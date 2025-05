video suggerito

L’oroscopo di venerdì 2 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di venerdì 2 maggio 2025 parla di valori ed ideali sociali importanti: Venere si congiunge a Nettuno. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Venere nel segno accende i sensi, ma tu spari cannonate al posto di carezze. Meglio flirtare con sguardi che con assalti.

Lavoro: Hai fretta di fare tutto e subito, anche il business plan. Respira: le buone idee hanno bisogno di una forma.

Fortuna: Sei come un razzo con direzione ignota: potente ma un po’ dispersivo. Serve il navigatore astrale.

Il consiglio del giorno: Compra una pianta grassa: è bella, resistente, e non ti prende a male se la trascuri.

Voto: 7 –

Toro

Amore: La Luna in Cancro e Venere nella dodicesima casa ti rendono dolcissimo: coccole e lacrime si alternano come le storie su Instagram.

Lavoro: Sensibile e intuitivo, oggi cogli ogni sfumatura nelle parole dei colleghi. Occhio a non farti carico di tutto.

Fortuna: Le emozioni ti guidano anche nella scelta del gratta e vinci. Segui l’istinto, funziona meglio della logica.

Il consiglio del giorno: Regalati una scatola di cioccolatini vintage, tipo quelli con la carta dorata. Emozione assicurata.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: Con Venere e Mercurio a favore, chi vi incontra resta folgorato. Oggi è il giorno giusto per nuove conoscenze e vecchie riconquiste.

Lavoro: Creatività a mille, sogni a colori, ma concretezza in bianco e nero. Scrivete tutto prima di dimenticare.

Fortuna: Le buone notizie vi trovano anche sotto il piumone. Avete il vento a favore, se vi alzate.

Il consiglio del giorno: Comprate un biglietto per uno spettacolo teatrale, meglio se fuori dagli schemi.

Voto: 8

Cancro

Amore: La Luna ti fa desiderare abbracci e silenzi condivisi. Ma oggi ti sembrano più facili da trovare su Netflix che nella realtà.

Lavoro: Le energie basse non aiutano. Meglio rinviare le scadenze cruciali e concentrarsi su piccoli gesti di ordine.

Fortuna: È nascosta nei dettagli, come una moneta nel divano. Guardati attorno, non è tutto grigio.

Il consiglio del giorno: Prepara una zuppa calda con verdure fresche: conforta l’anima e il corpo.

Voto: 6 +

Leone

Amore: Con il Sole dalla tua parte, oggi ti basta uno sguardo per conquistare. Il cuore ruggisce, ma in modo raffinato.

Lavoro: Torni a brillare nel tuo habitat: riunioni, idee geniali, applausi. Nessuno può ignorarti, e tu lo sai.

Fortuna: Hai la mano felice, anche nei piccoli colpi di scena quotidiani. Attento solo a non strafare.

Il consiglio del giorno: Cambia taglio o colore di capelli: ti serve un look che rifletta il tuo momento rinascita.

Voto: 9

Vergine

Amore: Venere smette di stressarti e ti rilassi, anche con le persone. I sentimenti sembrano meno invadenti, e finalmente più dolci.

Lavoro: Concentrata e concreta, oggi sei una macchina da guerra sotto mentite spoglie. Niente ti sfugge.

Fortuna: Piccole gioie ti sorprendono, tipo trovare il tuo snack preferito in sconto al supermercato.

Il consiglio del giorno: Fai decluttering della scrivania: la mente ringrazierà.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: La Luna e Venere non aiutano l’armonia. Evita drammi estetici: oggi non è il giorno per parlare di sentimenti.

Lavoro: Ti manca concentrazione, come quando ti rifanno le unghie mentre cerchi di rispondere alle mail. Meglio il silenzio.

Fortuna: Inciampi nelle emozioni e nei mobili. Serve equilibrio, e non solo mentale.

Il consiglio del giorno: Fissa un appuntamento dal parrucchiere o compra un gloss nuovo.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: Sei travolgente come una serie tv coreana. Nessuno può ignorare ciò che provi, e nemmeno tu stesso.

Lavoro: Hai l’intuito a mille, e lo usi per difendere le tue idee come un avvocato in aula.

Fortuna: Oggi arriva solo se segui il tuo cuore, anche quando sembra eccessivo.

Il consiglio del giorno: Scrivi un diario emotivo: scarica pensieri e tensioni prima che esplodano.

Voto: 7 +

Sagittario

Amore: Finalmente ti senti di nuovo al centro dell’universo, e con Venere a favore hai pure l’energia per condividere amore vero.

Lavoro: Ottimismo e visione ti guidano. Hai idee fresche, che entusiasmano chi ti ascolta.

Fortuna: È come una luce accesa sulla strada: chiara, rassicurante, abbondante.

Il consiglio del giorno: Prenota un massaggio con oli profumati. Meriti un trattamento da re.

Voto: 9

Capricorno

Amore: Cuore blindato. Oggi è impossibile anche solo pensare di lasciarsi andare. Hai bisogno di silenzio e distanza.

Lavoro: Sei metodico come un monaco certosino, ma oggi la fatica mentale pesa più del solito.

Fortuna: Con la Luna storta, anche le buone occasioni sembrano poco brillanti.

Il consiglio del giorno: Fai ordine nei cassetti: utile e rassicurante come un mantra.

Voto: 5

Acquario

Amore: L’energia di Marte ti accende, anche se in opposizione: desideri, sogni e contrasti si mescolano come in un film francese.

Lavoro: Sei idealista e brillante, pronto a cambiare il mondo partendo dalla tua casella di posta.

Fortuna: Non è lineare, ma segue le tue azioni. Fai qualcosa di generoso.

Il consiglio del giorno: Compra un libro che parli di rivoluzioni: ispirazione garantita.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: La fine del transito di Venere si fa sentire, ma ti lasci ispirare da immagini e sogni. La nostalgia diventa poesia.

Lavoro: Oggi preferisci organizzare la moodboard piuttosto che rispondere alle scadenze. Creativo ma poco pratico.

Fortuna: Va a onde, come il mare di maggio. Fatti trovare pronto quando arriva.

Il consiglio del giorno: Compra una fascia per capelli nuova e abbinala al tuo umore.

Voto: 6 e mezzo