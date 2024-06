Madre e bimba di 5 anni spinte al largo dal vento sul materassino: salvate a quasi due km da riva

video suggerito

Brutta disavventura per madre e bimba di 5 anni in vacanza sulle cose venete a Bibione, nella città metropolitana di Venezia. Le due stavano facendo il bagno sul materassino gonfiabile, messo in acqua per rilassarsi, quando il forte vento e le correnti le hanno spinte al largo a quasi due chilometri dalla riva, dove sono rimaste bloccate. L’allarme dalla spiaggia fortunatamente è partito subito e gli immediati soccorsi alla fine sono riusciti a portare a terra le due sane e salve.

La vicenda si è consumata nella tarda mattinata di martedì scorso, intorno a mezzogiorno, quando le condizioni di mare e meteo non erano favorevoli. In zona le correnti e il vento di bora infatti erano molto forti tanto che era stato esposta anche la bandiera rossa. L’allarme è partito poco dopo quando dalla spiaggia, nel tratto di arenile di fronte al Villaggio Internazionale, si è capito che sul materassino vi era una bimba in difficoltà con grave rischio.

I bagnini in servizio hanno immediatamente allertato i soccorsi mentre uno di loro si è lanciato in mare e ha raggiunto il materassino gonfiabile tenendolo fermo. Sul posto poi sono state fatte convergere una unità navale della guardia costiera e l’elisoccorso del 118. La motovedetta e l’elicottero infine hanno recuperato, madre, bimba e bagnino che sono stati tratti in salvo a circa due chilometri dalla costa dove il vento li stava spingendo sempre più lontano.

Le due infine sono state portate al punto di primo intervento di Bibione dove sono state sottoposte ai controlli del caso ma fortunatamente non è emerso nulla di grave. Mamma e figlia se la sono cavata sono con tanto spavento. Le due altoatesine sono state riaccompagnate al Villaggio Turistico Internazionale, dove stanno trascorrendo le vacanze e dove hanno potuto riabbracciare i loro familiari.