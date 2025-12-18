L’oroscopo di venerdì 19 dicembre 2025: Sagittario e Leone bruciano di passione

Quanto fuoco nell’oroscopo di venerdì 19 dicembre 2025: Luna e Venere si trovano in Sagittario e sono pronte a riscaldare i cuori di (quasi) tutti i segni zodiacali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Per colpa di quel Marte a sfavore non hai alcuna intenzione di scendere a compromessi, soprattutto perché sai quanto vali e sai benissimo che il tuo valore è aumentato a dismisura in tempi recenti. Tutto merito del tuo lavoro su te stesso! Quindi, insomma, oggi ti senti il fidanzato perfetto, nonostante Marte ti renda poco prestante dal punto di vista erotico. Ti paragoni volentieri al bar ippopotamo che è stato battuto all'asta a New York per 31 milioni di dollari come pezzo di design più costoso della storia.

Toro

Con Marte a favore del tuo segno zodiacale oggi non le mandi davvero a dire e soprattutto sei convinto che chi voglia qualcosa debba sudarsela e conquistarsela davvero. Così fai tu quando sei molto motivato, come oggi. Così pensi che debbano fare anche gli studenti del test di medicina e sei d'accordo con Roberto Burioni, che dichiara che lui quel test l'avrebbe superato al quarto anno di liceo. Altroché!

Gemelli

Con Luna e Venere, entrambi in opposizione, oggi persino un giocherellone scherzoso come te potrebbe farsi prendere dalla malinconia e addirittura potremmo vedere scendere una lacrimuccia su quel faccino che di solito ride a crepapelle. Sappi però che tutte le grandi emozioni che stanno transitando nel tuo cuoricino e dintorni è bene che le incanali verso l'uscita e ce le comunichi, piuttosto che tenertele tutte lì per te, nascoste. Potremmo vederti commuovere anche quando vedi i Backstreet Boys che, dopo 25 anni, ricreano il video di I Want It That Way.

Leggi anche L'oroscopo di giovedì 18 dicembre 2025

Cancro

Con Marte in perfetta opposizione al tuo segno zodiacale oggi sarai ancora più pigro del solito. Ma molto, molto pigro! Il bello è che, con Giove nel tuo segno zodiacale, nessuna richiesta di aiuto ti sembrerà tanto inopportuna. Tu che quasi quasi vorresti non solo la colazione a letto, ma anche il pranzo e la cena. Potresti essere come l'imprenditore Giorgio Oliva che parcheggia l'elicottero privato direttamente sulle piste da sci.

Leone

Oggi che ti senti particolarmente affascinante, coinvolgente ma anche buono più che mai, e soprattutto pronto ad accogliere quel Saturno che nel 2026 arriverà a renderti maturo e molto stabile, potresti prendere in considerazione di donare la psicoterapia sospesa. Sarebbe davvero un gesto di grande umanità, adesso che tu ti senti pieno di benessere.

Vergine

La tua ansia da prestazione oggi potrebbe davvero esagerare con le promesse, le aspettative e anche gli obiettivi personali. Ricordati sempre che è molto meglio eccellere in una cosa che ci appartiene davvero, piuttosto che sfidare e copiare qualcun altro da tempo più famoso di noi. Ti consiglio, oggi che hai la Luna storta e anche Venere, di non fare come Trump, che ha dichiarato che sta per costruire a Washington un arco di trionfo che sarà di gran lunga superiore a quello di Parigi.

Bilancia

Con Marte a sfavore oggi davvero sei pronta a perdere le staffe e hai davvero poca voglia di essere comprensiva con le persone che ti danno fastidio. Sembra proprio che tu stia facendo le prove generali per il Saturno contro del 2026! Sopravviveranno soltanto coloro che si tengono a debita distanza dalle tue sensibili orecchie. Da quando hai letto che una signora è stata costretta a risarcire la vicina con 10.000 € per aver camminato in casa con i tacchi, senti di non essere la sola che si lamenta giustamente.

Scorpione

Con la Luna e Venere nella tua seconda casa, col cavolo che hai intenzione di rinunciare a ciò che è tuo, nemmeno un pezzettino! Che si tratti di beni, d'amore o anche soltanto di onori, tu difendi tutto quello che è tuo e che ti sei sudato, centimetro per centimetro. Tutta la tua passione viene riversata nel tutelare te stesso! Se fossi in Giorgia Meloni non ci penseresti nemmeno a mettere all'asta i 270 doni ricevuti durante i viaggi di Stato.

Sagittario

Con tutti i pianeti a tuo favore, anche oggi senti che brilli più della stella cometa e anche tu hai talmente tante cose da dirci, da proporci, addirittura da insegnarci, che ti senti leader un po' allo stesso modo. Chiaro che tutte queste energie ti danno un sacco di self confidence che qualche volta potrebbe renderti un po' più sbrigativo del solito. In tutti i casi sarai talmente magnetico e affascinante che saprai farti perdonare. Hai l'impressione che anche soltanto un aperitivo con te saremmo disposti a pagarlo oro, come un posto per la finale di Sanremo che pare costi fino a 870 €.

Capricorno

Con Marte nel tuo segno zodiacale hai capito che è ora di agire e di reagire e sembri proprio non avere paura di niente e di nessuno. Occhio però che Venere e la Luna sono in una posizione dalla quale ti rendono poco lucido dal punto di vista della gestione delle emozioni e dei sentimenti, e Giove in opposizione potrebbe renderti un po' troppo brusco rispetto ai fatti. Quindi va bene avere le energie di Marte, ma impara a dosarle. Anche tu potresti esagerare un po', come il tizio che è stato fermato all'aeroporto di Linate con in valigia carte Pokémon di contrabbando per un valore di 90.000 €.

Acquario

Con Venere e la Luna a favore dal segno del Sagittario oggi hai davvero voglia di flirtare con tutti e la tua rinomata capacità di attaccare i bottoni anche nelle situazioni più assurde potrebbe davvero portarti a grandi successi sentimentali. Ovviamente l'amore si intende particolarmente coinvolgente anche se hai una situazione stabile, quindi con la tua dolce metà. Se, come i 61% degli automobilisti romani che pare perdano imbottigliati nel traffico fino a 76 ore all'anno, avrai un sacco di tempo per lunghe chiamate di corteggiamento.

Pesci

Con Luna e Venere a sfavore oggi, cari pescioloni, avrete proprio la sensazione che qualcuno o qualcosa dall'alto vi remi contro. Ricordati che quando l'universo ci mette lo zampino ha sempre le sue buone ragioni e, se ti costringe a rallentare, forse è perché è la cosa giusta da fare. Prendila con filosofia, come ha fatto Lady Gaga, costretta a fermare lo shop per una crisi di starnuti.