Malore improvviso: la modella Sara Pegoraro muore a 26 anni Treviso sotto choc per la morte della modella Sara Pegoraro, stroncata da un malore a soli 26 anni. Per far chiarezza, la Procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato.

A cura di Biagio Chiariello

Venerdì scorso, 24 giugno, si era improvvisamente sentita male nei pressi del supermercato Aldi, in viale della Repubblica a Treviso. Dopo essere caduta in un fosso è stata ricoverata all’ospedale Ca' Fancello di Treviso salvo poi essere dimessa. Poche ore dopo, sembrava essersi ripresa del tutto. Ma proprio quando la situazione peggiore sembrava essere passata, è arrivata la tragedia: Sara Pegoraro, modella di 26 anni di Treviso, è deceduta improvvisamente. Inutile l’intervento del Suem 118. Ignote, al momento, le cause della morte: si è trattato di un malore improvviso, ma non sono stati resi noti i dettagli dell’accaduto.

Ignote le cause del decesso di Sara Pegoraro

Per far chiarezza sulle cause del decesso, la Procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Il sostituto procuratore Anna Andreatta, titolare del fascicolo, ha già disposto l'analisi del sangue per fare chiarezza sull'eventuale assunzione di uno stupefacente. Lo scorso 17 giugno aveva parlato su Facebook di un incidente di cui si era resa protagonista a Bologna e che l'aveva costretta al ricovero in ospedale. "Sto giro ho rischiato di lasciarci le penne ma nemmeno colpa mia" aveva scritto. "Grazie mamma per esserci sempre stata, pronta ad aiutarmi in ogni momento è per non avermi lasciata mai sola! Sei la mia ancora". Mentre un anno e mezzo fa, era stata investita e lo scorso maggio era stata operata allo scafoide.

Il saluto degli amici sui social

La notizia ha fatto presto il giro dei social, dove Sara era molto attiva e molto seguita. Tantissimi i messaggi lasciati dagli amici ancora increduli: “Non ci posso credere, buon viaggio”, scrive Federico. “Eri una persona speciale”, aggiunge Leonardo. “Alla fine la grigliata che volevi tanto che facessi la faremo insieme lassù riposa in pace cugi, mi manchi già”.