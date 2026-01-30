L’oroscopo di sabato 31 gennaio 2026 per tutti i segni: Gemelli e Sagittario pronti per il weekend

Nell’oroscopo di sabato 31 gennaio 2026, Ariete e Capricorno hanno una piccola battuta d’arresto. Il segno fortunato sono i Gemelli mentre quello sfortunato il Capricorno.

Ariete

Hai un trionfo di pianeti dalla tua parte, Venere, Marte e Mercurio, tant'è che ti senti invincibile, proprio intoccabile. La Luna in quadratura, però, ti fa partire con la solita polemica, tipo Selvaggia Lucarelli che riapre il capitolo Ferragni proprio ora che siamo più vicini alle chiacchiere di Carnevale che al pandoro di Natale… dai, molla un po'!

Toro

Determinazione e impegno ce li avresti eccome anche tu, caro Torone, se solo non ti lasciassi fregare ogni volta da quella vocina interna che ti sminuisce. Venere e Marte a sfavore ti rendono più insicuro del solito e ti fanno perdere fiducia proprio sulle tue doti innate. Per fortuna la Luna arriva a darti una mano, e pure una spintarella… tu fai il primo passo, che se serve di mano ci metto anche la mia!

Gemelli

Sono certa che, con Mercurio a favore, abbiate colto anche voi questa ventata di uguaglianza che sta attraversando il mondo dello sport. Le Olimpiadi di Milano-Cortina ne sono un bellissimo esempio e l’obiettivo è rendere questa edizione sempre più inclusiva, con meno disparità e più spazio per la parità. È una rivoluzione lenta, lo so, soprattutto per i vostri ritmi super veloci, Gemellini, ma ricordatevi che le cose importanti hanno bisogno di tempo per diventare davvero solide.

Cancro

Con la Luna nel segno mostri a tutti il tuo grande cuore, quello che sa unire le persone quando c’è di mezzo una buona causa. Proprio come AIAS Pegaso Matera, che ha organizzato il torneo inclusivo Play Together: una partita speciale in cui giocano insieme ragazzi con e senza disabilità, perché lo sport è più bello quando nessuno resta fuori… tu saresti proprio il testimonial ideale!

Leone

Dovremmo inventarci un segnale in codice per farti abbassare il volume, perché Mercurio e Marte in opposizione ti fanno alzare ogni polemica di almeno 10 decibel. Hai presente la nonna che ascolta la TV così alta che d’estate la sentono pure quelli dall’altra parte della strada? Ecco, tu uguale, solo che al posto del telegiornale ci metti le tue opinioni….ovviamente non richieste.

Vergine

Verginona, ti ritrovi a sfogliare margherite con lo stesso sguardo a cuore di Margherita di Provenza che, in attesa del suo amato Luigi IX, pare abbia ispirato il famoso “m’ama, non m’ama”. Anche tu, tra un petalo e l’altro, grazie alla Luna a favore, lasci uscire quel lato affettuoso che pochi conoscono. E io sono sicura che alla fine esce che t’ama!

Bilancia

Anche se la Luna in quadratura oggi prova a guastarti l’umore, tu te ne freghi… o almeno ci provi. Hai Venere e Marte dalla tua e vuoi spremerli fino all’ultima goccia. E poi, dai: con quell’aria così affascinante è impossibile che non ci sia già qualcuno pronto a bussare alla tua porta. Quindi vai di ceretta e tira fuori quel completino intimo nascosto per le occasioni speciali…non te ne pentirai!

Scorpione

Con la Luna a favore ti torna un po’ di buonumore, la stessa vibe della missione GAPS, il pallone stratosferico che sopra l’Antartide ha cercato tracce di antimateria per capire la materia oscura ed è rientrato sano e salvo, con un discreto successo. Se perfino l’universo fa passi avanti, puoi farli anche tu smettendola di arrovellarti con quei dubbi esistenziali che tanto ti piacciono.

Sagittario

Con Venere a favore hai già prenotato il weekend di San Valentino? A Mira, in Veneto, c’è una villa del Seicento elegante e super romantica, immersa in un parco secolare che vanta tra i suoi ospiti celebri pure nientepopodimeno che Casanova… insomma, atmosfera garantita. Che c’è di meglio per te, anima curiosa, che alimentare insieme sia la testa sia il cuore?

Capricorno

Capricornone, hai bisogno di un po’ di sana solitudine e il tuo partner, ahimè, se ne dovrà fare una ragione. Puoi sempre convincerlo facendogli leggere lo studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, che dice che, nelle relazioni, avere autonomia e spazio personale riduce le reazioni difensive durante i litigi e aumenta la soddisfazione di coppia… ma da domani prometti che tornano i bacini!

Acquario

Con Mercurio e Venere nel segno sei la prova vivente che puoi brillare non solo per vanità, ma anche per metterti al servizio. Guarda Edwige Pezzulli, astrofisica premiata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: studia buchi neri e intanto fa divulgazione come fosse un diritto civile, per emancipare, curare e includere. Copiale il mood e condividi anche tu tutta la tua conoscenza.

Pesci

Pescioloni, con questa Luna super favorevole siete fervidi sostenitori del progetto “Sogna e credici fino alle stelle”, che vuole coinvolgere circa 3000 classi della primaria in tutta Italia con attività didattiche pensate per aiutare bambine e bambini a dare valore ai propri sogni. E voi, che già di vostro ne avete parecchi, siete prontissimi a tirarne fuori uno nuovo di zecca dal cassetto e festeggiare questa iniziativa come si deve!