Malore in piscina durante il campo estivo, Elisa morta a 13 anni dopo 8 giorni di coma

Non ce l'ha fatta Elisa, la 13enne che 9 giorni fa era stata soccorsa in piscina a Guastalla dopo un malore mentre stava facendo il bagno con il gruppo del campo estivo parrocchiale di Poviglio, il paese dove abitava. Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime: per le prime terapie di emergenza sono intervenuti i bagnini, poi sono arrivati sul posto i sanitari dell'ambulanza e quelli dell'elisoccorso di Parma. Proprio a Parma la ragazzina era stata trasferita in elicottero dopo aver ripreso le funzioni vitali, ma restando in condizioni disperate a causa del malore e dell'acqua ingerita.

Dopo otto giorni di coma, il suo cuore ha purtroppo smesso di battere. Il decesso di Elisa è stato dichiarato nella mattinata di ieri, giovedì 18 luglio. La notizia ha sconvolto l'intero paese di Poviglio, dove per tutta la notte era stata portata avanti dai residenti una veglia di preghiera guidata dal parroco don Alberto Nicelli, che al momento della tragedia si trovava nella piscina guastallese con i suoi ragazzi e gli educatori.

Il parroco ha fatto visita ai genitori della 13enne deceduta per manifestare loro il proprio cordoglio. La ragazzina aveva appena concluso la seconda media e la sua morte lascia sconvolti il papà, la mamma e la sorellina più piccola. Per questa sera, venerdì 19 luglio, è stata annullata in segno di lutto la prima serata della sagra di San Sisto, in cui il papà della 13enne opera come volontario.

La salma è ora a disposizione della magistratura per tutti gli accertamenti del caso. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della piscina guastallese per ricostruire la dinamica di quanto accaduto alla ragazzina. Dopo gli accertamenti, sarà dato il nulla osta per poter fissare i funerali che molto probabilmente si svolgeranno a Poviglio.