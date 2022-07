L’oroscopo di oggi mercoledì 27 luglio 2022: Pesci e Cancro dolcissimi L’oroscopo di oggi, mercoledì 27 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi possiamo contare sul Sole trigono a Giove e soprattutto su Luna e Venere che sono entrambe nel segno d’acqua del Cancro. Insomma un po’ d’amore!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 27 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi Mercurio resta pronto a scattare e sbraitare per avere ragione dato che è quadrato a Marte e Urano ma, per fortuna, il Sole è trigono a Giove. Quindi insomma i due aspetti nel cielo si bilanciano: dove Mercurio vuole dire la sua, il Sole ha solo voglia di divertirsi e brindare.

La Luna oggi è ancora nel dolce segno del Cancro insieme a Venere, l'altro pianeta della sfera sentimentale, quindi direi che è proprio il Cancro ad essere il segno fortunato mentre il segno sfortunato sarà la Bilancia.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Anche se pensi di poter fare il duro, in realtà la quadratura di Venere ti potrebbe fregare e quando meno te l’aspetti far esplodere le tue emozioni. Proprio come è successo a Corinna Schumacher, la moglie del mitico Michael che, ricevendo un’onorificenza per il marito, è scoppiata a piangere per la commozione. Ogni tanto, se ti dovesse scappare una lacrimuccia, sappi che è umano.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: lo trovi nel surgelatore vicino all’osso buco per il risotto che fai d’inverno.

Lavoro: ti fanno fare da ariete da sfondamento. Occhio!

Salute: non sei per nulla bello, ma molto simpatico. Accontentati.

Il consiglio del giorno: informati sui risarcimenti per il danno da vacanza. Visto il periodo incerto sui viaggi è meglio aggiornarsi.

Voto 6 –

Toro

Probabilmente Roman Polansky per il ruolo da pornodivo nel suo ultimo film, prima di ingaggiare Luca Barbareschi, ti aveva preso in considerazione. Infatti, con gli influssi favorevoli di Marte e Venere, hai il sex appeal e la prestanza pari a quella di Rocco Siffredi negli anni ottanta. Mica male!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è come il digestivo che ti piace prendere a fine serata.

Lavoro: andare anche solo dal punto A a quello B in linea retta è un’impresa.

Salute: potresti anche scalare una montagna a mani nude.

Il consiglio del giorno: per le tue sperimentazioni culinarie dovresti andare nell’isola di Hydra in Grecia per assaggiare lo spritz fatto a base di Mastika, un liquore del posto. Attendiamo una tua recensione al più presto. Voto 7 e mezzo

Gemelli

Ultimamente preferite tenere un atteggiamento piuttosto conservatore, infatti alla notizia che per la prima volta una nave da crociera è rimasta in rada a Venezia facendo sbarcare i passeggeri in città con mezzi più piccoli, avete esultato insieme a tutti i veneziani. Mercurio a favore vi suggerisce sempre la cosa più giusta da fare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: tutto casa e chiesa.

Lavoro: fare profitto non è mai stato così facile. Festeggiate!

Salute: studiate sull’enciclopedia qualsiasi tipo di dolorino.

Il consiglio del giorno: cercate i servizi nella vostra città di vuoto a rendere, dall’acqua alle bibite per non sprecare più neppure un contenitore di vetro.

Voto 7 –

Cancro

Il tuo mito personale in questo periodo è la splendida J.Lo che, dopo anni di amori turbolenti e chiacchierati, sembra abbia finalmente trovato la pace con il suo Ben Affleck. L’amore lo definisce paziente e un sentimento che cresce e si rafforza negli anni. Anche tu, con Venere sempre a braccetto, non solo le dai perfettamente ragione ma la prendi proprio ad esempio.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: canticchi tutto il giorno: ‘Besame mucho’.

Lavoro: lo segui perfettamente come una tata inglese un bebé.

Salute: sei davvero un super figo. Anche lo specchio la mattina ti dà come voto dieci e lode.

Il consiglio del giorno: inizia a allenarti per i tornei di racchettoni sulla spiaggia provando diritto e rovescio direttamente sul muro del garage per non disturbare troppo i tuoi vicini. Mi raccomando.

Voto 8 e mezzo

Leone

Hai deciso di avere lo stesso approccio di Noemi nei confronti della vita. Infatti anche tu come la cantante hai deciso di mettere te stesso al primo posto e in questo di sicuro ci ha messo lo zampino anche Mercurio nel tuo segno. Infatti la felicità non è da cercare fuori ma proprio dentro di noi. Con un anno in più diventi anche più saggio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi sentirti una vera diva, amata e ammirata.

Lavoro: hai inforcato l’onda verde di successi.

Salute: c’è ancora un bel margine di miglioramento.

Il consiglio del giorno: ascolta Aldo Rock su Radio Deejay che con musica e frasi motivazionali ti gasa così tanto da poter partire subito per correre un ultra trail nel deserto.

Voto 7

Vergine

Mettiti come obiettivo per le vacanze di controllare il telefono solo un paio di volte al giorno perché pare che il trend sia di circa un’ottantina di azioni giornaliere sullo smartphone, tanto da impedire il meritato relax. Ricordati che hai sempre Venere dalla tua e, anche se parti determinata a stare sempre connessa, alla fine ti ritroverai a far festa tutto il giorno sulla spiaggia. E meno male!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei una vera bomba sexy, anche in ufficio.

Lavoro: sei una perfetta organizzatrice di aperitivi e feste.

Salute: porti il tacco a spillo anche quando ti alleni per i cento metri.

Il consiglio del giorno: pare che alcuni suoni aiutino oltre a calmare a dare un effetto pari a quello di un antidolorifico. Da provare subito per quando dovrai smaltire l’hangover.

Voto 8 +

Bilancia

Ultimamente hai proprio la lingua avvelenata a causa di Venere che si trova ancora in quadratura. Infatti non mi stupirebbe se fossi stata proprio tu tra le prime a criticare il post di Clio Make-up in vacanza con i bambini e la tata. In fondo se lei ha le possibilità di potersi fare aiutare perché sparare malignità per un impeto di gelosia? Tu ti astieni.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non ti lasci convincere nemmeno per un timido flirt estivo.

Lavoro prontissima a lunghe ed esitanti discussioni se non si fa esattamente come dici tu.

Salute: hai bisogno di una bella giornata in un beauty center per tirare su l’autostima.

Il consiglio del giorno: visto che ultimamente non sai proprio come vestirti ricordati che il grigio è un colore molto donante d’estate ma solo se sei ben abbronzata e con le mèche sui capelli disegnate dal sole. Altrimenti lascia perdere.

Voto 5 –

Scorpione

Mi raccomando, non farti tirare in mezzo in situazioni fisiche estreme e per te poco gestibili perché Marte è sempre in opposizione e pronto ad innescare complicazioni. Proprio come è successo al Premier del Punjab, in India, finito in ospedale dopo aver bevuto un bicchiere del fiume sacro sostenendo non fosse inquinato. Al momento sei molto delicatino, occhio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: pronto a inginocchiarti, mostrare l’anello per fare il gran passo.

Lavoro: solo l’idea di stare chiuso in ufficio ti fa salire l’ansia. Opta almeno per lo smartworking.

Salute: bello e affascinante. Dimmi tu che cosa vuoi di più.

Il consiglio del giorno: vai al festival del cinema di Lampedusa per assistere alle prime di film poco conosciuti e molto impegnati. Sono certa che ti piacerà da impazzire.

Voto 6 +

Sagittario

Il piccolissimo paese di Groppodalosio in Lunigiana festeggia la nascita del suo undicesimo residente. Tu che hai Mercurio a favore, appena senti pronunciare solo la lettera ‘f’ (di "festeggiare") parti subito in consolle come Bob Sinclair a Ibiza. Per te ogni momento è buono per far fare casino in buona compagnia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei il solito sporcaccione. Ma con il tuo partner.

Lavoro: hai in testa tutte le strategie per il 2023.

Salute: felicissimo per i magnifici programmi mondani della serata.

Il consiglio del giorno: per te c’è il Green Valley pop fest a Sciacca in Sicilia che unisce il tema della tutela dell’ambiente con la musica del momento. Perfetto su ogni aspetto.

Voto 7

Capricorno

Le tue abitudini alimentari sono brute proprio come quelle del giocatore di football Will Lewis che divora qualsiasi frutto direttamente con la buccia, anche la banana, e adora bere il caffè con la maionese. Bisognerebbe farti ripassare il manuale delle buone maniere ma con Venere in opposizione, dubito sarà possibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Lavoro: tu parli, ti infervori e ti esalti ma nessuno ti ascolta. Forse li hai storditi.

Salute: pronto a sfondare il record di due ore della maratona.

Il consiglio del giorno: sono certa che ti appassionerai alla serie Mike basata sulla storia del pugile Tyson. Tra scazzottate e inseguimenti della polizia a perdifiato ti ci potresti addirittura immedesimare.

Voto 5 +

Acquario

Vorresti che i tuoi errori venissero cancellati come di recente ha confessato Pamela Prati sulla truffa del fidanzato misterioso Mark Caltagirone. Purtroppo, avendo Mercurio in opposizione secca, non sei per nulla convincente anzi potresti addirittura rendere ancora più indelebile il ricordo delle tue cantonate. Proprio come sta succedendo alla stella del Bagaglino.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: gelosissimo del tuo partner.

Lavoro: chiuso per ferie.

Salute: vorresti un telecomando per fare tutto comodamente dal letto.

Il consiglio del giorno: ricordati assolutamente di prenotare il soggiorno in un hotel specializzato qualora non potessi portare con te il tuo amico a quattro zampe. Da appuntare sul frigorifero per non dimenticarlo.

Voto 5 +

Pesci

Il termine per descrivervi è: stellari! Con Venere, Marte e oggi anche la Luna siete assolutamente sul gradino più alto del podio dello zodiaco da condividere con Jonas Vingegaard, vincitore del tour de France. Voi in quello che fate ci mettete proprio tutto: energia, amore e quella dose di sogno che vi porta alla vittoria.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: come una luna di miele alle Maldive.

Lavoro: mandate avanti da soli tutta la ‘baracca’.

Salute: più agitati di Thor in Love and Thunder.

Il consiglio del giorno: riguardatevi per la millesima volta le foto delle comete più famose della storia per sognare le galassie che hanno visitato durante il loro viaggio nello spazio.

Voto 8 e mezzo