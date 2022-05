L’oroscopo di oggi venerdì 6 maggio 2022: Pesci e Scorpione si dichiarano Nell’oroscopo di oggi, venerdì 6 maggio 2022, troviamo un bel sestile di Venere a Mercurio. E se Venere in Ariete è un amore molto deciso, col sestile a Mercurio in Gemelli sarà anche particolarmente chiacchierone! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 6 maggio 2022, sarà breve ma intenso il sestile tra la Venere in Ariete e Mercurio in Gemelli. Questo aspetto è perfetto per chi ha qualcosa da dire, soprattutto se questo qualcosa ha a che fare con i sentimenti: occhio alle parole, però, almeno fino a questo weekend.

Con la Luna in Cancro anche oggi direi che il segno fortunato sia lo Scorpione, deciso ad andare verso la risoluzione. Il segno sfortunato di oggi invece sarà la Bilancia che non ha nessuna voglia di contatti umani.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Credo proprio che tu abbia unicamente voglia di dedicarti all’amore e sfruttare la Venere favorevole. Per farlo, però, vorresti avere molto più tempo. In questo arriva puntuale come un treno svizzero Mercurio, per aiutarti nel processo di down shifting, molto in voga in questo periodo, nel passaggio da super manager a insegnante, riorganizzandoti anche tutte le finanze.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: impugni la chitarra da vero rocker e dedichi la canzone ‘Crazy’ degli Aeresmith al tuo nuovo filarino, di sicuro avrai la tua prima groupie!

Lavoro: la passione pervade tutto, anche l’excell del piano mensile di crescita, che è tutto un accendersi di flash e torte multicolore.

Salute: con una buona logica e equilibrio psichico, sei meglio di un funambolo che cammina su una corda.

Il consiglio del giorno: come dicono gli inglesi: ‘Less is more’. E per arrivare a questo punto potresti seguire il profilo dei ‘The Minimalists’ che professano questo ‘credo’ da tantissimi anni e sull’argomento sono dei veri guru.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Da buon segno di terra tu hai bisogno di concretezza e di toccare tutto con mano. Come il primario di Vicenza, che torna a fare il medico di base per avere un contatto più diretto con i pazienti. La Luna favorevole di oggi ti consiglia di affidarti a chi conosce meglio tutta la centralina per tenere ben in moto la macchina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: si sa che la gola è uno dei tanti modi per raggiungere il cuore e tu oggi hai proprio intenzione di usare questa strategia.

Lavoro: invece di continuare a usare la tua agenda cartacea con le nuove leve in ufficio tutto, ma proprio tutto, passa da quella di outlook, anche per la pausa caffè.

Salute: tentenni anche al sol pensiero di indossare le scarpette per correre. Eppure con Marte favorevole non dovrebbe essere così complicato. Su, datti una mossa!

Il consiglio del giorno: per trovare tutti gli ingredienti delle tue rinomate ricette non puoi solo affidarti a un click, devi trovare assolutamente il bravo negoziante che sapientemente farà arrivare solo per te il finocchietto selvatico. Quel tocco in più per tuo rinomato ragù bianco.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete molto tentati a fare scherzi con Mercurio che è come l’enciclopedia del perfetto monello. Sappiate che la storia del ragazzo che per scherzo ha abbonato il suo amico a una rivista Disney e che è stato condannato dopo nove anni di processi è proprio vera. Non è la storia del topolino dei denti. Chiaro?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete in uno di quei rari momenti dell’anno in cui adorate stare tra le mura domestiche e godere degli affetti. Non sembra vero.

Lavoro: il venerdì avete già la testa altrove e grazie a Mercurio avete in mano le chiavi e l’organizzazione di un fantastico weekend.

Salute: avete sempre con voi un kit per sopravvivere ad ogni situazione, dai fazzoletti allo specchietto senza dimenticare trucchi e profumo. Così l’invito all’ultimo minuto è quasi gestibile.

Il consiglio del giorno: nel metaverso si stanno sviluppando nuovi profili lavorativi lo sapevate vero? Sono certa che avete anche già inviato un curriculum.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Hai così tanta voglia di compagnia da quando Venere si è messa a guardati storto che quando ho letto la notizia dell’ex detenuto che chiede di essere riammesso in carcere perché fuori si sente solo, mi sei subito venuto in mente tu. Lo so bene che quando il pianeta dell’amore ti è ostile è proprio difficile farsene una ragione, ma tu rimani comunque un bel sex symbol con Marte che ti fa pompare tutti quei bei muscoli.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la casa è il tuo rifugio preferito per poter curare le tue pene d’amore.

Lavoro: con il weekend alle porte sei certo di poter resistere solo per oggi, ma dalle sei in punto ti disconnetti da tutti e da tutto.

Salute: ricorda sempre che hai Marte a tuo favore che ti assicura grinta da vendere e, ci devi solo credere un pochino di più.

Il consiglio del giorno: puoi sempre concederti come coccola un bel massaggio rilassante, sto parlando di quelli tradizionali o ayurvedici non quello con l’happy ending…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei sicuramente il segno vincente di questi giorni con Venere e Mercurio favorevoli e finalmente tieni alta la testa e mostri a tutti la tua bella chioma fluente. Ti senti come il regista Sorrentino che, dopo la delusione agli Oscar, è stato celebrato in patria con il David di Donatello. Vedi che prima o poi riconoscimenti e soddisfazioni arrivano?? Basta crederci… E meritarseli.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con un solo schiocco di dita e aggiungici anche un bel sorriso ammiccante, sono tutti ai tuoi piedi. Sei davvero irresistibile.

Lavoro: hai tutto sotto controlo e sei certo ti aver pianificato in modo che possibili scocciature arrivino a partire da lunedì in poi.

Salute la settimana volge al termine con grande entusiasmo. Sei davvero pronto ad affrontare qualsiasi cosa anche un weekend di duro divertimento.

Il consiglio del giorno: per ottenere uno scatto bello come quelli da copertina bisogna mettersi girati di tre quarti e puntare il volto diritto all’obiettivo, per altri tipi come questo c’è sempre la master class die Annie Liebovitz.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Tu che sei sempre attenta a tutto non ti sarai fatta sfuggire lo strano mormorio del regista d’Innocenzo durante i David di Donatello. Non credo però tu abbia capito bene le parole che sono state pronunciate, perché con Mercurio a sfavore, pianeta che influenza anche l’udito, potresti aver facilmente preso fischi per fiaschi. Rinuncia a qualsiasi supposizione o commento, per carità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: rifuggi da qualsiasi decisione perché vuoi capire realmente cosa vuoi. Dovresti ascoltare di più il tuo cuoricino perché amore non fa rima con ragione. Capito?

Lavoro: ci sono due possibili panorami all’orizzonte, la disordinata svampita o l’ossessionata rigidona. A quale delle due ti senti più affine?

Salute: questa mattina avresti bisogno proprio di una gru per alzarti dal letto e prepararti per uscire.

Il consiglio del giorno: giocare al passaparola con te è ancora più divertente che ai tempi delle elementari, perché riesci a storpiare le parole o addirittura inventarne di nuove. Meglio buttarla subito in caciara.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

I tuoi standard intellettuali sono davvero molto elevati grazie al favorevole Mercurio. E pensavi di poter soddisfare qualche interesse guardando al Maurizio Costanzo show il duo Mughini e Sgarbi. Ti sei però immediatamente ricreduta quando, invece di utilizzare parole e riferimenti forbiti, si sono attaccati come due lottatori nel fango. In confronto da Barbara d’Urso si parla di massimi sistemi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai deciso di ibernare il tuo cuoricino per tempi migliori, un po’ come si fa nei film fantascientifici. Potrebbe essere una buona idea.

Lavoro: è quasi un peccato che la settimana sia già finita, perché tu hai in mente un sacco di cose da fare. Puoi sempre pianificare tutto, anche quello che puoi fare on line. Ti piace come soluzione momentanea?

Salute: hai perso tutta la tua femminilità. Consideralo come un periodo di detox per poi tornare più bella e affascinante di prima.

Il consiglio del giorno: andare a vedere la mostra di Disney a palazzo Barberini a Roma, perché pare che sia più per adulti che per bambini. Probabilmente si vedrà lo stop motion dello spogliarello di Cenerentola quando la fata madrina la trasforma in una meravigliosa principessa.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei l’Elon Musk dello zodiaco perché con Mercurio e Marte destinati a favorirti per un bel po’ tutti ti hanno preso come punto di riferimento. Infatti il proprietario della Scala dei Turchi ha pubblicamente nominato il magnate americano come possibile acquirente da quando il monumento naturale è stato messo all’asta. Se non lo hai ancora capito sei sulla bocca di tutti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fare all’amore per te è ormai una buona abitudine, come mangiare la frutta lontano dai pasti. Questo è un buon esempio per tutti.

Lavoro: per qualsiasi incontro parti sempre con te un contrattino pre compilato pronto alla firma. Non si sa mai.

Salute: sei davvero ganzissimo anche oggi e così irresistibile che pare proprio impossibile dirti di no.

Il consiglio del giorno: aggiornati su gossip e possibili prede nel mondo dello show biz senza dimenticare di memorizzare tutte le fantastiche mise al Met Gala. Di sicuro c’è qualche dettaglio interessante.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Siccome sei molto confuso, con Mercurio in opposizione secca, ti ritroverai a mettere in dubbio anche la veridicità dei giornali dopo che hai letto la notizia di un uomo che ha dovuto attendere più di due anni per un intervento di ricollocazione del pene dalla spalla all’inguine. In effetti, come darti torto questa volta…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fidati del tuo cuoricino appena lo senti palpitare, vuol dire che è il momento giusto per concedersi qualche tenerezza.

Lavoro: in caso di riunione improvvisa con il capo, datti per malato perché l’unica cosa che potresti dirgli è una barzelletta sbagliando pure il finale.

Salute: hai bisogno di stare comodo quindi metti tacchi e scarpe formali solo durante gli incontri ufficiali, tutto il resto del tempo ti vedremo unicamente in ciabatte, molto cool, ma pur sempre ciabatte.

Il consiglio del giorno: in attesa dell’uscita del prossimo stringer things, una ripassata alle 3 serie passate è d’obbligo perché con la scarsa memoria che hai, non ti ricordi più nulla.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Capisco che tu possa essere molto urtato dal fatto che Venere in quadratura ti abbia tolto tutto lo charme e il protagonismo di cui meriti. Devi sapere che anche al comune di Trento non fanno alcuna differenza tra le priorità di una super star come Vasco e i bisogni dei privati normali cittadini. Indignato o no, tocca metterti in coda come alla gelateria.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti piace fare il duro ma in fondo quello che più desideri è la tenerezza di un bacio sulla guancia. Nulla di più eccitante.

Lavoro: lo scenario in questi giorni per te è apocalittico. Anche se la borsa dovesse salire di tre punti per te non sarebbe comunque abbastanza.

Salute: le prove fisiche ti servono per dimostrare quanto vali. Ti sicuro rimpiangi i tempi delle invasioni barbariche dove chi era più forte era di conseguenza il capo, vero?

Il consiglio del giorno: lo sapevi che in Inghilterra per salire sui mezzi pubblici ci si mette in file? Un buon esercizio per tornare a mettere i piedi per terra in mezzo ai mortali. Dai che ce la puoi fare!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Vederti seduto dietro a una scrivania a lavorare è un vero ossimoro. Quindi lasciati sedurre dai buoni consigli di Mercurio e segui il trend della vendita porta a porta, così potrai essere padrone di te stesso e permetterti la pausa pranzo dove, come e quando vuoi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti svelo un piccolo segreto, ogni volta che qualcuno ti respinge tu ti incaponisci per conquistarlo. Giusto?

Lavoro: per celebrare il ritorno di Mercurio, organizzi un bell’aperitivo con tutto il tuo team, sei così buono che inviti anche quelli che ti stanno antipatici.

Salute: non hai ancora le energie sufficienti per lanciarti in viaggi faticosi oltre oceano. Accontentati di qualche cosa di più vicino.

Il consiglio del giorno: per gli spiriti liberi in movimento come te c’è un bel programma che segnala i posti migliori dove mangiano i camionisti in pausa pranzo. Ti è già venuta voglia di pasta e fagioli vero?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Lo so che siete sempre troppo presi dalle vostre fantasie con Giove ancora congiunto a Nettuno, ma se anche il signore del Metaverso Mark Zurkerberg si è concesso una vacanza nel nostro bel paese potete tranquillamente farlo anche voi. Su, dai, non fate i preziosi e concedetevi un bell’aperitivo nel mondo reale.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vorreste sentirvi sempre al centro dell’attenzione. Dubito che senza di favori di Venere, sia possibile.

Lavoro: questa cosa che siete appesi al vaglio di una firma proprio non vi piace. Vorreste di colpo trasformarvi in un generale e dare ordini a destra e a manca.

Salute: avete tutte le capacità di lanciarvi in una corsa ad ostacoli e arrivare primi. Marte a favore fa proprio questo effetto.

Il consiglio del giorno:: non stupitevi se nel menù dei cocktail troverete il Kiev mule è come il Moscov mule ma ha solo cambiato nome. Capito il senso?

Voto 6 e mezzo