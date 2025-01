video suggerito

Madre e figlie divise da piccole, dopo 20 anni si cercano e si ritrovano sui social: “Il giorno più bello” È la storia a lieto fine di due ragazze di Ferrara, Alisia di 23 anni e Camilla di 21 anni, due sorelle che dopo essere state adottate da piccolissime hanno iniziato a cercare la madre biologica sui social. Tra appelli e condivisioni nei gruppi di scomparsi, hanno scoperto che anche la donna stava cercando le due figlie. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Una mamma che cercava le figlie, le ragazze che cercavano la mamma e poi finalmente le loro ricerche che si incrociano sui social tra appelli e condivisioni nei gruppi di scomparsi fino all'incontro finale dopo 20 anni. È la storia a lieto fine di due ragazze di Ferrara, Alisia di 23 anni e Camilla di 21 anni, due sorelle che dopo essere state adottate, per anni hanno cercato la madre da cui erano state separate quando avevano pochissimi anni di vita e che ora hanno potuto rivedere la genitrice biologica, per ora solo in videochiamata.

Per anni la donna, una cittadina ecuadoriana che aveva partorito in Italia prima di lasciare il nostro Paese a causa di difficoltà economiche, non si era rassegnata alle sue due figlie date in adozione quando avevano solo 3 anni e un anno e mezzo. Per anni le ha cercate in vari modi anche mettendo dei post su gruppi social di persone scomparse o relative la zona di Cento, sua ultima residenza in Italia.

Purtroppo i suoi sforzi non hanno dato alcun esito ma nel frattempo anche le figlie, diventate più grandi, hanno iniziato a cercare la madre attraverso i social. I loro appelli si sono rivolti alle stesse pagine social fino a quando qualcuno ha collegato i due nomi a distanza di anni e ha capito che quella donna che cercava le figlie era proprio la mamma biologica di Alisia e Camilla.

"Cerco le Mie Figlie, devono sapere che non le ho abbandonate… figlie mie vi amo. La mia bambina Alisia è nata a Roma e la mia bambina Camilla è nata a Cento" aveva scritto la donna in un vecchio post del 2022. "Mia mamma ha origini ecuadoriane, il suo compagno, mio padre biologico ha origini polacche. Prima di essere state adottate siamo state affidate a una casa famiglia a Forlì, dove lei spesso veniva a farci visita fino a quando gli assistenti sociali non gliel’hanno più permesso" aveva scritto la giovane pochi giorni fa dando nome ed età che hanno permeso di collegare i due casi.

Qualcuno infine ha avvertito la donna che si è subito messa in contatto con le figlie che ha rivisto di nuovo dopo 20 anni, per ora solo in video. "Mi sono svegliata con Messenger che suonava. Ho aperto e trovato un messaggio di mia madre biologica, non ci credevo. Ci siamo chiamate subito al telefono, abbiamo pianto ed è stato tutto incredibile" ha raccontato la 23enne al Resto del Carlino, aggiungendo: "Ci siamo ritrovate, ho potuto sapere tutta la storia, è il giorno più bello della mia vita".