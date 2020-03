Nell'oroscopo di oggi, venerdì 13 marzo 2020, la Luna passa attraverso i gradi del segno dello Scorpione e il Sole, in Pesci, si avvicina sempre più al sestile perfetto con Plutone, in Capricorno. Questo aspetto astrologico parla di potenza, rinascita e grande profondità. Plutone è il pianeta che domina il segno dello Scorpione (nel quale oggi si trova anche la Luna) ed è il pianeta del sapere profondo, della passione viscerale, dell'infinita potenzialità della nostra mente e del nostro spirito. E' un pianeta di introspezione e rinascita. Ma quali saranno le previsioni astrali con questo cielo? Che cosa vi racconterà la vostra astrologa Ginny su amore, lavoro e salute per il vostro segno zodiacale? Leggetelo subito!

L’oroscopo del giorno 13 marzo: previsioni astrali segno per segno

Amore, lavoro e salute, che cosa dicono le stelle per l'oroscopo del giorno 13 marzo? Leggilo subito qua, nell'oroscopo di oggi con la Luna nel segno dello Scorpione che, essendo un segno d'acqua, ama l'introspezione e la sensibilità lunare, femminile e profonda. Quali saranno le previsioni astrali segno per segno?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Arietino mio, in una condizione standard oggi ruggiresti di piacere e le tue fantasie erotiche non avrebbero freni. E invece… Ci si mette Marte a dare fastidio e a farti avere rapporti intimi solamente con lo spazzolino da denti. Sarà per la prossima settimana!

Amore: poco eros ma tante coccole. Lavoro: questa storia dello smart working inizia a piacerti. Eri proprio stanco. Salute: Il consiglio del giorno: perché non fai anche delle smart call con amici e parenti? Aiuta il malumore e soprattutto la tensione.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi non hai nemmeno voglia di competere in fatto di stile come Meghan e Kate. Nemmeno per l'ultima volta, Per colpa di questa Luna storta, benché sia un periodo da urlo, oggi nello specifico la dai vinta a tavolino ai tuoi competitor purché ti si lasci in pace. Così, con i calzettoni sul divano!

Amore: saresti perfetto se non fosse per quella Luna storta. Praticamente ti prendi un giorno di ferie dall'amore, ci sta! Lavoro: purché non ti si chieda di insegnare alla stagista tutto va bene. Salute: bene ma meglio non litigare con la bilancia oggi. Il consiglio del giorno: hai mai provato il lavoro a maglia??

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oggi è bene che diciate tutte ma proprio tutte le cose carine che vi vengono in mente… Che da domani c'è la Luna storta per tutto il fine settimana Gemellini. Quindi dateci dentro con dichiarazioni di ogni genere (anche quelle dei redditi!).

Amore: Lavoro: godetevi Mercurio a favore ancora per poco. Quindi studiate e prendete appunti. Salute: correte anche attorno al tavolo della cucina. Il consiglio del giorno: se avete voglia di coccole ditelo. Ci piace, sapete??

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto ti piace leggere le favole per chi ti sta vicino? Ti riscopri un fantastico cantastorie, attore di teatro, addirittura mimo con le luci spente. Mamma mia Cancro, sarà questa Luna a favore che ti addolcisce e soprattutto risveglia la voglia di essere amato (e amante). Benissimo direi!

Amore: triste ma con la voglia di coccole. Ti rendi conto che interpretarti è davvero difficile?? Lavoro: fatichi a trovare interessante ciò che fai. Colpa di Marte! Salute: ti impegni, c'è da dirlo. Il consiglio del giorno: porta la colazione a letto. Anche fosse solo per te, ma coccolarsi fa bene.

Voto 6 e mezzo perché ti voglio bene

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Oggi sei davvero intrattabile, Leoncino! Hai da ridire su tutto e stoni anche le canzoni che ascolti. Anzi, di più, sbagli gli abbinamenti. Proprio tu! Le emozioni sono sbilanciate come le calorie tra l'insalata e la triple chocolate cake. Hai presente?

Amore: poco, molto poco. Quasi niente. Lavoro: non riesci a concentrarti oggi. Salute: addominali scolpiti, ma nei ricordi. Il consiglio del giorno: gioca a fare le sfilate in casa. Funziona e il tuo armadio è perfetto!

Voto 5 e mezzo ma sempre recuperabile

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Leggi romanzi d'amore e sospiri guardando fuori dalla finestra oggi, Vergine, perché grazie a Venere e Marte a favore ti senti davvero come la protagonista che si butta in storie impossibili contrastando anche il volere delle famiglie ma alla fine conquista il suo "vissero felici e contenti".

Amore: è il momento giusto per chiederti una prova d'amore. Oggi dai il meglio di te (anche sotto le coperte). Lavoro: ti svegli presto e hai voglia di fare, fare, fare. Salute: del corpo e della mente. Il consiglio del giorno: pettinare le bambole è un ottimo esercizio zen.

Voto 9… mi fai copiare?

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Avete un sacco di cose divertenti da raccontare e lo farete come la radio che in questi giorni è sempre accesa per farci compagnia. Anzi, quella linguetta biforcuta che vi ritrovate in questi giorni è quasi simpatica… Soprattutto perché da una buonona come te non ce la si aspetta! Eh va be!

Amore: fastidio a stare vicini vicini. Lavoro: guai a chi ti sposta anche solo una graffetta. Verrò appeso con le puntine alla lavagna di sughero. Salute: sadismo nei confronti anche dei tuoi muscoli. Il consiglio del giorno: che ne dici di fare disegni con il punteruolo come si faceva alle elementari?

Voto 6 + di incoraggiamento

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Si sa che il tormento è il tuo forte Scorpione e in fatto di pathos non ti batte davvero nessuno. Oggi poi, con l'accoppiata Luna nel segno che sollecita i sentimenti e Venere quadrata che ti fa arricciare il naso davanti a qualsiasi dimostrazione d'affetto. Nella tua testa sei sensibilissimo ma nella realtà ringhi.

Amore: oggi farti piangere è questione di un ex che ti riappare sui social. Lavoro: anche qui ti commuovi anche se finisce il toner. Salute: non ti piaci proprio per niente! Il consiglio del giorno: che ne dici di un bel bagno caldo di un'ora almeno?

Voto 6 meno

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sensibilone oggi! E sappi che questa sensazione te la porterai dietro per tutto il weekend in un crescendo di voglia di far stare bene le persone che ti circondano. Praticamente meglio di un massaggio a domicilio. Al cuore, però!

Amore: premuroso e pronto a dare ottimi consigli. Mamma mia che amore! Lavoro: riesci a risolvere questioni lavorative anche a distanza. Salute: esercizi appena sveglio, come Super Pippo! Il consiglio del giorno: cambia la disposizione dei quadri in casa!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei meglio di un super eroe oggi Capricorno e salvi quanto meno l'umore delle persone che ti circondano! Che bello averti vicino… In questo stato d'animo pieno di buoni propositi e amore, poi. Pronto a fare ridere chi ti sta accanto anche oggi? Dai!

Amore: quanta voglia di proteggere chi ami! Lavoro: oggi il tuo lavoro è cucinare per tutti e fare quei lavoretti che fanno felice la famiglia intera. Monti il proiettore di film in salotto? Salute: non smetti di allenarti nemmeno da casa. Il consiglio del giorno: salti sul letto. Alla faccia delle regole oggi!

Voto 8 e mezzo (orario tg)

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ecco, oggi sarebbe meglio ti astenessi dall'esprimere qualsiasi giudizio. Non che tu non ne sia in grado, anzi! Piuttosto diciamo che le tue sentenze saranno democratiche e diplomatiche come quelle della regina di cuori di Alice nel paese delle Meraviglie. Te la ricordi?

Amore: mordi. Praticamente hai del filo spinato attorno al cuoricino. Lavoro: la tecnologia ti affascina così tanto. E soprattutto riduce i contatti umani, oggi così difficili. Salute: oggi meglio non pensarci. Il consiglio del giorno: prendi le tue foto e disegnaci intorno le armi di un guerriero del futuro.

Voto 5 scarso

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete i compagni di torte da cucinare a casa perfetti. Anzi, siete deliziosi anche se vi si bruciano i muffin e strappate sorrisi anche a chi si sta annoiando. Pesciolini, oggi vi muovete con un carico di sentimenti e amore come il sacco di regali di Babbo Natale.

Amore: oggi siete capaci di starci vicini anche lontani. Lavoro: fate meeting a distanza anche solo con la forza del pensiero. Salute: spiritualmente impeccabili. Il consiglio del giorno: avete mai letto la Bhagavad Gita, il testo sacro indiano?

Voto 9