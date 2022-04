L’oroscopo di oggi venerdì 22 aprile 2022: Gemelli e Sagittario hanno perso la testa Nell’oroscopo di oggi, venerdì 22 aprile 2022, la Luna in Capricorno renderà particolarmente produttive le previsioni di oggi: si tengano pronti soprattutto i segni di terra. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell’oroscopo di oggi, venerdì 22 aprile 2022, come avrete notato il numero 2 è un vero protagonista. Nella numerologia, il 2 è simbolo di armonia, di scambio, di dubbio portato dalla dialettica e dal confronto. Grazie ai movimenti dei pianeti, ci sarà uno scontro tra emozioni e concretezza, come vi anticipavo anche nelle previsioni settimanali.

La fortissima Luna in Capricorno di oggi renderà il Capricorno il segno fortunato e l’Ariete il segno sfortunato… Sarà difficile farlo ragionare!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti triste e sfiduciato, come quando la festa sta per finire e pian piano tutti ti stanno salutando. Probabilmente anche l’AD di Netflix è in preda ai tuoi stessi sentimenti tristi, e forse anche è anche più nervosetto, da quando ha scoperto che per la prima volta dal 2011 la piattaforma sta perdendo abbonati. Questi sono gli effetti di una forte Luna in quadratura che ricorda che, piantando una moneta d’oro non cresce nessuna pianta di monete, come raccontavano il gatto e la volpe a Pinocchio. Bisogna proprio darsi da fare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non ci siamo proprio, come quando manca la linea internet e la pagina che vorresti aprire è in continuo ‘buffering’.

Lavoro: vorresti tanto prenderti un bel giorno di pausa. Resisti fino alle diciotto perché un lungo weekend è alle porte.

Salute: non puoi permetterti di partire per una lunga passeggiata con uno zaino pesantissimo perché dopo la prima salita stramazzi a terra sfinito. Meglio stare leggeri visto che sei così poco atletico.

Il consiglio del giorno: l’umore è sicuramente importante, ma non puoi lasciarti scoraggiare anche da piccolezze. Su forza!

Voto . 5 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Credo proprio tu sia molto soddisfatto perché grazie a un cielo splendido tutto procede secondo i tuoi ritmi ben scanditi da natura e tradizioni. Alla notizia che ormai solo una coppia su quattro è monogama hai deciso di metterti subito a lavoro per risollevare immediatamente questa situazione. Probabilmente manderai immagini della famiglia del Mulino Bianco, quella degli spot degli anni ottanta, a tutti amici e parenti creando una vera catena di Sant’Antonio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: vorresti restare tutto il giorno a rotolarti sotto le coperte e tra un sonnellino e l’altro dilettarti in lunghi e passionali amplessi. Insomma una vera meraviglia

Lavoro: Mercurio ti ricorda che non c’è tempo da perdere e che bisogna lavorare di buona lena, per fortuna c’è Marte a favore che supporta questo ritmo incalzante.

Salute: sei prontissimo per festeggiare alla grande questa prima settimana di compleanni spumeggianti, mi raccomando non dimenticare di invitarmi eh!

Il consiglio del giorno: le abitudini nei matrimoni stanno cambiando o forse è più corretto dire che l’opinione comune si sta aprendo e accettando il fatto che da sempre ci sono coppie libertine. Basta gridare subito allo scandalo, meglio abituarsi subito.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Miei cari, nel momento in cui avete letto la notizia che esistono migliaia di virus negli oceani, avrei voluto essere nella vostra testolina e capire quali idee balzane siano saltate fuori. Con lo zampino della congiunzione di Giove e Nettuno che impera lasciandovi confusi, vi siete trovati ad immaginare che dalle acque possa prima o poi uscire un mostro tipo evoluzione Pokemon gigante che voglia attaccare la città di Tokyo, come nei migliori telefilm giapponesi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: anche se metteste un annuncio nella sezione cuori solitari non credo proprio che riceverete risposta. Venere a sfavore non lascia alcuno spazio.

Lavoro: il ruolo del portaborse non vi piace, ma ricordatevi che anche le vallette della tv, con una buona gavetta, possono aspirare a diventare presentatrici. Cercate di non perdere totalmente la fiducia nelle vostre capacità.

Salute: una pausa con annessa pennichella sul divano prima di uscire può aiutarvi a non cascare dal sonno durante la cena con gli amici e tirare almeno fino al dolce.

Il consiglio del giorno: un’immaginazione galoppante è davvero meravigliosa ma l’importante è esserne consapevoli. E voi lo siete?

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei presissimo dall’amore in ogni sua forma grazie ai favori di Venere e Marte che ti danno costanza e grande passionalità. Sei così perso nell’amore da dimenticarti quasi di te stesso o di mangiare, per intenderci. Praticamente sei finito nel Metaverso, tutto intento a giocare agli ultimi videogames di Sony o creare costruzioni incredibili con i mattoncini Lego. Credo che riportarti nella realtà e farti allontanare dal tuo amore solo per un paio di centimetri sarà quasi impossibile.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: con fare suadente saprai conquistare chiunque, che anche Sharon, la bellona della serie anni ottanta ‘I ragazzi della terza C’, cadrà tramortita ai tuoi piedi.

Lavoro: grazie ad un ottimo Mercurio potresti già prenderti questa giornata di vacanza perché tutto, ma proprio tutto, è già stato finalizzato. Puoi partire tranquillo e spensierato.

Salute: grande entusiasmo e voglia di festeggiare fino all’alba come un ventenne che ha finito gli esami di maturità.

Il consiglio del giorno: va bene dedicarsi anima e corpo all’amore ma ogni tanto è anche giusto fare una capatina nella routine quotidiana. Hai tutto il week end per fare quello che vuoi.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Credo proprio che tu sia il primo a concordare sul fatto che tra la scuola, professori, studenti e genitori c’è la necessità di canali di comunicazione ufficiali che non siano le chat di whatsapp. Infatti con il tuo Mercurio contro potrebbero scapparti commenti inutili ed espressioni colorite non proprio adatte al mondo dell’educazione. Per te potrebbe già bastare la pagella di fine anno perché qualsiasi ulteriore colloquio a oggi è uno sforzo immane.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: l’unica dolcezza di questa giornata sarà mangiare qualche pezzetto di uovo di pasqua avanzato. Per addentare qualche cosa di più interessante devi aspettare ancora un po’, cerca di portare pazienza.

Lavoro: ti ricordi quando Cassano ha commentato un incontro con una squadra già eliminata. Ecco tu rischi proprio questo genere di papere.

Salute alti e bassi come dondolarsi su un altalena.

Il consiglio del giorno: un buon libro di buone maniere è quello che ci vuole per darti qualche consiglio su linguaggio appropriato e su come mantenere un centro contegno in società.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Continua questo periodo di stress, dove la tua mente viaggia a mille all’ora ma il corpo e i desideri sono fermi e incantati, come di fronte all’insegna luminosa dell’ultimo film della Disney. Anche se ti trovi con parecchi pianeti avversi, tu hai dalla tua Mercurio e la Luna a sostenerti e fare il tifo per te. Praticamente cantano come lo stadio di Liverpool per sostenere il super calciatore Cristiano Ronaldo. Insomma siamo proprio tutti con te.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo immagini alto, bello e aitante come il principe azzurro delle favole. A questo punto, siccome non riesco proprio a farti ragionare su questo punto, ti lascio ancora fantasticare per un pochino.

Lavoro: dovresti concentrarti solo sul risultato perché prendendo troppo a cuore i tuoi progetti rischi di perdere di vista gli obiettivi.

Salute: con Marte in opposizione, che ti assorbe tutte le energie, hai proprio bisogno di un buon cocktail di integratori. La tua farmacista di fiducia è pronta a rimpinzarti con un mix di papaya, ginseng e tanti sali minerali.

Il consiglio del giorno: quando tutto sembra perduto, guarda bene che c’è sempre qualcuno pronto a sostenerti, non sei mai sola, ricordatelo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con questa Luna in quadratura secca che ti sta mettendo parecchio in discussione, ricordandoti che sei sempre responsabile delle tue azioni, tu che hai solo voglia di sgusciare via da tutte le responsabilità, provi a prendere un po’ di distanza. Dovresti scappare per qualche giorno negli Usa, dove di recente sono state eliminate le mascherine ovunque, anche nei voli nazionali, così da dare sfogo al tuo grande desiderio di libertà.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei a rischio due di picche. Oggi meglio lasciar perdere.

Lavoro: la bacchetta magica di Harry Potter esiste solo nei romanzi della Rowling. Nella realtà devi rassegnarti a tempistiche ben più lunghe.

Salute: stai esaurendo tutte le tue scorte di energia. Prova a prendere tutto con molta calma e tenere qualche riserva, non è ancora il momento di fare la cicala.

Il consiglio del giorno: portiamo pazienza e aspettiamo l’estate per poter togliere le mascherine anche al chiuso, oppure per provare quel brivido di trasgressione possiamo sempre fare un viaggetto all’estero dove la pandemia è un lontano ricordo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La notizia che nel nord Europa si facciano sempre più figli, l’hai preso proprio come una sfida personale. Eh si, perché con Marte e Venere a favore tu oltre che sexy e amorevole sogni una prole dai quattro figli in su. Se è verissimo che i bambini sono fonte di grande ricchezza e di amore, ricorda che dal terzo in poi non basta una normale macchina, ma ti tocca un bel veicolo da sette posti. Pronto per questo investimento?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non ti fai sfuggire nemmeno la più piccola occasione sei davvero indiavolato.

Lavoro: sei già proiettato al lungo weekend e non hai la minima intenzione di farti stressare per delle consegne all’ultimo minuto. Ci penserai la settimana prossima.

Salute: ti senti come il genio della lampada di Aladino, con enormi poteri.

Il consiglio del giorno: nelle famiglie grandi aggiungere un posto in più non è mai un problema. Dovremmo tutti quanti prenderlo come una filosofia di vita.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei sempre affascinato dall’oriente e sei affascinato dalla scoperta che le donne di un villaggio in Cina si taglino i capelli solo una volta all’anno. Nel tuo caso non sarà tanto per l’affinità con queste culture ma sarà molto probabile che ti sia completamente dimenticato di prenderti cura di te stesso a causa di questa Venere in quadratura che ti ha reso praticamente allergico a qualsiasi specchio. Avresti davvero bisogno di un piccolo restiling e dovresti affidarti alle sapienti mani di un salone di bellezza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: da qualche parte nel cosmo c’è sicuramente la tua anima gemella che ti sta aspettando ma con Venere a sfavore è poco probabile tu possa realmente trovarla a breve.

Lavoro: sfoggia tutte le tue qualità da maestro per riuscire a superare quest’ultima giornata prima del lungo ponte. Poi potrai finalmente rilassarti.

Salute: con Marte che ti ostacola meglio optare per un andamento lento e poco impegnativo. Le grandi fatiche sono senza alcun dubbio da posticipare.

Il consiglio del giorno: bisogna sempre prendersi cura di se stessi, non serve chissà che cosa ma una manicuree una spuntatina ai capelli ci fanno sentire più belli e per i più arditi anche sexy.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ormai con questo cielo sfavillante puoi dedicarti unicamente a cose davvero importanti e tutto quello che è gestione e routine ti deve impegnare il minor tempo possibile. Probabilmente vorresti anche tu farti installare i 32 microchip sotto la pelle per pagare con il pos con il solo passaggio della mano. Così puoi subito correre ad una importante riunione del consiglio di amministrazione senza dover perdere troppo tempo con le monetine e le ricevute.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei una vera bomba sexy con questa bella Luna proprio nel tuo segno. Dimmi un po’ cosa vuoi di piu?

Lavoro: se non sei ancora stato promosso è questione di poco tempo, invece di aspettare prova tu a dare una bella imboccata al capo, capito?

Salute: sei proprio uno splendore. Te ne sei già accorto da un po’ vero?

Il consiglio del giorno: saper essere rapidi efficienti è una della tue caratteristiche.Potresti addirittura fare un bel corso per gli sbadatelli con la testa tra le nuvole. Che ne dici?

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Mio caro Aquario, non sei per nulla in forma a causa dei pianeti che da poco ti hanno salutato. Soprattutto Mercurio in quadratura ha buttato la tua autostima sotto terra. Sei proprio come Jeremias Rodriguez che lascia l’Isola dei Famosi piagnucolando e bofonchiando qualche cosa di incomprensibile. Su, forza, non abbattetti così tanto perché la tua astrologa del cuore è sempre qui per sollevare un po’ il tuo umore e provare a darti sempre dei buoni consigli.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la vecchia regola che in amore vince chi fugge funziona solo se qualcuno continua ad inseguirti. Capito?

Lavoro: i tuoi argomenti sarebbero anche giusti ma purtroppo con le parole sbagliate e Mercurio a sfavore, perdono subito di efficacia.

Salute: oggi solo del blando stretching per risvegliare i tuoi muscoli ma nulla di più.

Il consiglio del giorno: oggi che hai proprio bisogno di coccole e un bell’abbraccione, corri a casa della zia preferita che di sicuro saprà ascoltarti e consolarti, magari con una bella torta fatta in casa.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Con tutto questo sfavillio di pianeti favorevoli dovrete iniziare a stare un po’ attenti perché di sicuro in giro troverete qualche invidioso che vorrebbe portarvi via questi astri amici, cosa, per fortuna vostra, impossibile, o comunque farvi un bello sgambetto. Pensate che a Charles Leclerec è stato sottratto un orologio prezioso mentre si concedeva un selfie con i suoi tifosi. Guardatevi sempre le spalle, ma senza ansia perché avete sempre Giove a favore che mette a posto tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete i sommi esperti di questa materia che state esplorando e conoscendo in tutti i suoi a spetti, dal fisico allo spirituale.

Lavoro: iniziate a prendere coscienza che le vostre idee non sono poi cosi strampalate, anzi. Se l’uovo seduto di Knamm è andato sole out in poche ore, tutto è possibile.

Salute: avete energia da vendere, quasi da stoccare come la legna per l’inverno.

Il consiglio del giorno: ci sta che con questa fortuna ci possa essere qualcuno di invidioso. Bisognerebbe ricordare a questi soggetti che la ruota gira e prima o poi anche loro avranno il loro momento d’oro.

Voto 10