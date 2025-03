video suggerito

L'oroscopo di sabato 29 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di sabato 29 marzo 2025 la Luna nuova in Ariete è pronta a scuotere anche i più indecisi.

Ariete

Amore: stupisci il tuo partner.

Fortuna: ti vorrebbe più attivo.

Il consiglio del giorno: un pò di attività fisica, anche solo qualche giro di corsa al pacchetto sotto casa.

Voto: 6 +

Toro

Amore: sei tutto un fuoco.

Fortuna: ti manda i bacini.

Il consiglio del giorno: passeggiata mano nella mano con la vostra metà è il minimo sindacabile.

Voto: 7

Gemelli

Amore: come la corrente nei generatori.

Fortuna: trovate le parole giuste per declinare gli inviti che non ci interessano.

Il consiglio del giorno: un buon tè allo zenzero, un bicchierino di amaro o una tisana al finocchio possono essere ottimi digestivi per rimetterti in sesto.

Voto: 6 +

Cancro

Amore: qualche palpitazione sporadica.

Fortuna: nulla di particolarmente rilevante.

Il consiglio del giorno: che sia una fetta di torta della nonna o un piatto di pasta fumante, concediti quel boccone che sa di casa e di ricordi felici.

Voto: 5

Leone

Amore: sei pieno come i cestini da picnic.

Fortuna: abbondante e straboccante.

Il consiglio del giorno: un buon libro che stimola il pensiero è come una palestra per il cervello: allena la concentrazione e amplia la visione del mondo.

Voto: 8

Vergine

Amore: neanche per il pesciolino rosso.

Fortuna: si fa sentire nei momenti giusti, anche se non sempre te ne accorgi.

Il consiglio del giorno: vai al cinema da sola.

Voto: 6 –

Bilancia

Amore: non ricordi cosa è.

Fortuna: le chiedi un aiuto.

Il consiglio del giorno:spegni il cellulare, chiudi gli occhi e respira.

Voto: 5

Scorpione

Amore: sai come smaltire le calorie in eccesso.

Fortuna: ti abbraccia calorosamente.

Il consiglio del giorno: se vedi qualcuno in difficoltà con le buste della spesa, offrigli una mano senza pensarci troppo.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Amore: ti girano velocemente le scatole.

Fortuna: vorresti sognare i numeri vincenti.

Il consiglio del giorno: impara qualche parola nuova in una lingua che non conosci (non parolacce eh)

Voto: 7

Capricorno

Amore: di sesso proprio non se ne parla.

Fortuna: non ami le sorprese.

Il consiglio del giorno: lascia perdere qualsiasi genere di competizione, non ti senti per nulla sportivo.

Voto: 6 –

Acquario

Amore: mandi messaggi forti e chiari.

Fortuna: ha le idee molto chiare.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista delle 5 cose che ti piacciono di più al mondo.

Voto: 8

Pesci

Amore: vi amano persino i sassi.

Fortuna: la respirate a pieni polmoni.

Il consiglio del giorno: se avete sempre desiderato scrivere un romanzo rosa, è tempo di buttar giù la prima pagina.

Voto: 8