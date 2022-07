L’oroscopo di oggi venerdì 15 luglio 2022: Cancro e Pesci guardano oltre L’oroscopo di oggi, venerdì 15 luglio 2022, con le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Sappiate che le emozioni saranno forti e il sesto senso acutissimo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 15 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. Oggi Marte è sestile a Lilith, ma soprattutto il Sole è congiunto a Mercurio in Cancro, ed entrambi in trigono a Nettuno nel segno dei Pesci. Questo aspetto, per di più in segni d'acqua, indica un momento di grande capacità di guardare oltre, nel profondo delle emozioni e dei sentimenti.

La Luna ancora in Acquario di oggi fa sì che il segno fortunato del giorno sia la Bilancia, mentre il segno sfortunato lo Scorpione!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

L’immagine dei leoni marini che inseguono i bagnanti a San Francisco ricorda molto il tuo modo di approcciarti in amore. Ora che hai i favori di Marte sei sempre molto arrapato, risultando spesso aggressivo. Così facendo il tuo puntello potrebbe scappare a gambe levate.

Leggi anche Arriva la Luna Piena in Capricorno il 13 luglio 2022: il bisogno di indipendenza è forte

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: un vero farfallone, il richiamo dell’amore per te è proprio irresistibile, e passi da una vittima all’altra senza troppo ripensamenti.

Lavoro: oggi preferiresti passare la giornata giocando a UNO con i colleghi. Peccato che loro siano impegnati e zelanti, e ti possono accontentare unicamente durante la pausa pranzo.

Salute: il movimento è la tua ragione di vita, e se ti chiedessero di stare fermo per più di due minuti, tu sbadigli dalla noia.

Il consiglio del giorno: controlla la situazione del calcio mercato per essere pronto alla canonica serata di acquisti per il fantacalcio con gli amici. Arrivare preparato a questo genere di appuntamenti è fondamentale.

Voto 6

Toro

Con gli astri favorevoli di questo periodo, in particolare Mercurio e Marte, ti senti al settimo cielo proprio come Alessandra Amoroso che si è di recente esibita a San Siro. Con un cielo così tutto è possibile e tu devi essere sempre attento con riflessi davvero scalpitanti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi potresti essere un po’ ‘ballerino’ e aver voglia di provare qualche cosa di diverso da quello che solitamente ti offre il partner. Occhio a non combinare qualche patatrac.

Lavoro: determinato e responsabile, tu non hai paura di affrontare nuovi compiti e lo fai con il piglio di quello che sa già come fare.

Salute: puoi provare qualsiasi sport e avere subito ottimi risultati. Il wakeboard con salti e evoluzioni potrebbe diventare la tua nuova attività estiva preferita.

Il consiglio del giorno: potresti valutare un viaggio in treno in Spagna visto che il trasporto su rotaia è gratuito durante i mesi estivi. Sarà un vero piacere spostarsi in diverse località senza dover acquistare neppure un biglietto.

Voto 8

Gemelli

Siete sempre dei gran simpaticoni con la capacità di far ridere con azzecatissime battute di autocritica, proprio come il premier Draghi che ha improvvisato una barzelletta su un banchiere dal cuore duro, riferendosi a sé stesso. Sarà forse Venere che vi dà quel tocco da piccioncini e che fa accogliere benevolmente tutto quello che dite? Io credo proprio di si!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sempre più sdolcinati come il gelato al mashmallow con il topping di orsetti gommosi. Così zuccheroso da essere nauseante.

Lavoro: prendete seriamente solo i progetti che vi stanno a cuore e che potete condividere con gli amici. Il massimo per voi è fondare una start up con il vostro adorato compagno di banco delle elementari.

Salute: vi vedremo addirittura partecipare al corso di balli di gruppo in balera. L’importate per voi non è il movimento ma stare sempre in compagnia.

Il consiglio del giorno: nel Metaverso è possibile andare al ristorante o al mercato a fare la spesa e se vi state chiedendo se ha senso pagare per qualche cosa che non toccheremo o assaporeremo mai la risposta è che pare che al momento sia molto cool. Prima di avventurarvi aspettate che mark Zurkenberg si inventi qualche cosa per rendere il tutto tangibile.

Voto 7 +

Cancro

Ti fai accendere dagli entusiasmi e dalla passione con Marte in aspetto positivo. Sono certa che alla notizia che la storica Locanda dei Girasoli, ristorante dove lavorano ragazzi con la sindrome di down, abbia riaperto nella ex sede di Forza Nuova hai esultato più di quando l’Italia ha vinto i Mondiali. Quando ci sono di mezzo valori e attività che funzionanti per te è tutto pollice in sù!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sarà una vera impresa riuscirti a strappare un bacio perché prima tu hai bisogno di ore e ore di confessioni intime e dimostrare una certa serietà di intenzioni.

Lavoro: è il lato che preferisci della giornata, dove ti sai meglio esprimere la tua verve combattiva e sagace che ti fa sentire un vero leader.

Salute: oggi hai bisogno di grandi obiettivi, come raggiungere a piedi la cima di una montagne o attraversare un lago a nuoto. Così fare movimento ha per te davvero senso.

Il consiglio del giorno: se per caso avessi intenzione di perdere qualche chilo per la prova costume, è tornata in voga la dieta del gelato. Non saprei dirti effettivamente quanto possa funzionare ma visto il caldo tropicale di questa stagione è davvero l’ideale.

Voto 7 +

Leone

In questo periodo ti senti preso di mira, più del solito, dall’opposizione di Saturno. Dovresti fare come il presidente dello Srilanka che, a seguito della rivolta nel suo paese, è fuggito alle Maldive. Rifugiarsi in un luogo paradisiaco per rilassarsi e rimettersi in forma è l’ideale, così con mente lucida si può valutare un rientro con nuove strategie e grande grinta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: come Bridget Jones sei destinato a guardare film romantici davanti alla televisione con chilata di gelato e fazzoletti i per asciugare il mocciolo.

Lavoro: oggi visto che è venerdì, potresti dare buca e restare tranquillo a casa. Tanto in ufficio non avresti comunque concluso molto.

Salute: c’è del vero abbrutimento tanto che tuta e pantofole a forma di peluche sono diventati la tua divisa che sfoggi tristemente anche al supermercato.

Il consiglio del giorno: uno dei trucchi per rilassarti passa anche dall’olfatto. Per le tue giornate in spiaggia dovresti optare per acque profumate da usare al sole al profumo di lavanda o rosmarino. Essenze perfette per ringalluzzire il tuo umore abbacchiato.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Proprio grazie ai favori di Mercurio tu sai facilmente ribaltare una situazione stagnante e portarla ad essere un successo. Infatti apprezzi moltissimo la decisione dell’ex porno divo Franco Tanika di lanciarsi nel business dei vini. Anche tu preferisci di gran lunga dedicarti costantemente al lavoro che lasciarti gongolare da passione e sentimenti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: cogli tutte le opportunità che ti si offrono al volo ma senza troppo sentimento, ovviamente. Si tratta di puro, ma godurioso, sesso.

Lavoro: riesci a fare tutto anche con la mano sinistra e con gli occhi bendati così ti puoi tranquillamente dedicare anche al tacchinaggio del nuovo e affascinante collega.

Salute: sei super tonica e ti bastano pochissimi esercizi per evidenziare il tuo addome muscoloso. L’unico neo è che al momento non hai alcun gusto nel vestire. Ma in fondo, chi se ne importa.

Il consiglio del giorno: per il prossimo inverno dovresti valutare di installare una stufa a pellet. Pare che sia molto conveniente con i rincari delle materie prime del gas. Individua subito la zona più giusta nella tua casa e creare così una simpatica zona conviviale davanti al fuoco.

Voto 8 +

Bilancia

Ultimamente non hai gran voglia di trovare valide motivazioni per giustificare il tuo scarso impegno. E la causa è proprio quel Mercurio in quadratura. Potresti dare la colpa al DNA, infatti da un recente studio pare che tutto sia scritto nel nostro codice anche i nostri gusti in fatto di cibo e di partner. Un buon modo per togliersi da tutte le responsabilità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi sei pronta in qualsiasi momento a limonare duro. Anche fuori dal supermercato dopo aver tubato durante tra le corsie della pasta e dei biscotti con un affascinante sconosciuto.

Lavoro sei pronta a consolare tutti in ufficio, anche il capo che è stato segato a causa delle tue scarse performance dal super mega presidente.

Salute: sei così meravigliosamente incosciente di quanto tu sia irresistibile che sei come Merilyn nel film: ‘Quando la moglie va in vacanza’. Ho reso l’idea?

Il consiglio del giorno: se credi alla pratica del ‘lavaggio’ del sangue per eliminare virus e impurità varie, ti avviso subito che si tratta di una vera bufala. Per stare bene bisogna impegnarsi con una vita sana fatta di sport e buon cibo, nulla di più.

Voto 7 +

Scorpione

Solo tu potresti risolvere l’annoso dilemma del perché i motori delle Ferrari esplodono prendendo fuoco. Con il tuo super cervello ancor più veloce grazie a Mercurio se solo ti mostrassero i dati e i parametri tu potresti trovare la soluzione in pochissimo tempo. Praticamente per te sarebbe come risolvere quei problemi tipo in quanti minuti si riempie la vasca, quelli delle elementari per intenderci.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i tuoi gusti sono davvero difficili. Tu vuoi chiacchiere da filosofo e performance molto focose. In definitiva, una rarità.

Lavoro: sei il collega che tutti vorremo avere, non per la socievolezza e tanto meno per la gentilezza ma perché hai tutte le risposte giuste e strategie di business imbattibili che con saccenza condividi.

Salute: non temi assolutamente la prova costume, ma a te importa davvero pochissimo perché a causa del caldo tu vuoi unicamente restare nella tua tana climatizzata e rifuggi il bagno asciuga.

Il consiglio del giorno: un bel week end in alpeggio fuori dalle rotte canoniche, senza Wi-Fi e con unica compagnia un paio di mucche è quello che fa per te. Ho un paio di indirizzi perfetti ma posso solo condividerteli in privato altrimenti diventerebbero subito fully booked.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Oramai sei sempre più dell’avviso che l’intera umanità sia destinata ad estinguersi e la conferma ti è data dal fatto che la crescita della popolazione mondiale è scesa negli ultimi anni ed è paragonabile a quella del 1950 prima del baby boom. Venere in continua opposizione, na ancora per pochissimo, ti ha trasformato in un burbero pessimista cosmico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: potresti trovare qualche occasione nella tua cerchia di amici. Essendo molto vasta dovresti dividerla in cluster e analizzali attentamente per trovare il match più papabile.

Lavoro: con il week end alle porte puoi tranquillamente pensare ripetutamente, come un mantra rilassante, a tutto quello che puoi farai. In questo modo risponderai serenamente alle punzecchiature dei colleghi.

Salute: il bello di andare in campeggio con gli amici sarà la totale assenza dello specchio del bagno così non ti troverai a schiacciare i brufoletti comparsi dopo una serata di bagordi.

Il consiglio del giorno: per distrarti dovresti fare una capatina a Malvern dove producono la mitica auto Morgan. Sono certa che sedendoti su una di quelle vetture ti sentirai più smart e intrigante di Arsenio Lupin. Una vera botta positiva per la tua autostima.

Voto 6

Capricorno

Che la Cina stia replicando perfettamente modelli di auto di lusso europee poco ti importa con Mercurio sempre in opposizione. A te basta sentire il rombo di motori e andare alla massima velocità. Marte ti spinge a schiacciare l’acceleratore sempre al massimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la pausa ‘riflessiva’ è durata proprio poco e tu ora hai unicamente voglia di recuperare il tempo perduto andando a caccia per conquistare qualsiasi preda che ti si avvicini.

Lavoro: anche se non sai bene cosa stai dicendo, a causa di Mercurio, tu comunque ti esprimi in modo deciso e imperativo. Magari qualcuno ci casca.

Salute: la tua forma fisica è proprio da dieci e lode e tu ne fai sicuramente un gran vanto. Ma solo e unicamente quella eh.

Il consiglio del giorno: ti piace soddisfare tutti i senti e il gusto è proprio uno di quelli in cima alla lista. Un buon piatto di pasta alla zozzona è proprio una vera pace dei sensi tanto che ha conquistato anche i critici del New York Times. Così a cena hai sai subito cosa dire e ordinare per fare il figo.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Grazie a Giove ,che ti garantisce sempre grande fortuna, tu non hai bisogno di rubare un gratta e vinci da mezzo milione alla tua compagna come Renato Spano. Però a causa della quadratura di Marte, che non ti permette di agire tempestivamente, potresti anche tu averlo nascosto e non ricordarti più dove lo hai messo. La prossima volta ricordati che la fortuna va presa al volo anche se alzarti dal divano è un'impresa impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai voglia di conferme e le accetti sia dal tuo partner ma non disdegni assolutamente quelle dagli sconosciuti.

Lavoro: ti aspetti una sonora pacca sulla spalla stile Canavacciuolo ogni volta che invii una email. Tu intanto impegnati come un bravo contadino che semina bene e al momento giusto, vedrai poi i risultati e gli apprezzamenti durante il raccolto.

Salute: alterna uscite con gli amici con almeno otto ore di riposo. Indispensabili per essere lucidi il giorno successivo.

Il consiglio del giorno: guarda il video di Samuele Rachini che spiega l’astronomia in un minuto. Perfetto per la tua poca voglia di impegnarti e per avere un’infarinatura su un nuovo argomento.

Voto 7

Pesci

La notizia che un produttore è costretto a buttare quindici quintali di ciliegie per mancanza di manodopera vi fa proprio arrabbiare. Con Marte dalla vostra potreste offrirvi per questa impresa titanica e salvare il raccolto. Come compenso chiedete solo qualche cassetta di ‘duroni’ visto che sicuramente ne andate ghiotti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete troppo impegnati e lo gestite come si fa con la merenda il pomeriggio. Se c’è, tanto di guadagnato, altrimenti poco vi importa.

Lavoro: vi sentite il peso del successo dell’ufficio sulle spalle. Ora che avete le spalle molto larghe e fattive grazie a Marte non potete tirarvi indietro.

Salute: pare siate al momento graziati da un super metabolismo che vi permette di mangiare qualsiasi cosa e non mettere su nemmeno un grammo. Che fortunelli!

Il consiglio del giorno: le gambe gonfie in questo periodo sono il dramma di molti e il classico rimedio è il pediluvio con ghiaccio e sale ma se volete qualche cosa di più potente c’è sempre la presso terapia ma prima di avvenutararvi in trattamenti più complessi, consultate sempre prima il medico.

Voto 7 +