L’oroscopo di venerdì 16 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di venerdì 16 maggio 2025, sarà tanta la determinazione soprattutto nel prendere decisioni drastiche. La Luna in Capricorno amplifica la forza di Urano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Ariete

Amore: Hai bisogno di passione che brucia, altro che coccole: se non scatta la scintilla subito, per te è già archiviata.

Lavoro: Marte ti rende audace. Pretendi tutto e subito, e chi non ti segue… viene asfaltato.

Fortuna: Con Venere e Marte dalla tua, ti basta poco per attirare le occasioni migliori.

Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso di kickboxing. Canalizza l’energia con stile.

Voto: 8

Toro

Amore: Pretendi rassicurazioni continue e dolcezza. Le risposte vaghe oggi ti fanno andare in tilt.

Lavoro: Rallenta. La Luna ti aiuta ad ascoltare i colleghi e a non agire di pancia.

Fortuna: Urano ti destabilizza ma la Luna compensa: vinci punti karma se respiri prima di rispondere.

Il consiglio del giorno: Compra un set di tisane rilassanti e tienile a portata di scrivania.

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Amore: Se non c'è comunicazione, per voi non è amore. Avete voglia di chiacchiere lunghe, sguardi veri.

Lavoro: Non amate le pressioni oggi. Preferite gestire i compiti da casa, in ciabatte.

Fortuna: Piccole gioie inattese. Una telefonata, una battuta brillante, una fetta di torta.

Il consiglio del giorno: Comprate un puzzle illustrato: vi rilassa e vi distrae dai pensieri.

Voto: 8

Cancro

Amore: La sensibilità oggi è al massimo. Hai voglia di protezione, non di drammi.

Lavoro: Con Mercurio ostile ti senti incompreso. Evita riunioni fiume e spiegazioni infinite.

Fortuna: Le emozioni forti ti sfiniscono. Meglio tenersi lontano da troppe stimolazioni.

Il consiglio del giorno: Fai decluttering emotivo. Elimina almeno 5 contatti tossici dalla rubrica.

Voto: 5

Leone

Amore: La passione è il tuo carburante. Se l’altro non regge il ritmo, rischia di restare indietro.

Lavoro: Sei inarrestabile, e i colleghi si accodano senza fiatare. Giusto così.

Fortuna: Marte e Venere ti spalancano le porte giuste. Sta a te entrare con stile.

Il consiglio del giorno: Fatti regalare un mazzo di fiori regale, tipo calle o peonie. Hai bisogno di riconoscimenti.

Voto: 8 e mezzo

Vergine

Amore: Ti sorprendi ad ascoltare il cuore. E la cosa ti piace più di quanto ammetti.

Lavoro: Mercurio ti aiuta a rimettere ordine. Sei efficace, puntuale, insostituibile.

Fortuna: La Luna ti sostiene. Ogni passo oggi è calibrato e proficuo.

Il consiglio del giorno: Fatti un regalo: una nuova agenda o un organizer digitale ti faranno sentire potente.

Voto: 9

Bilancia

Amore: Se l’altro ti guarda storto, lo depenni. Oggi l’equilibrio è un’utopia.

Lavoro: La diplomazia è in sciopero. Oggi dici le cose come stanno, anche se fanno male.

Fortuna: Non rischiare: la Luna storta porta malintesi. Tieniti sul sicuro.

Il consiglio del giorno: Prenota una seduta di massaggio linfodrenante. Sfiamma il corpo e anche la mente.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: L’intensità emotiva ti rende irresistibile, ma oggi sei più spinoso di un riccio.

Lavoro: Evita confronti diretti. La tua lucidità oggi è offuscata da troppa rabbia accumulata.

Fortuna: Le intuizioni non ti mancano, ma attenzione a non bruciare le tappe.

Il consiglio del giorno: Acquista un piccolo punching ball da scrivania. Sfoga le tensioni in modo discreto.

Voto: 7

Sagittario

Amore: Sorrisi, leggerezza, voglia di vivere: oggi sei un afrodisiaco naturale.

Lavoro: L’energia è altissima. Prendi l’iniziativa e porta a casa risultati visibili.

Fortuna: Ti svegli con la sensazione che qualcosa di bello stia per succedere. E succede.

Il consiglio del giorno: Prenota un weekend fuori porta. Hai bisogno di muoverti per ricaricarti.

Voto: 8 e mezzo

Capricorno

Amore: Hai voglia di chiarimenti e connessioni profonde, non giochi di ruolo.

Lavoro: Mercurio ti rende brillante. Ti prendi la scena con eleganza e sostanza.

Fortuna: La stabilità ti premia: ogni tua scelta oggi ha effetti duraturi.

Il consiglio del giorno: Compra un libro di saggistica o filosofia. Stimola il cervello e ti dà pace.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: Hai bisogno di capire cosa provi. Non puoi dare amore se non sai dove stai andando.

Lavoro: La mente è affollata. Lascia in sospeso ciò che non ha scadenze urgenti.

Fortuna: Oggi anche la monetina cade sempre dal lato sbagliato. Meglio aspettare.

Il consiglio del giorno: Ritagliati un pomeriggio detox dai social. Svuota la mente senza stimoli esterni.

Voto: 6

Pesci

Amore: Intuizioni potenti vi guidano. Seguite il cuore e troverete risposta dove meno ve l’aspettate.

Lavoro: Creatività a mille. Proponete soluzioni fuori schema che sorprendono tutti.

Fortuna: Nettuno lavora sotto traccia per voi. Fidatevi dei segnali sottili.

Il consiglio del giorno: Acquistate un diario illustrato o artistico e scriveteci i vostri sogni ogni sera.

Voto: 8