'Arpa.