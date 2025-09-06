L’oroscopo di oggi sabato 6 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di oggi, sabato 6 settembre 2025, la Luna si trova agli ultimi gradi dell’Acquario, portando un’energia frizzante e un pizzico di irrequietezza. In serata, il cielo cambia tono: la Luna entra nei Pesci, dove domani diventerà piena e sarà anche eclissi di Luna, amplificando emozioni e sensibilità. Con Marte e Giove ancora in quadratura, se vi sentite nervosi o fin troppo carichi… tranquilli, è del tutto normale.

Il segno fortunato il Cancro, quello sfortunato i Gemelli.

Ariete

Con Marte a sfavore, i tuoi muscoli oggi sono molli come gelatina. Tutto sembra dirti “resta sul divano”, cullandoti nell’idea di restare disteso e immobile. Suvvia, alza quelle chiappette e concediti almeno un piccolo sforzo… giusto per ricordarti che sai ancora muoverti.

Amore: tutto da coccolare.

Fortuna: se la prendi con le buone.

Il consiglio del giorno: scrivi un post-it con un pensiero felice.

Voto: 6

Toro

La Luna oggi ti rende un po’ inquieto, spingendoti a cercare solo stabilità. Ma con Venere a sfavore, quella sicurezza che ami tanto vacilla… e tu, quando sei giù, che fai? Mangi. Non sarò certo io a dirti di fermarti, ma magari prova con una mousse allo yogurt e frutta fresca: dolce, appagante ma tra i più leggeri che ci siano.

Amore: a dieta.

Fortuna: ama i cuori leggeri, pensaci.

Il consiglio del giorno: ordina una pizza diversa dal solito: scoprirai che uscire dalla routine è più gustoso di quanto pensassi.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Con Mercurio ancora di traverso, sembra che parliate e riceviate solo sguardi perplessi, come se stessi usando sottotitoli in coreano. Poi però arriva Venere a darvi manforte e, anche se non si capisce granché di quello che dite, tutti annuiscono a ogni vostra richiesta… perché oggi siete fighi come Jang Ki-yong.

Amore: meglio mazzi di rose che frasi d’amore.

Fortuna: è il vostro secondo nome, peccato che lo pronunciate in modo sbagliato.

Il consiglio del giorno: lucidate le vostre scarpe preferite, camminerete ancora più sicuri.

Voto: 8

Cancro

Con Marte a sfavore, oggi il tuo unico obiettivo è restare in ammollo — e poco importa se sei tornato al lavoro da appena una settimana. L’unico sforzo che ammetti è rimetterti il costume per passare il pomeriggio tra idromassaggi e acqua calda, finché non ti ritrovi con le dita raggrinzite e la pelle molle come un’acciuga sott’olio.

Amore: noiosetto.

Fortuna: come la zia che vuole sempre baciarti le guance.

Il consiglio del giorno: cambia le lenzuola : dormire su cotone pulito è meglio che addormentarsi davanti ad una serie TV.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Leoncino, oggi sei come un lupo deciso a farsi riconoscere dal branco come leader indiscusso. Con Venere nel segno e Marte che ti spinge a prendere le redini, il carisma ti scorre nelle vene, ma la Luna storta aumenta la smania di mostrare chi comanda. Va bene affermarsi, ma ricorda: il vero capo guida senza bisogno di ululare troppo.

Amore: con te ci si diverte.

Fortuna: ti chiama sul telefono fisso.

Il consiglio del giorno: riempi la borraccia con acqua aromatizzata al cetriolo.

Voto: 6

Vergine

Sei persino un po’ infastidita dall’arrivo del weekend. Con questo Mercurio nel segno, sei in pieno turbinio di organizzazione e schedule management no-stop. Ogni cosa deve incastrarsi al millimetro e, con il tuo cervello super organizzato, chi non riesce a tenere il ritmo rischia di essere depennato dalla lista senza nemmeno un preavviso.

Amore: com’è bello far l’amore da Trieste in giù.

Fortuna: le cartelline abbinate all’agenda.

Il consiglio del giorno: sistema il portafoglio: via scontrini scaduti, dentro solo cose utili. Cerotti compresi.

Voto: 7

Bilancia

Bilancina, con Venere dalla tua parte ti concedi ogni piacere come ai baccanali dell’antica Roma: vino che scorre, musica, danze e… dettagli piccanti che lasciamo alla fantasia. Ami circondarti di cose belle e di persone che sanno stare al gioco. E, ammettilo, oggi l’idea di riproporli in versione 2.0 direttamente nel tuo salotto non ti sembra affatto male.

Amore: da film drammatico.

Fortuna: si veste bene.

Il consiglio del giorno: vai a dormire solo con due gocce del tuo profumo preferito.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Con Venere ancora di traverso, l’idea di fare conversazione ti attira quanto una riunione condominiale. Preferisci rifugiarti nel tuo mondo mentale, immerso in pagine fitte di riflessioni e analisi.Con questa chiarezza di pensiero, lanciarti in un giro di baci e abbracci ti sembrerebbe solo una perdita di tempo… e non hai alcuna voglia di sprecarlo.

Amore: cortometraggio drammatico.

Fortuna: ti ronza intorno.

Il consiglio del giorno: tieni in tasca una caramella alla menta: sarà il tuo salva-chiacchierata in situazioni sociali improvvise.

Voto: 5

Sagittario

Con Venere dalla tua parte, ogni foto del tuo feed sembra la copertina di una rivista di viaggi, di quelle che su Instagram fanno sognare anche chi ha appena acceso un mutuo. Peccato che, con Mercurio a sfavore, la tua bussola oggi faccia cilecca: potresti consigliare Bari invece di Bali… ma con un piatto di orecchiette, chi vuoi che protesti?

Amore: passionale.

Fortuna: tessera piena di punti fedeltà.

Il consiglio del giorno: ripassa tutti i capoluoghi di provincia italiani.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Capricornone, con Giove a sfavore ti sembra che la terra ti tremi sotto i piedi, e sei lì a far quadrare i conti con calcolatrice alla mano e sopracciglia aggrottate. Ma lo sappiamo: tirare la cinghia per te è quasi uno sport. Se serve, trasformi un budget da pizza e birra in una cena da ristorante stellato… senza sforare di un centesimo.

Amore: ansia da prestazione.

Fortuna: simpatica come l’ ispettore delle tasse.

Il consiglio del giorno: controlla l’estratto conto e togli gli abbonamenti inutili.

Voto: 6

Acquario

Con Venere in opposizione, le tue emozioni oggi sono come scintille in un bosco secco: basta un soffio e parte l’incendio. Meglio avvisare subito amici e parenti, fino al terzo grado, di mantenersi a debita distanza di sicurezza… o presentarsi direttamente con idrante alla mano e caschetto in testa.

Amore: ha bisogno di manutenzione.

Fortuna: uno sconto per un pranzo take away.

Il consiglio del giorno: fai una corsa leggera o qualche squat in salotto: il corpo ringrazia e la mente si sveglia.

Voto: 6

Pesci

Pesciolini, oggi siete come una tartaruga che si ritira nel guscio, rallenta il battito e riduce i movimenti per conservare energie e proteggersi da ciò che la infastidisce. Con Mercurio contro, è il momento di limitare stimoli e parole, restando in uno spazio sicuro per riorganizzare le idee… e riemergere solo quando la mente torna limpida.

Amore: difficoltà comunicative.

Fortuna: sulla vostra spalla destra.

Il consiglio del giorno: accendete una candela profumata ed esprimete un desiderio.

Voto: 5 e mezzo