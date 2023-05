Lupo attacca cagnolino e padrona a spasso, agguanta il cucciolo e fugge via: “Comportamento anomalo” L’allarme lanciato dal sindaco di Palombaro, piccolo comune in provincia di Chieti: “Non è la prima volta che qui ci capita di vedere un lupo, ma questi animali non sono mai stati così aggressivi. Per il veterinario quello del lupo è stato un comportamento anomalo”

A cura di Antonio Palma

Paura nelle scorse ore in Abruzzo dove una donna a spasso col suo cagnolino è stata aggredita da un lupo che ha attaccato l'animale di piccola taglia agguantandolo e fuggendo via con la preda tra i denti. L'episodio a Palombaro, piccolo comune in provincia di Chieti nella zona del Parco nazionale della Maiella. A darne notizia il sindaco Consuelo Di Martino che sui social ha messo in guarda la popolazione locale.

“Un lupo ha aggredito una nostra concittadina, che ora è in ospedale per gli accertamenti del caso. Sono state allertate tutte autorità competenti. Si tratta di un comportamento piuttosto anomalo, pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare potenzialmente pericoloso. Raccomandiamo la massima cautela. Se qualcuno dovesse avvistarlo è pregato di contattarci" ha scritto il Sindaco.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna, la 56enne Nadia Terenzi, era uscita a passeggio col suo cagnolino e si trovava tra le strade del centro della piccola comunità quando si è trovata faccia a faccia col lupo. L'animale selvatico ha subito mirato al cagnolino, la donna ha provato a salvarlo ma il lupo ha inseguito anche lei, aggredendola e facendola cadere prima di fuggire tenendo il cane tra i denti.

Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi i Forestali, i carabinieri e i sanitari della Asl ed è stato avvisato anche l'Ente Parco Nazionale della Majella. La proprietaria del cane è stata portata in ospedale per accertamenti. Nella caduta si è fatta male al ginocchio e ad un polso ed è stata sottoposta a esami radiologici. Del suo cane purtroppo solo tracce di sangue lungo il percorso dove il lupo è fuggito.

Non si tratterebbe del primo avvistamento di un lupo aggressivo in zona negli ultimi giorni. "Per il veterinario quello del lupo è stato un comportamento anomalo. Potrebbe essere stato allontanato dal branco. Anche una famiglia inglese ha riferito dell'attacco di un lupo al suo cane l'altro ieri. Potrebbe essere affamato e potenzialmente pericoloso; pertanto non lasciare cibo in strada. Abbiamo trovato anche secchi dei rifiuti distrutti" ha spiegato infatti il sindaco all'Ansa. Interpellata dal sito locale ChiaroQuotidiano.it, ha aggiunto: "Essendo una cittadina di montagna nel Parco nazionale della Maiella non è la prima volta che qui ci capita di vedere un lupo, ma questi animali non sono mai stati così aggressivi. Ho saputo che ieri aveva aggredito un altro cane: è potenzialmente pericoloso.