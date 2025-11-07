L’oroscopo di sabato 8 novembre 2025: onda emotiva in arrivo per i segni d’acqua

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Mercurio e Marte dalla tua parte ti senti libero di esprimere ogni pensiero, anche quelli non richiesti. Però, in serata, con la Luna che si mette in quadratura, potresti scivolare nella tua famosa… scarsa delicatezza, finendo per chiedere al partner, senza troppi giri di parole, di darsi da fare sotto le coperte per smaltire quei chiletto di troppo.

Toro

Torone, con Venere in opposizione parlare di baci è pura fantascienza, quindi tocca tirarti su in altri modi: riesuma le scatole degli addobbi, appiccica qualche vetrofania glitterata alle finestre e inizia a decorare casa. Mancano “solo” 47 giorni a Natale, e l’aria di festa potrebbe davvero riscaldarti il cuoricino… Per ultimo, non ti scordare: il panettone è parte integrante della terapia.

Gemelli

Gemellini cari, oggi siete spugne emotive tipo rotoloni di carta: vi assorbite pure gli stati d’animo altrui senza nemmeno rendervene conto. E con Mercurio e Marte in opposizione, basta un’inezia per farvi andare in tilt e fissarvi su dettagli minuscoli (e spesso inesistenti). Provate a non complicarvi la giornata e ad accogliere ciò che arriva, senza inutili lamenti. Ce la facciamo?!

Cancro

Con Venere che ti versa dolcezza a cucchiaiate sembri direttamente uscito dalla cucina della nonna: pronto a sfornare affetto come fossero biscotti fatti in casa, munito di grembiule e cuore gigante. E quando la Luna arriva nel tuo segno la accogli proprio come lei — sugo sul fuoco, sorriso caldo e il classico “mangia che sei sciupato”. Insomma, coccole a volontà, e guai a chi ti chiede di dosarle.

Leone

Sei quel tipo di amante che non deve fare grandi discorsi per far capire che ci sa fare: energia, presenza, sicurezza… grazie a Marte, sei praticamente un pacchetto completo.Poi però Venere in quadratura ti fa venire quei dubbi un po’ stupidi tipo “sarò abbastanza?”. Tranquillo: con quella passione addosso, ti si perdona pure se dimentichi qualche cuoricino su WhatsApp.

Vergine

Veriginona, oggi lasciati avvolgere da Venere come da una copertina calda: dopo la settimana tosta che hai passato, te lo sei più che meritato. La testa gira veloce e le cose da fare ti bussano alla porta come i corrieri Amazon, ma con Luna e Mercurio storti intestardirti non serve. Prenditi una pausa e rimanda ciò che può aspettare. Non è mollare, è puro buon senso.

Bilancia

Con Marte che ti spinge sei un concentrato di energia e impulsività: mood perfetto per fare qualche “pazzia”, tipo passare davanti a una vetrina, vedere un cappotto glitterato fuori da ogni logica e… comprarlo senza battere ciglio. Tanto poi, con Mercurio a favore, trovi subito la scusa brillante e lo chiami “investimento moda visionario”. Chi può dirti niente?

Scorpione

Scorpioncino, oggi togli un attimo l’armatura e riesci a dire “grazie” a chi ti è stato vicino senza chiedere nulla in cambio. Venere ti addolcisce e capisci che riconoscere qualcuno non ti rende debole, anzi. E se vuoi fare le cose per benino, aggiungi un piccolo gesto — un messaggino, una scatola di cioccolatini, un ciclamino: farà decisamente più effetto.

Sagittario

Hai quell’aria da despota versione “si fa così, come dico io e basta”, e non c’è verso di spostarti di un millimetroMarte nel segno ti gonfia la sicurezza, la Luna in opposizione ti irrigidisce, e tu ti attacchi alle regole come fossero il libretto delle istruzioni della vita… e guai a chi prova a contraddirti.Te lo dico con affetto: che pesantezza!

Capricorno

Venere scioglie pure te, Capricornone, anche se fai finta di niente: ti viene naturale essere più dolce, dire una parola gentile, magari cucinare qualcosa di buono per chi ami. Poi però, a fine giornata, arriva quella Luna storta e ti basta un “ah, ok” per chiudere a doppia mandata il tuo cuoricino. Sei tenero, sì — ma vuoi che si veda. Se non arriva conferma… puff, si spegne tutto.

Acquario

Mercurio oggi ti accende idee brillanti e, anche se provi a fare quello distaccato, dentro ti senti un attimo sotto esame, complice Venere di traverso che ti sussurra quei dubbi fastidiosi tipo “sarò davvero all’altezza?”. Ma niente paranoie: con Marte dalla tua parte hai tutto per fare un figurone e chiudere la giornata portandoti a casa il risultato senza nemmeno sudare.

Pesci

Con Venere dalla vostra parte il mondo vi chiama alla dolcezza. Vi perdete volentieri tra poesie, mondi fantasy, copertine pastello e frasi che parlano direttamente al vostro lato più sognante. Peccato che Mercurio storto vi annebbi un po’ la testolina: quindi sì, via libera ai libri… ma rigorosamente fascia 0-6 anni, illustrati e con lettere giganti.