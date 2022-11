Malore dopo il parto, 31enne muore all’ospedale di Cecina: aperta un’inchiesta, la bimba sta bene Una donna di 31 anni è morta improvvisamente all’ospedale di Cecina qualche ora dopo aver partorito la sua bambina. Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia dalla Procura di Livorno per accertare le cause di quanto successo.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Cecina dove una donna di 31 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morta nei giorni scorsi nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale cittadino alcune ore dopo aver partorito la sua bambina.

La sua non era una gravidanza a rischio, ma subito dopo il parto ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo. Pare non avesse patologie pregresse. Come riporta il quotidiano Il Tirreno, La piccola invece sta bene.

Secondo le prime risultanze, il decesso sembrerebbe dovuto a un malore improvviso, forse non collegato al parto anche se le cause sono ancora tutte da accertare. Inutili i tentativi di rianimare la paziente, le cui condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente.

Si attendono, pertanto, i risultati dell'autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni, come disposto dalla Procura di Livorno, che ha aperto un'inchiesta per stabilire anche eventuali responsabilità.

A ricostruire l'accaduto sarà anche l'equipe di sanitari dell'Asl Toscana Nord Ovest che dovrà compiere i controlli sulle procedure seguite prima e dopo il parto, per verificare eventuali mancanze o errori. L'iter sarebbe già stato avviato dalla direzione sanitaria dell'ospedale di Cecina.

La donna si sarebbe presentata insieme al compagno nel reparto di Ostetricia per dare alla luce la sua piccola ma senza nessun elemento che potesse far temere per un possibile rischio o complicazione. Poi, il tragico epilogo, con il suo cuore che ha smesso di battere improvvisamente: un dramma che al momento è ancora senza spiegazione. Le condizioni della neonata, invece, stando a fonti ospedaliere, sono buone.