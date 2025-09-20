L’oroscopo di sabato 20 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di sabato 20 settembre 2025 c’è il trionfo della Vergine e di tutti i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno! Il segno fortunato il Toro, quello sfortunato i Pesciolini.

Nell’oroscopo di sabato 20 settembre 2025 settembre 2025, Venere ha appena messo piede in Vergine e l’amore smette di essere tutto fuochi d’artificio per diventare cura, attenzione ai dettagli e voglia di costruire cose concrete (tipo messaggino con l’orario della visita medica o memo che ti ricorda di comprare il latte).

Intanto Saturno retrogrado nei Pesci si oppone al Sole agli ultimi gradi della Vergine: questo significa che ci tocca fare i conti con i limiti, con ciò che non funziona più e con qualche responsabilità che pesa un po’ più di quanto dovrebbe. Con Venere in questo segno, però, anche nelle tensioni si cerca di mettere ordine e dare un senso, perché la Vergine ama aggiustare, sistemare e rendere le cose migliori, pure in amore.

Ariete

Con Mercurio contro, le piccole bugie rischiano di sgretolarsi come castelli di carte al primo soffio di vento. Per questo conviene restare nei binari: così eviti contrattempi o spiegazioni scomode. Le mosse impulsive, infatti, ti farebbero sembrare come chi gioca a poker mostrando le carte e ignorando le regole fondamentali: saper aspettare, non scoprire troppo presto la mano e scegliere con cura il momento giusto per rilanciare.

Amore: sesso? No grazie.

Fortuna: ti ha abbandonato.

Il consiglio del giorno: meglio evitare idee troppo impulsive.

Voto: 5

Toro

Caro Torone, oggi, grazie alla Luna e a Venere, il cuore ti esplode di emozioni e sembra non avere confini. Vivi con lo stesso entusiasmo contagioso di SpongeBob, che trova sempre un sorriso anche quando Squiddi prova a guastargli la festa. Ogni istante diventa un’occasione per essere grati e festeggiare… e dimmi tu, cosa c’è di meglio di un Krabby Patty?!

Amore: goloso come la panna cotta al caramello.

Fortuna: siete un tutt’uno in un abbraccio.

Il consiglio del giorno: goditi ogni singolo momento, fa bene a te ed è di buon esempio a tutti gli altri.

Voto: 8

Gemelli

Gemellini, avete presente quei gorilla che si battono sul petto per farsi notare, mentre il resto del branco continua a spulciarsi senza degnarli di uno sguardo? Ecco, oggi potreste sentirvi proprio così: con Venere e la Luna a sfavore vi scoprite più permalosi e con la sensazione costante di non essere né guardati né ascoltati. Per fortuna Mercurio vi sostiene: basta poco per trasformare la frustrazione in brillanti intuizioni da sfruttare al volo.

Amore: battete i pugni.

Fortuna: le vostre idee sono più veloci delle palline del flipper.

Il consiglio del giorno: ricordatevi che l’importante è partecipare, anche se voi volete solo vincere.

Voto: 6

Cancro

L’armonia oggi scorre fluida: con Luna e Venere a favore sei un concentrato di empatia, il cuore grande che tutti vorrebbero al proprio fianco. Attenzione però a Marte in quadratura, che può farti sentire invaso come quando un coinquilino si prende l’ultimo yogurt dal frigo senza chiedere il permesso. Accogliere sì, ma con misura: i tuoi spazi restano preziosi e meritano protezione.

Amore: cuore gigante.

Fortuna: ti scrive poesie d’amore.

Il consiglio del giorno: proteggi i tuoi spazi senza sensi di colpa.

Voto: 7 +

Leone

Leoncino, anche se l’estate ha le ore contate, con Marte a tuo favore sprizzi la stessa grinta dei dj a Ferragosto: nulla ti frena e hai solo voglia di ballare. L’energia è così forte che potresti persino trasformare il tuo salotto in una copia small della Capannina di Forte dei Marmi, la discoteca italiana più iconica e glamour dell’estate 2025.

Amore: se regge il tuo ritmo.

Fortuna: balla insieme a te.

Il consiglio del giorno: osa un outfit anni ’70, con pantaloni a zampa, occhiali maxi e un tocco di colore psichedelico.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Con la Luna e Venere nel tuo segno ti viene naturale occuparti degli altri partendo dai dettagli. Sei quella che accoppia i calzini spaiati lasciati in fondo al cassetto o che sistema i libri in ordine d’autore, perché così è più semplice ritrovarli. Con te l’ordine e l’equilibrio arrivano spontanei, e ogni ambiente diventa subito più sereno e accogliente.

Amore: nella cura.

Fortuna: in un cassetto ordinato.

Il consiglio del giorno: prepara una tisana ai boccioli di rosa e bevila con calma prima di riprendere le tue attività.

Voto: 8 +

Bilancia

Con Marte e Mercurio nel segno hai un’energia incontenibile e il desiderio di ritrovare un equilibrio che tenga insieme fisico e mente. Non stupisce allora se ti affascina la nuova tendenza delle aziende che propongono, tra una riunione e l’altra, sessioni di pilates e mindfulness in ufficio. Che sia yoga flow, tai chi urbano o altre pratiche orientali, le possibilità sono tante quante le tue esigenze.

Amore: colta e sexy.

Fortuna: sei agile come un giaguaro.

Il consiglio del giorno: prova la meditazione camminata, fa proprio a caso tuo.

Voto: 7 e mezzo.

Scorpione

Con Venere e Luna a favore sei più che mai comprensivo, e sul piano del fascino giochi in casa: sai bene come colpire. Però adesso sei così affettuoso che invece di puntare tutto sul sex appeal, ti viene voglia di restare sul divano a fare le coccoline, magari con una pizza quattro formaggi e una serie romantica condivisa.

Amore: piaci a tutti e chi dice il contrario mente.

Fortuna: il tuo sesto senso è la marcia in più.

Il consiglio del giorno: manda un messaggio a un amico e organizza una chiacchierata, magari davanti ad una cioccolata con panna.

Voto: 7

Sagittario

Osare oggi è proprio il tuo marchio di fabbrica. Con Marte a favore ti butti senza paura, dicendo la tua anche quando gli altri restano zitti o facendo mosse che sembrano un po’ esagerate. Attenzione però a Venere di traverso: in amore rischi di sembrare più invadente che seducente. Meglio dosare: un tocco di audacia conquista, troppa stanca.

Amore: sfiancante.

Fortuna: la stordisci di parole.

Il consiglio del giorno: opta per un look sobrio.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Oggi, caro Capricornone, puoi concederti una parentesi tutta tua. Venere e Luna ti autorizzano a staccare dalla solita tabella di marcia e infilare una coccola extra. Altro che passare il weekend a controllare l’agenda della prossima settimana, un bel massaggio con fanghi rigeneranti ti farà sentire come appena uscito da una spa, pronto a riprendere in mano tutto con la tua solita determinazione.

Amore: super!

Fortuna: cambia le priorità.

Il consiglio del giorno: prepara uno scrub casalingo con zucchero e miele, massaggialo delicatamente sulla pelle e risciacqua con acqua tiepida.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Con questo Mercurio a favore la tua mente viaggia veloce come uno stormo di rondini che cambia direzione all’unisono. E non a caso, una ricerca dell’Università di Oxford ha dimostrato che osservare il comportamento animale aiuta a capire meglio i meccanismi dell’intelligenza collettiva. Tu, caro Acquarione, oggi sei proprio così: rapido, sincronizzato e capace di anticipare le mosse di tutti.

Amore: stuzzichi, fisicamente e mentalmente.

Fortuna: tieni gli occhi aperti.

Il consiglio del giorno: prova a cambiare strada nel tragitto abituale, anche solo per andare a fare la spesa: un percorso diverso può accendere nuove idee.

Voto: 7 e mezzo.

Pesci

Con la Luna in opposizione, cari Pesciolini, non è il giorno ideale per caricarvi di troppe responsabilità: potreste sentirvi un po’ sopraffatti. Meglio restare in acque tranquille e dedicarvi a qualcosa che vi fa stare bene, come mettere su carta i vostri pensieri, scarabocchiare liberamente o semplicemente lasciarvi andare a qualche sogno a occhi aperti.

Amore: non per voi.

Fortuna: vi passa i fazzoletti sottobanco.

Il consiglio del giorno: usate la tecnica del pomodoro — 25 minuti di focus e 5 di pausa. Vi aiuta a non perdere la pazienza.

Voto: 5