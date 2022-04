L’oroscopo di oggi venerdì 29 aprile 2022: Toro e Scorpione sono chiamati a riflettere Nell’oroscopo di oggi, venerdì 29 aprile 2022, sentiamo già fortissima l’influenza della Luna nuova in Toro con eclissi di Sole. Ci chiederà di pensare a ciò che abbiamo, a ciò di cui abbiamo bisogno e soprattutto a ciò che tentiamo di trattenere. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Con l'oroscopo di oggi, venerdì 29 aprile 2022, ci avviciniamo alla Luna nuova, che sarà intorno alle 9 di sera (in Italia). Questa Luna nuova a 10 gradi del segno del Toro sarà molto forte perché sarà la prima eclissi (di Sole) di questo anno. L'eclissi di Sole è sempre un momento di grande introspezione, chiusura e raccoglimento per poi rifiorire su nuove basi.

In questo caso, di nuovo, ad essere messo in discussione è il nostro senso del possesso, la nostra comfort zone. Siete pronti a rifiorire questo fine settimana? Con la Luna oggi che percorrerà gli ultimi gradi del segno dell'Ariete, direi che il segno fortunato sarà il Toro, mentre il segno sfortunato sarà la Bilancia.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Credo che tu stia già sentendo il radicale cambio d’aria e di pianeti che ci sarà durante il prossimo mese. Ti viene suggerito oggi dalla Luna a favore. Infatti sei particolarmente ardito e in vena di buone azioni, come Lapo Elkann che con la sua fondazione è riuscito a trarre in salvo dalle zone di guerra più di 150 persone insieme ai loro animali. Quando c’è da rischiare, tu sei pronto a metterti in gioco. Bravissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: con la Luna a favore vuoi unicamente essere al centro dell’attenzione, come se fossi l’unica cosa veramente importante al mondo.

Lavoro: non lasciarti tentare da facili chiusure all’ultimo momento. Posticipa tutto a lunedì con Mercurio a favore che controlla anche i punti, le virgole e le virgolette.

Salute: salti giù dal letto al pensiero dei programmi belligeranti e divertenti della serata.

Il consiglio del giorno: fin da bambino ti hanno insegnato che bisogna difendere i più deboli e ora che sei grande puoi metterlo in pratica.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Credo proprio ci sia il tuo zampino nella riqualificazione della zona dell’Expo di Milano. Probabilmente è l’ultimo favore che hai chiesto a Mercurio prima che ti abbandoni. Sei davvero buonissimo perché, anche questa volta, invece di pensare a te stesso hai messo prima gli altri. Con questa mossa ti sei decisamente guadagnato tutto il rispetto degli altri e ovviamente dell’astrologa qui presente. Sei una continua sorpresa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: l’ultimo week end in cui hai Venere a favore è dedicare interamente a romanticismo e sesso sfrenato. Come un bell’arrivederci alla tua recente fiamma, con la promessa che vi rivedrete tra un mese.

Lavoro: oggi dovresti organizzare una bella festa d’addio a Mercurio e rivangare con lui tutti i strepitosi successi ottenuti nell’ultimo periodo. E già che ci sei, chiedere qualche dritta per il futuro.

Salute: che tu ti sfinisca in palestra o faccia tardi a lavoro sei così ‘toro’ che il giorno dopo sei sempre in splendida forma.

Il consiglio del giorno: una bella rimpatriata tra amici per ridere e scherzare sul passato e magari valutare qualche progetto insieme per il futuro è quello che ci vuole. Sbrigati perché il week end dura solo un paio di giorni.

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

L’amore per voi è un vero mistero e potreste mettervi a cercarlo chissà dove con Venere che ha deciso di tenerlo ben nascosto. Con la recente perdita di concretezza potreste anche voi decidere di sposarvi con un ologramma come sta succedendo in più di un caso in Giappone. In più, non avete neppure bisogno di carte o accordi prematrimoniali. Sembra davvero una cosa facile ma non credo molto soddisfacente.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: pronti a seguire i consigli della Luna fino in capo al mondo basta che facciano un pit-stop su labbra morbide e forme sinuose.

Lavoro: vi è chiarissimo che Mercurio sta tornando perché le rotelle e del vostro cervello sembrano più oliate del solito tanto da aver voglia di analizzare qualche dato e farsi pronunciare alcune parole ignote tra cui ‘per favore’ e grazie.

Salute: avere a che fare con Marte è come trovarsi in aereo con Mike Tyson, provare a contrastarlo e ricevere come risposta un dritto da ko.

Il consiglio del giorno: non perdete tempo a cercare il grande amore perché arriva quando meno ve lo aspettate. Fidatevi perché sono una vera esperta.

Voto . 5 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Anche se oggi la Luna è fastidiosa come l’allergia al polline, l’amore per te continua a trionfare. Non a caso in quest’aria di nuovi inizi primaverili anche la coppia Elodie e Marracash torna ad amoreggiare per le vie di Milano. Credo che anche tu sia d’accordissimo che non sia assolutamente possibile resistere al richiamo dell’amore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: preparati, perché sei solo all’inizio delle scocciature e la tua romantica storia d’amore si sta per interrompere per un pochino. Vedrai che saprai superare anche questa.

Lavoro: ci sarà un vero cambiamento di trend dai prossimi giorni, e dal fare concreto e sicuro, si passa alle chiacchiere da pr. Inizia ad adeguarti.

Salute: scegli il tuo maestro yoga e non perdere neppure una lezione, per te fondamentale.

Il consiglio del giorno: per goderti lo spettacolo di un romantico tramonto devi attendere fino all’ora di cena. Preparati un bel cestino con qualche leccornìa e un buon vinello per non correre a mettere le gambe sotto al tavolo appena si fa buio.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Posso capire che in questo periodo tra la crisi e Mercurio che ti è ancora in quadratura, tu non sappia ben scegliere il lavoro che fa per te. Non lasciarti tentare da facili guadagni perché potresti finire, ad esempio, in un traffico illegale di orologi di lusso e farti pure beccare (sto esagerando, eh) come è successo a Roma qualche giorno fa. Sarà anche meno emozionante ma il classico impiego alle 9/18 è molto più rispettabile e sicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: senti un vero richiamo d’amore che si avvicina sempre più forte. Al tam tam della foresta è impossibile resistere.

Lavoro: oggi è come l’ultimo giorno prima che inizino le vacanze quindi fa ordine tra le tue carte, prepara lo zainetto e alle sei spaccate saluta Mercurio in quadratura. Per tua sorpresa lo ritroverai lunedì ad aspettarti amichevole e pronto a darti una mano.

Salute per migliorare le tue prestazioni non basta una buona attività fisica serve anche un’alimentazione sana, sei pronto a fare pulizia di tutti gli snack golosi della tua dispensa?

Il consiglio del giorno: di certo non bisogna stare sempre in guardia ma neppure avere sempre le fette di salame sugli occhi. Trovare il giusto equilibrio non è facile ma almeno provarci.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Vista la primavera inoltrata e Venere ancora in opposizione, sarebbe il caso che ti mettessi un po’ in ordine. Dovresti sfruttare le offertissime di questi giorni su ebay (ormai sono un'addicted) di epilatori e rasoi elettrici. Per gambe più morbide della seta. Almeno una (magra) soddisfazione!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: vorresti sentirti più desiderata. Per farlo basta davvero poco, inizia con allenare a fare dei bei sorrisi smaglianti, vedrai che funziona.

Lavoro: non alterarti subito se la tua agenda non è più precisa degli orari dei treni in Giappone, perché a breve dovrai abituarti a navigare a vista e accogliere positivamente tutto quello che arriva.

Salute: senti la necessità di stare in panciolle sul divano. Non sembra vero.

Il consiglio del giorno: è sempre importante prendersi cura di se stessi in tutti i modi, dal buon cibo a un bel trattamento o a un taglio di capelli, vale davvero tutto.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai già capito che dalla settimana prossima dovrai fare tutto da sola e la Luna storta di oggi ti sta dando solo un assaggio di quello che veramente ti aspetta. Per cui, meglio renderti subito indipendente da tutti, anche dagli astri avversi. Come simbolo di questa ritrovata consapevolezza, potresti istallare un sistema eolico domestico, così non dovrai neppure dipendere più, o quasi, dalla rete nazionale. Viva la libertà.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: prepara il tuo cantuccio preferito dove ami stare in solitudine, perché è il posto dove trascorrerai sempre più tempo. Non hai la minima voglia di compagnia.

Lavoro: hai scoperto che il Metaverso è il tuo posto, dove tutto è possibile e la creatività fa da padrona.

Salute: puoi continuare a specchiarti e immaginarti bellissima, ma la realtà, ahimè, è un po’ differente.

Il consiglio del giorno: il vecchio detto "chi fa da se, fa per tre" è proprio al caso tuo, insieme a tutti i tutorial che trovi su Pinterest per decorare la tua casa.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti stai già sfregando le mani al pensiero che Mercurio torni ad esserti amico e con lui le idee e il divertimento e sopratutto i dispettucci non mancheranno. Intanto che lo attendi ho appena letto di un simpatico mattacchione che pur di togliere la vista del mare al fratello, ha fatto costruire solo la facciata di un palazzo. Non male vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei decisamente focoso e con una voglia matta ti fare sempre all’amore. Questi sono gli effetti di un bel Marte a favore.

Lavoro: oggi resta a bocce ferme e non farti attrarre da facili risultati. Saprai vagliare tutto nei prossimi giorni. Fidati.

Salute: anche con una giornata pienissima e indaffarata arrivi fresco e profumato come se fosse appena uscito dalla doccia per una simpatica serata in compagnia. Cosa vuoi di più?

Il consiglio del giorno: ne pensi una più del diavolo ma a volte è meglio la gentilezza ricordatelo.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Tutti i pianeti in Pesci di questo periodo ti hanno decisamente sfiancato e tu hai optato per il goblin mode o, per dirla più semplice, l’abbruttimento domestico. Dopo aver girato per giorni sia fuori che in casa con la tuta e le pantofole usurate, non sarebbe meglio iniziare a farsi la doccia e indossare qualche cosa di carino? Vedrai che ne gioverà persino all’umore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ormai hai capito che c’è calma piatta all’orizzonte, ma ancora per poco. Abbi fiducia.

Lavoro: la stagione degli strafalcioni sta per iniziare. Munisciti di pazienza e di un buon correttore automatico.

Salute: stare fermo sul divano a respirare è il massimo dell’attività fisica che puoi fare. Pensa che il ThaiChi per te praticamente è uno sport estremo.

Il consiglio del giorno: dovresti partecipare a quei programmi tipo extreme make over per rinnovare look e autostima.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Hai deciso di concludere questo periodo in grande per salutare Mercurio e pian piano uno dopo l’altro i favori di altri pianeti a partire dalla prossima settimana. Potresti fare un affare da capogiro come Elon Musk che acquista Twitter così, anche se non sarai più illuminato da tutto il cielo, si continuerà comunque a parlare di te e delle tue epiche gesta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: siamo ormai alle ultime battute del film. Ma il finale è comunque da Oscar.

Lavoro: è arrivato il momento di chiudere baracca e burattini e di prendere una pausa dal ruolo di protagonista indiscusso.

Salute: Venere ti regala bellezza e benessere ancora per qualche giorno.

Il consiglio del giorno: se avessi bisogno di fare le foto dei documenti questo è il momento giusto perché sei bello, forte e fiducioso del futuro come non mai!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ci sono segnali di ripresa intorno a noi ma anche nella tua testolina perché, a partire dal weekend, Mercurio torna a risplendere. Non a caso proprio a partire dal primo maggio anche il green pass sarà abolito e nel caso in cui ti dimenticassi il telefono a casa non sarà più un problema.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: si respira già un’aria più interessante, come il buon profumino che proviene dalla cucina quando si è appena sfornato una buona torta e tu sei prontissimo ad addentarla.

Lavoro: non stai più nella pelle e non vedi l’ora di scrollarti di dosso tutto il nervosismo e i fastidi che ti ha causato Mercurio in quadratura.

Salute: vedo che stai seguendo i miei consigli e con la luna a favore ti sei già stampato un bel sorriso sulla faccia. Bravissimo.

Il consiglio del giorno: con quest’aria di libertà e voglia di stare in compagnia ti vedo già accampato sotto al palco del concerto del primo maggio. Bravissimo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Con il cielo tutto a vostro favore sarebbe davvero un peccato non festeggiare degnamente questo regalo delle stelle. Grazie a Giove nel segno potreste fare una follia e andare a divertirvi al Carnevale di Rio in mezzo a carri, musica, ballerini, piume e di tutto di più. Cosa ne pensate? Siete già sul volo in direzione Brasile?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: predicate amore cosmico in tutte le lingue e posizioni ancora da scoprire.

Lavoro: con Giove e Mercurio dalla vostra avete dato un bello sprint a tutta la sfera lavorativa. Potete darvi da soli delle belle pacche sulla spalla perché siete stati bravissimi!

Salute: a bellezza e vitalità siete davvero imbattibili, anzi per dirla come piace a voi, da sogno!

Il consiglio del giorno:: una festa in maschera è sempre divertente, anche se non è il periodo di carnevale. Cosa aspettate? Fate subito una bella chat su whatsapp!

Voto 9 e mezzo