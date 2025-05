video suggerito

L’oroscopo di sabato 17 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di sabato 17 maggio 2025 la Vergine e i Pesci sono pronti a dare consigli a tutta l’umanità: le previsioni segno per segno. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: scatti subito.

Fortuna: solo se ti dai la possibilità di vederla.

Il consiglio del giorno: esprimi la tua opinione solo se ti viene chiesta espressamente, meglio se in forma scritta.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: come lo dici tu che ci ami, non lo sa dire nessuno.

Fortuna: ti dà il giusto valore.

Il consiglio del giorno: prendi in considerazione la possibilità di fare un abbonamento ai musei della tua città.

Voto: 7 +

Gemelli

Amore: le vostre notifiche tintinnano che è un piacere.

Fortuna: vi lancia occasioni.

Il consiglio del giorno: indossate qualcosa che vi faccia sentire in carica: niente outfit "meh", oggi si va di presenza, con la P maiuscola.

Voto: 7 e mezzo

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 maggio 2025

Cancro

Amore: in bianco.

Fortuna: non far si che i giramenti di scatole prendano il sopravvento.

Il consiglio del giorno: ricordati che le parole degli altri non ti definiscono, ma ti attraversano e vanno oltre.

Voto: 5

Leone

Amore: vai dritto al sodo.

Fortuna: ti passa il balsamo.

Il consiglio del giorno: concediti ogni attimo per godere con i sensi.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: gli sussurri paroline dolci all’orecchio.

Fortuna: si fida della tua lucidità.

Il consiglio del giorno: prendi quell’idea che ti frulla in testa e falle spazio. “If you can dream it, you can do it.”

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: cuore di ghiaccio.

Fortuna: ti manda a fare un giro.

Il consiglio del giorno: prova una lezione di boxe o kickboxing, ti sfoghi e ti senti più centrata.

Voto: 5

Scorpione

Amore: hai bisogno di affetto.

Fortuna: ti invita a non strafare.

Il consiglio del giorno: un bel manuale di buone maniere sarebbe l'ideale per ricordarti come si parla in pubblico e, soprattutto, come si mantiene un minimo di contegno quando ci sono altri esseri umani nei paraggi.

Voto: 5

Sagittario

Amore: sguardo magnetico.

Fortuna: seduci pure lei.

Il consiglio del giorno: fai shopping di costumi, l’estate sta arrivando… anzi da qualche parte è già iniziata!

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: solo se ti ascolta.

Fortuna: essere efficiente è tra le tue doti migliori.

Il consiglio del giorno: premiati con una torta fatta in casa.

Voto: 6 +

Acquario

Amore: hai voglia di essere abbracciato.

Fortuna: nella coppetta dei tuoi gusti preferiti.

Il consiglio del giorno: metti un timer al forno e, quando suona, lascia perdere il cellulare. Quel suono è il tuo richiamo alla realtà.

Voto: 5

Pesci

Amore: fate le cose per benino.

Fortuna: nei sogni premonitori.

Il consiglio del giorno: se qualcuno vi invidia, sorridete e andate oltre, il problema non siete voi.

Voto: 7 +