Malta, precipita da una scogliera con il quad andando a vedere il tramonto: morta 31enne di Marsala La trentunenne siciliana Oriana Bertolino è morta ieri sera precipitando da una scogliera sull'isola di Gozo, a Malta, dove era in vacanza: la donna era in sella ad un quad guidato da un 47enne marsalese, rimasto fortunatamente illeso.

A cura di Davide Falcioni

Oriana Bertolino, una trentunenne siciliana di Marsala, è morta nella serata di ieri sull'isola di Gozo, a Malta, dove era in vacanza: la giovane donna è precipitata in mare da una scogliera con un quad guidato da un altro marsalese, G.P., di 47 anni. Secondo quanto emerso i due stavano partecipando a un'escursione di gruppi per andare a vedere il tramonto. La vittima era molto conosciuta per il suo impegno sportivo (pallavolo) e la sua carriera accademica.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla scogliera lungo un lato della panoramica Wied il-Miela, nota per il suo arco di roccia, vicino a Garb. La polizia di Malta, dopo aver eseguito i rilievi del caso, ha riferito che il conducente del quad, che è riuscito a salvarsi riportando solo lievi ferite, ha perso il controllo del mezzo a quanto pare per un problema allo sterzo, circostanza che gli avrebbe impedito di svoltare in prossimità di una curva. Inoltre, pare che la guida del gruppo di escursionisti temesse di arrivare in ritardo e perdere il tramonto e per questo avrebbe indotto il gruppo ad accelerare. La fitta polvere sollevata, la scarsa aderenza e il guasto meccanico allo sterzo avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera, che si affaccia sul mare.

Il corpo della Bertolino è stato recuperato dopo le ricerche, ma la giovane sarebbe deceduta poco dopo a causa delle ferite riportate. L’uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all’ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un’inchiesta.

Oriana Bertolino lavorava in un ambulatorio veterinario ed era nota nel mondo della pallavolo come giocatrice e come allenatrice. La Fipav Sicilia l’ha ricordata con un post. "La notizia della tragica e prematura scomparsa di Oriana Bertolino, 31 anni, amante della pallavolo, giocatrice ed allenatrice, colpisce tutti noi profondamente – si legge su Facebook -. Il Presidente Antonio Locandro, l’intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia si stringono al dolore della mamma e del fratello di Oriana, della società Marsala Volley e di tutti i suoi affetti, in questo momento di profondo dolore".