L’oroscopo di sabato 6 dicembre 2025: quanto amore per Cancro e Scorpione

Ariete

Con questa Luna storta ti alzi col broncio, soprattutto dopo aver aperto Instagram e scoperto che tutti hanno già l’albero addobbato, mentre tu hai ancora le palline chiuse negli scatoloni in garage. Però tranquillo: con Marte e Venere dalla tua parte recuperi in un attimo e trasformi il tuo albero in un trionfo di cuoricini. E adesso, su, un sorriso!

Toro

Mercurio in opposizione ti manda talmente in confusione che potresti ritrovarti ad appendere le decorazioni di Halloween, convinto di aver avuto un’idea originale e super simpatica. Diciamocelo: non è proprio l’intuizione più riuscita del mondo… Però, con la Luna a favore, qualcuno potrebbe persino riconoscerti una certa creatività e ammettere che, alla fine, quelle zucchette al posto delle palline non stanno poi così male.

Gemelli

Vi sentite proprio come quegli alberelli di plastica spelacchiati messi in un angolo nel bazar vicino a casa, con i rami storti e le lucine difettose. Con Venere e Marte in opposizione è normale che vi sembri di non brillare abbastanza. Ma non disperate: la bellezza è soggettiva e la prospettiva la cambiate voi. Basta un filo di fiducia e scoprirete che potete illuminare… anche senza presa!

Cancro

Il tuo buon cuoricino vorrebbe davvero rendere felici tutte le persone che ti stanno accanto. Con la Luna nel tuo segno ti viene naturale dimostrare affetto, e con Mercurio a favore cerchi anche modi concreti per aiutare chi ha più bisogno. Ecco perché ti ispira l’idea del regalo sospeso: compri un dono in più e lo affidi a un’organizzazione no profit, così qualcuno che non può permetterselo lo riceverà a sorpresa. Bravissimo!

Leone

Leoncino, il tuo fascino è di quelli che non passano mai, tipo il classico maglioncino blu che riesce a rendere chic anche il look più banale. Con una Venere così favorevole non hai bisogno di esagerare: ti bastano un sorriso e uno stile pulito e spontaneo. Abbinato a jeans, sneakers e quell’aria da sbarbatello… finisci per conquistare pure le mamme.

Vergine

Venere in quadratura mette zizzania persino mentre scegli le decorazioni: ogni commento degli altri ti sembra una critica e rischi di discutere perfino sul tono delle lucine, se siano meglio quelle calde o quelle fredde. Giove e Luna però ti richiamano dolcemente alla tregua, offrendoti una fetta di pandoro ancora caldo e ricordandoti l’esistenza del buonsenso. Ah, il potere degli zuccheri!

Bilancia

Bilancina, con Venere a favore tu ami tutto ciò che profuma di vita a due: organizzare piccoli programmi insieme, passeggiare mano nella mano, condividere persino le cose più banali. Oggi però la Luna storta ti scombina un po’, e alla fine per la passeggiata scegli il cane: lui non discute né sull’itinerario né sul parchetto… e ti segue scodinzolando ovunque!

Scorpione

Scorpioncino, ti atteggi senza vergogna da direttore finanziario, controllando ricevute, confrontando i prezzi di ogni volantino e gestendo il budget domestico con la precisione di chi sa già dove finirà ogni euro. Merito di Mercurio a favore, che ti rende lucidissimo sul lato economico e lavorativo. Gli sprechi? Neanche a parlarne: latte scaduto, luci accese inutilmente o regali fuori budget finiscono subito sotto severissima inchiesta.

Sagittario

Quelle 24 ore di volo per raggiungere Vanuatu, arcipelago sperduto nel Pacifico e tra le mete più avventurose secondo Lonely Planet, non ti fanno nemmeno batter ciglio. Con Venere e Marte dalla tua parte, la voglia di scappare dalla routine è incontenibile. Apri i voli “giusto per curiosità”… e mezz’ora dopo ti ritrovi con i biglietti nel Wallet e un sorrisone enorme stampato in faccia.

Capricorno

Capricornone, quando si parla di soldi diventi subito attentissimo, e con Mercurio che ti suggerisce idee brillanti per far crescere il tuo gruzzoletto potresti davvero buttarti in un nuovo business. Peccato che la Luna storta ti renda diffidente: ascolti il commercialista per formalità, annuisci pure… ma poi finisci comunque per nascondere tutto nel posto più “sicuro” che conosci… sotto il materasso.

Acquario

Con Mercurio contro, la tua capacità di gestire la tecnologia è ridottissima: ogni app fa i capricci, il correttore sembra tuo nemico e i messaggi escono come se li scrivessi bendato. Ti viene quasi voglia di rispolverare il vecchio Nokia 3310, quello con due funzioni in croce ma facilissimo da usare. Per fortuna, con Venere a favore, sul fronte amoroso le comunicazioni filano lisce… e basta uno sguardo per capirvi al volo.

Pesci

Pescioloni, qualsiasi impegno che richieda anche solo alzarvi dal divano finisce rimandato a data da destinarsi, perché con Venere e Marte a sfavore siete proprio a corto di energie. Questo weekend lungo è una benedizione che vi state godendo minuto per minuto, al punto che già pensate di replicarlo prima delle vacanze di Natale, e onestamente vi capisco benissimo.