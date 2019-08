in foto: immagini di repertorio

Dramma nel pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto, a Passo San Ginesio, nella provincia di Macerata. Un bambino di nove anni che si trovava nel piccolo centro marchigiano per le vacanze ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, il bambino stava passeggiando quando improvvisamente è sfuggito al controllo della madre ed è stato investito da un'auto, una Fiat Uno, guidata un uomo di settanta anni residente nel Maceratese. L'anziano automobilista non si sarebbe accorto subito dell'impatto e infatti ha trascinato il corpo del bambino per qualche metro. Poi, quando finalmente si è reso conto di cosa era accaduto, il conducente dell’auto si è fermato ed è sceso dal veicolo in stato di choc. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 18:45 a Passo San Ginesio lungo la provinciale 78.

I soccorritori hanno tentato di rianimare il bambino, ma tutto è stato inutile – Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tolentino (Macerata), gli agenti della Polizia locale e i soccorritori del 118. Questi ultimi hanno tentato a lungo di rianimare sul posto il ragazzino, mentre veniva allertata l'eliambulanza, che purtroppo però non è servita. Il bambino non ce l'ha fatta: probabilmente è morto sul colpo. Il bambino, la cui famiglia è originaria di San Ginesio, viveva con la madre e la sorella in Inghilterra ed era appunto in paese per l’estate. Sul tragico incidente indagano i carabinieri.