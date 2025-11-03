Lutto per Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un’auto: caccia al pirata della strada

Lutto per la cantante Laura Pausini. In un incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore. L’uomo, 78 anni, era in sella della sua bicicletta, quando è stato travolto e ucciso da un’auto. La persona alla guida è fuggita dopo l’impatto. Ora è caccia a una Opel Astra vecchio modello, le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare il pirata.

Ettore Pausini, 78 anni, e la nipote Laura.

Lutto in famiglia per Laura Pausini. In un incidente avvenuto ieri, domenica 2 novembre, alle porte di Bologna è morto Ettore Pausini, zio paterno della cantante.

A quanto si apprende, l'uomo, 78 anni, originario di Solarolo, era in sella della sua bicicletta, come era solito fare ogni sabato e domenica, quando è stato investito da un'auto che non si è fermata dopo l'impatto. Purtroppo, a nulla è servito l'intervento dei soccorsi.

Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare il 78enne per un'ora, ma per lui non c'è stato più nulla da fare. L'impatto tra l'auto e la bici è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena.

Secondo la ricostruzione, Pausini procedeva in direzione centro, mentre l'auto andava verso la periferia. Come già detto, l'automobilista alla guida del mezzo che ha travolto l'anziano è scappato.

Ora è caccia a una Opel Astra vecchio modello. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, le forze dell'ordine stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona e delle strade periferiche per risalire al pirata.

La strada dove è avvenuto l'incidente è stata più volte segnalata come pericolosa, al punto che i cittadini hanno lanciato appelli perché la via, e il tratto in particolare, fosse messa in sicurezza al più presto.

Ettore Pausini era molto conosciuto a Bologna. Per oltre 30 anni era stato il barbiere di piazza Azzarita e negli anni scorsi era guarito da un tumore, un'esperienza che si era poi tramutata in un impegno nell'associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici.

“Un uomo immenso”, lo ha ricordato Stefano Giordani, presidente dell’associazione e suo amico da tanti anni. Come ricorda il Corriere di Bologna, nel 2016 Laura Pausini aveva postato sui social un volantino dell’associazione che ritraeva la fotografia di suo zio.

"Mio zio Ettore Pausini è un vero campione! – aveva scritto la cantante nel post condiviso su Facebook -. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene!".