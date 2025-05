video suggerito

L'oroscopo di sabato 3 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di sabato 3 maggio 2025 il Sagittario e i Gemelli si sentono pronti a tutto!

Ariete

Amore: sai esattamente dove vuoi andare.

Fortuna: come cappuccio e brioche.

Il consiglio del giorno: fai vedere di che pasta sei fatto.

Voto: 7 +

Toro

Amore: rispetta i tuoi tempi.

Fortuna: nelle piccole cose, a volte piccolissime.

Il consiglio del giorno: mettiti ai fornelli e preparati il tuo dolce preferito.

Voto: 5

Gemelli

Amore: la vostra intelligenza è sexy.

Fortuna: vi consiglia di usare sempre la gentilezza.

Il consiglio del giorno: Ricordatevi di bere spesso: con tutte queste parole in uscita, anche la lingua reclama la sua pausa e un bel bicchiere d’acqua.

Voto: 8+

Cancro

Amore: meglio starti alla larga.

Fortuna: ti consola tutte le volte che ne hai bisogno.

Il consiglio del giorno: scegli scarpe con suole rinforzate, perché oggi ogni frustrazione rischia di finire con un piede battuto per terra.

Voto: 5 +

Leone

Amore: I tuoi baci sono da film.

Fortuna: ti dà il giusto andamento.

Il consiglio del giorno: è ora di chiudere il cerchio e portare a casa il risultato.

Voto: 8

Vergine

Amore: per le cose pratiche.

Fortuna: ti fa vedere il lavoro fatto.

Il consiglio del giorno: metti in uno spruzzino un cucchiaio di bicarbonato, il succo di mezzo limone e un bicchiere d’acqua tiepida, agita bene… e via, è il momento di far brillare i vetri di casa!

Voto: 6

Bilancia

Amore: non perdere la speranza.

Fortuna: ti spinge a chiedere aiuto.

Il consiglio del giorno: tiene il martello a distanza di sicurezza.

Voto: 6 –

Scorpione

Amore: meglio solo.

Fortuna: dorme profondamente.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di rifletterci un pò su.

Voto: 5

Sagittario

Amore: gli racconti tutto quello che sai.

Fortuna: hai molto da insegnarle.

Il consiglio del giorno: vai alle bancarelle dei libri usati in cerca di qualche tesoro.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: pesante come pochi.

Fortuna: ti regge a fatica.

Il consiglio del giorno: scegli bene con chi decidi di investire il tuo tempo.

Voto: 5

Acquario

Amore: potresti essere un pò pretenzioso.

Fortuna: basta che non ti faccia correre più del dovuto.

Il consiglio del giorno: valuta un outfit ad effetto per la cena tra amici.

Voto: 7

Pesci

Amore: cercate stabilità.

Fortuna: vi mantiene giovani.

Il consiglio del giorno: godetevi ogni frutto del vostro orto, coltivato con cura.

Voto: 7