Ludovico travolto e ucciso da un’auto davanti agli occhi degli amici: “Un rumore sordo, poi il tonfo” Sotto choc gli amici di Ludovico De Pandis, il 19enne travolto e ucciso da un’auto mentre a piedi raggiungeva il centro città di Conversano. “Abbiamo udito un rumore sordo… poi il tonfo”, il racconto.

A cura di Chiara Ammendola

Ludovico De Pandis (Ig)

Un rumore sordo, poi il tonfo. Raccontano così gli amici di Ludovico De Pandis i momenti successivi all'incidente nel quale è rimasto ucciso il 19enne. Il dramma si è consumato nella serata di sabato a Conversano, comune della provincia di Bari, dove il giovane avrebbe trascorso la serata proprio in compagnia di alcuni amici. Purtroppo però pochi metri prima di raggiungere i suoi amici un'auto lo ha travolto e ucciso.

L'incidente è avvenuto lungo la strada Provinciale 101 a un chilometro dal centro abitato: stando a quanto ricostruito finora sembra che Ludovico stesse attraversando la strada quando un'auto guidata da una di 29 anni, una Citroen C3, lo ha centrato in pieno. Gli amici, che lo aspettavano poco distante, hanno udito distintamente il momento dello schianto.

“È stato terribile – ha detto uno degli amici del 19enne così come riportato da Corsera – abbiamo sentito un rumore sordo, come quello di un tonfo, e poi abbiamo visto una macchina fermarsi. Non potevamo certamente immaginare quello che abbiamo visto qualche secondo dopo”.

LA donna alla guida si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Ha atteso con gli altri l'arrivo dei soccorritori che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sotto shock la donna è stata visitata dal personale sanitario a sua volta. Sottoposta ad alcoltest ed esami tossicologici è risultata negativa a entrambi. Non è escluso che la visuale le sia stata ridotta dalla presenza di nebbia