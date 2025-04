video suggerito

L'oroscopo di sabato 19 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di sabato 19 aprile 2025 il Sole entra in Toro e regala stabilità a Vergine e Capricorno.

Ariete

Amore: non hai proprio voglia di badare ai sentimenti.

Fortuna: energia ritrovata.

Il consiglio del giorno: porta pazienza, non vale aprire l’uovo di Pasqua in anticipo.

Voto: 5

Toro

Amore: tante tante coccole.

Fortuna: ti vede bellissimo.

Il consiglio del giorno: va bene voler abbracciar tutti, ma lascia agli altri lo spazio per respirare.

Voto: 7

Gemelli

Amore: più focosi che romantici.

Fortuna: non vi fa stare fermi.

Il consiglio del giorno: qualche lavoretto di bricolage casalingo.

Voto: 6

Cancro

Amore: solo se rasenta la perfezione.

Fortuna: bisogna lavorarci ancora un pochino.

Il consiglio del giorno: per ottenere maggiori benefici, cerca di polemizzare un argomento alla volta.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: vai dritto al punto.

Fortuna: ti dà una spinta aggiuntiva.

Il consiglio del giorno: “ Eye of the Tiger “ come colonna sonora della tua giornata.

Voto: 7 +

Vergine

Amore: solo per il gatto.

Fortuna: non risiede nella tua pazienza.

Il consiglio del giorno: tieni in borsa il tuo orsacchiotto preferito, da usare in caso di bisogno ( se per abbracciarlo o strozzarlo decidi tu)

Voto: 5

Bilancia

Amore: non è il giorno giusto per andar cercando l’anima gemella.

Fortuna: ti senti carica anche senza il caffè del mattino.

Il consiglio del giorno: meglio aspettare 10 secondi e non dare risposte di pancia.

Voto: 5

Scorpione

Amore: re delle coccole.

Fortuna: nel tuo cuoricino scalpitante.

Il consiglio del giorno: indossa i tuoi occhiali da sole preferito per aggiungere quel tocco di mistero che ti piace tanto.

Voto: 7

Sagittario

Amore: le romanticherie le lasci agli altri.

Fortuna: le sai tutte.

Il consiglio del giorno: prima di arrivare allo scontro valuta bene con chi hai a che fare.

Voto: 6

Capricorno

Amore: lo dimostri con i fatti.

Fortuna: una cena intima con la tua dolce metà.

Il consiglio del giorno: affronta solo argomenti che ti vengono naturali.

Voto: 7

Acquario

Amore: ti stanca,

Fortuna: nei programmi culturali che trasmettono a notte fonda.

Il consiglio del giorno: circondati solo di cose belle.

Voto: 6 +

Pesci

Amore: elargite consigli romantici.

Fortuna: siete desideratissimi.

Il consiglio del giorno: regalatevi un profumo nuovo, per depistare le vecchie fiamme che non volete più incontrare.

Voto: 8 +