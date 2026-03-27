Oroscopo di oggi venerdì 27 marzo 2026: Ariete e Cancro hanno bisogno di essere visti

La Luna è ancora grande protagonista nell’oroscopo di venerdì 27 marzo 2026 dal segno del Cancro: le emozioni sono intense e i sentimenti profondi. Abbiamo bisogno di ascoltare davvero chi abbiamo di fronte nelle previsioni del cielo del giorno.

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Ariete

Con la Luna a sfavore per buona parte della giornata e Marte che effettivamente ti insinua dubbi e paranoia, apprezzi moltissimo la nuova regola per coloro che lasciano recensioni online di alberghi e ristoranti sulle app più famose. Certo che si potranno fare dicendo tutto quello che si pensa, ma servirà esibire lo scontrino per dimostrare che in quel ristorante ci si è stati davvero e che non si è degli haters del luogo.

Toro

Prima che la Luna passi a tuo favore a metà pomeriggio, direi, caro Toro, che farai tua quella sensazione meravigliosa di essere nel mezzo di un cammino intenso di grande evoluzione personale. Ogni piccola cosa che impari durante la giornata ti sembra possa aprirti molte, molte strade. Per esempio, ti commuovi leggendo che è stato ritrovato in Olanda lo scheletro di un cavaliere che, per gli archeologi, potrebbe essere d'Artagnan, il celebre moschettiere del romanzo di Dumas.

Gemelli

Continua quella tua brutta sensazione di non essere capito per quello che davvero vuoi dire, caro Gemelli, anche se quello che vuoi dire, effettivamente, è molto semplice. Forse soltanto le persone che ti stanno intorno non hanno le orecchie abbastanza aperte. Detto questo, sono sicura che tu oggi non ti farai certo zittire da qualcuno che ti dà risposte maleducate e continui la tua piccola battaglia personale, come sta facendo Giorgia Soleri sui social.

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Cancro

Qualsiasi sia il numero di zeri del tuo conto in banca, caro Cancro, oggi più che mai sei convinto che la tua vera eredità sia un'eredità emotiva, poetica, ideologica. Soltanto le persone che riescono a capire questo sono persone degne di essere chiamate amiche. Questa volta sei davvero intransigente. La stessa cosa, più o meno, ha dichiarato negli ultimi giorni di vita Gino Paoli, che ha un patrimonio, pare, stimato di 20 milioni di euro, ma in realtà sa benissimo che le cose più grandi che lascia sono poesie.

Leone

Sarà che la Luna sta per arrivare nel tuo segno zodiacale, sarà che Venere ti fa sentire che tutto è possibile, purché tu lo senta nel cuore e tu ci creda per davvero, o sarà che questa era dell'Acquario sta effettivamente prendendo piede, ma sei davvero felice nel leggere che si è insediata l'arcivescova di Canterbury, Sara Mullally, che è la prima donna di sempre a guidare la Chiesa anglicana.

Vergine

Nella prima parte della giornata, con la Luna a tuo favore, avrai voglia di cercare coccole e rassicurazioni dalle persone che ami, un abbraccio o anche soltanto un caffè bevuto insieme al bar. Mercurio e Marte, infatti, continuano a renderti insicura e poco motivata nel trovare l'ottimismo. Dovresti imbatterti anche tu nei biglietti con messaggi positivi lasciati nei supermercati o sulle vetrine dei negozi di Torino dalla fondazione "Pensieri Felici On The Road": ne avresti proprio bisogno.

Bilancia

Ti senti proprio presa di mira oggi, cara Bilancia, messa alle strette in un angolo, e le decisioni che prenderai non saranno sempre frutto soltanto di quello che desideri davvero. La vita va così e spesso capire che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe ti rende saggia, anche se non immediatamente felice e contenta. Ti senti un po' come Daniela Santanchè, costretta a dare le dimissioni da ministro, per nulla convinta.

Scorpione

Che la Luna sia a tuo favore come nella prima parte della giornata o a tuo sfavore come dal pomeriggio in poi, poco importa, caro Scorpione, perché tu oggi senti che alcune cose vanno fatte e non te lo farai ripetere due volte. Mi piace questa determinazione che hai nell'andare a prendere quello che meriti, senza starci troppo a pensare. Ai sensi di colpa magari ti dedicherai un'altra volta. Sei un po' come la Meloni, che in un paio di giorni fa strage di ministri dopo la perdita al referendum.

Sagittario

Oggi ti rendi conto di quanto dare retta all'amore e ai sentimenti sia la mossa vincente, almeno per te e almeno in questo periodo. Sarà difficile attrarti con qualcosa che non siano promesse d'amore, di coccole e di passione. Per esempio, non ti faresti convincere dalla sanità canadese, che cerca di importare infermieri italiani proponendo stipendi fino a 5.000 euro al mese.

Capricorno

Per buona parte della giornata continui ad avere Venere e la Luna, entrambe a sfavore, in un quadro che già, diciamocelo, non era per niente tenero e rassicurante. Per questo ti troverai spesso a riempire carrelli, reali o virtuali, per cercare di placare proprio la sensazione di vuoto. Pare, ad esempio, che Baffo da Crema sia il miglior cliente delle società che comprano a peso i pacchi di Amazon non consegnati. Ricordati che gli acquisti consapevoli sono sempre la miglior strategia.

Acquario

Quando nel pomeriggio arriverà la Luna nel segno del Leone, quindi proprio opposta a te, per non perdere il buon umore e la leggerezza che hanno contraddistinto queste ultime giornate e anche la mattinata di oggi, puoi fare un giro su TikTok e vedere come in Giappone sia salda la “Sal Da Vinci mania”. I balletti per le strade di Tokyo con la canzone vincitrice di Sanremo in sottofondo sono inarrestabili.

Pesci

Per buona parte della giornata di oggi, con la Luna a tuo favore, ti senti addirittura pronto a tenere dei corsi di empatia, di gentilezza, di compassione e di educazione. Quanto farebbe bene a tutti sorridere di più ed essere più gentili. Probabilmente ci renderebbe anche più produttivi. Sei ammirato dalla Francia, che include tra le materie scolastiche la cura per gli animali, per insegnare la gentilezza e l'empatia, appunto.