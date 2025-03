video suggerito

L'oroscopo di venerdì 28 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì 28 marzo 2025 ci avvicina all'eclissi di Sole di sabato ma mantiene forte la sua tensione emotiva con la Luna in Pesci e Venere congiunta a Nettuno.

Ariete

Amore: con Venere alle spalle e Marte nervoso, ogni coccola suona come una richiesta di troppo.

Lavoro: manchi di concentrazione come dopo una notte in bianco: meglio non forzare.

Fortuna: bassa come la voglia di alzarsi lunedì mattina.

Il consiglio del giorno: spegni tutto e concediti un detox mentale, anche solo di mezz’ora.

Voto: 6+

Toro

Amore: con Venere e Luna favorevoli, sei pronto per grandi gesti romantici (e scenografici).

Lavoro: sei più ispirato del solito: Nettuno ti regala idee dolci e geniali.

Fortuna: finalmente si gira a tuo favore, come un toast ben riuscito.

Il consiglio del giorno: esagera, ma con eleganza.

Voto: 8,5

Gemelli

Amore: Venere vi guarda male e voi reagite peggio: le parole pungono.

Lavoro: la concentrazione scarseggia, e ogni riunione vi sembra un incubo ricorrente.

Fortuna: decisamente altalenante: oggi tocca alla “bassa marea”.

Il consiglio del giorno: fate solo lo stretto indispensabile e salvate energie.

Voto: 5

Cancro

Amore: sei pronto a tutto, anche a dichiarazioni degne di un film romantico con finale epico.

Lavoro: Plutone ti stimola a osare di più: brilla chi ha il coraggio.

Fortuna: più alta della media, anche grazie alla Luna nel tuo elemento.

Il consiglio del giorno: segui l’istinto, ma tieni il paracadute.

Voto: 8

Leone

Amore: la Luna non ti coccola e tu reclami attenzioni con stile (ma un filo di drama).

Lavoro: ti senti sottovalutato e forse… lo sei. Saturno ti chiede pazienza.

Fortuna: intermittente, ma qualche chicca c'è.

Il consiglio del giorno: fatti valere, ma senza alzare troppo il volume.

Voto: 6,5

Vergine

Amore: Venere in opposizione ti rende ipercritica: anche Cupido ha paura.

Lavoro: sei precisa, ma poco ispirata. Dai tempo a Mercurio per tornare in forma.

Fortuna: sotto la media, ma non tragica.

Il consiglio del giorno: spegni il giudice interiore. Nessuno è perfetto (e va bene così).

Voto: 5,5

Bilancia

Amore: l’umore non è al top, e ne risentono anche le coccole.

Lavoro: ti serve equilibrio: troppe richieste ti fanno saltare la bilancia (in tutti i sensi).

Fortuna: neutra, come una domenica pomeriggio di pioggia.

Il consiglio del giorno: non punirti troppo per un momento “no”.

Voto: 6

Scorpione

Amore: Venere e Nettuno ti trasformano in un poeta dei sentimenti (con lato hot).

Lavoro: sei visionario e potente. Plutone ti regala un sesto senso.

Fortuna: ottima: cogli ogni ispirazione al volo.

Il consiglio del giorno: scrivi ciò che senti. Anche in forma anonima.

Voto: 9

Sagittario

Amore: ti senti distante, anche se nessuno ti ha fatto niente. È Nettuno che confonde.

Lavoro: disorganizzato come una valigia fatta in fretta: rallenta.

Fortuna: ballerina, come una playlist mista jazz e trap.

Il consiglio del giorno: cerca il bello nelle piccole cose. Funziona.

Voto: 5,5

Capricorno

Amore: non sei in vena, ma chi ti ama lo capisce.

Lavoro: Marte opposto ti rallenta. Concentrati su ciò che è già avviato.

Fortuna: nella media, se eviti le forzature.

Il consiglio del giorno: accetta la stanchezza: è un messaggio del corpo.

Voto: 6

Acquario

Amore: Marte ti rende irresistibile e incontenibile. Più che flirt, monologhi seduttivi.

Lavoro: idee brillanti che partono da una battuta: Mercurio ti ispira.

Fortuna: alta come il volume della tua playlist preferita.

Il consiglio del giorno: non frenarti. Al massimo… registra un podcast.

Voto: 8

Pesci

Amore: con Venere e Nettuno nel vostro segno, siete pura poesia.

Lavoro: creatività al top: siete gli artisti del team, anche se fate contabilità.

Fortuna: altissima, ma tutta da sentire col cuore.

Il consiglio del giorno: seguite l’intuizione. È infallibile.

Voto: 9