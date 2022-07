L’oroscopo di oggi mercoledì 13 luglio 2022: Toro e Vergine fortunatissimi L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. Oggi la Luna in Capricorno è opposta al Sole nella fase di Luna piena. E’ un momento di scontro tra il nostro bisogno personale e la necessità di trovare un equilibrio con chi amiamo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 13 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: c'è la Luna piena nel segno del Capricorno. Questa fase del nostro satellite è legata astrologicamente al desiderio di dire tutto ciò che pensiamo ad alta voce, di farci sentire, di dare sfogo a tutti i nostri bisogni.

Con la Luna piena in Capricorno direi che il segno fortunato sia il Toro, mentre il segno sfortunato di oggi è la Bilancia.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Pur impegnandoti fino in fondo, i tuoi risultati sono proprio come quelli di Djokovic dopo la vittoria di Wimbledon. Invece di farti avanzare nella graduatoria dello slam, ti fanno retrocedere. A questo punto anche se Marte continua a chiederti di impegnarti, tu farai più che volentieri una bella pausa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è passione sfrenata piena di piacere. Praticamente una pubblicità del Magnum double chioccolate.

Lavoro: oggi non dai retta assolutamente a nessuno, neppure al cartello che indica una strada chiusa, tu comunque procedi ai tuoi canonici duecento all’ora.

Salute: saresti perfetto come istruttore di spinnning perché oltre alla forma statuaria, appena si parla di sport e movimento tu hai in mente subito la colonna sonora per affrontare qualsiasi sforzo.

Il consiglio del giorno: se pensi di poter scappare dalla finestra del b&b per non pagare il conto, ti sbagli di grosso. Il proprietario che è uno molto sveglio ha telecamere di controllo ovunque proprio perché ha a che fare con furbetti come te. Evita una probabilissima figuraccia.

Voto 6 –

Toro

La tua passione per capitan Tsubasa ti accomuna sicuramente ai giapponesi. Infatti sono certa che anche tu come loro vedendo il gol spettacolare con tanto di rovesciata di Everaldo (che gioca appunto nel campionato nipponico) hai sicuramente pensato alla catapulta infernale dei fratelli Derrik. Mercurio in sestile a Nettuno fa proprio questo effetto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: piaci davvero tanto e inizi anche tu a rendertene conto per la fila di spasimanti che ti aspettano sotto casa anche per un accenno di saluto.

Lavoro: oggi hai forza e determinazione dei capitani d’azienda. Ti basta il completo blu e cravatta e sei subito pronto per foto e interviste.

Salute: con quei muscoloni sai proteggere proprio tutti e ti fai avanti anche quando nessuno ti chiama. Anche super man alla fine accorreva prima di essere chiamato dalla bella Lois Lane.

Il consiglio del giorno: Luglio è il mese del plastic free. Prepara quindi un bel bidoni no fuori dalla porta di casa per la differenziata per invogliare anche i tuoi vicini a nobili gesti di civiltà.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

In questi giorni si stanno girando le prime scene del film ‘Dune 2’ proprio in Italia. Sono certa che farete di tutto per poter raggiungere il set delle riprese e lanciare sguardi ammiccanti al protagonista Thimothé Chalamet. Con i favori di Venere vi basterà davvero poco per riuscire ad attaccare bottone e magari strappare anche il suo numero di telefono.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: impossibile resistervi avete quel fascino che solo gli immortali attori di Hollywood possiedono. Mica male!

Lavoro: lo considerate unicamente come un passatempo, giusto per arrivare fino all’orario dell’aperitivo e poter affermare, come tutti, di quanto abbiate bisogno delle vacanze.

Salute: oggi il tuo sport preferito è indiscutibilmente flirtare con chiunque. Impossibile non cadere vittima del tuo sex appeal.

Il consiglio del giorno: programmate un weekenndino con la vostra nuova fiamma nella romanticissima Positano. Potrete conquistare anche i caratteri più difficili che non si lasciano facilmente intortare dal vostro charme.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Hai la stessa capacità di José Saramago di poter condurre chi ti ascolta in luoghi che vanno bel oltre l’immaginazione e far addirittura raggiungere le stelle. Mercurio che si trova proprio nel tuo segno enfatizza la tua capacità di comunicare e di far sognare meglio di una brava mamma che racconta la favola della buona notte inventata ai suoi cuccioli.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: un po’ troppo celebrare ma d’altronde il piacere passa anche dalle sinapsi del cervello.

Lavoro: sfrutta il tuo sesto senso per essere un perfetto insider trader, ma ricordati di essere generoso e condividere queste preziose informazioni almeno con gli amici.

Salute: sei proprio la persona giusta da cui andare per confessare le proprie delusioni amorose. Il tuo abbraccio è talmente bello e caloroso che quasi quasi tutti fingeremmo volentieri il mal d’amore.

Il consiglio del giorno: di solito non hai assolutamente problemi ad addormentarti ma a causa della luna piena in Capricorno, tuo segno opposto, potresti non aver voglia di chiudere occhio. Prova con meditazione e respirazione pranayama con narici alternate. Vedrai che basteranno pochi minuti per essere pronto per la nuova notte. gustare il celebre dolce proprio nella città dove è stato inventato: Vienna.

Voto 7 +

Leone

Appena qualche cosa va storto, tu sei prontissimo a puntare il dito su chiunque, dandogli la colpa di quello che ti è successo. Anche se non incroci la persona in questione da mesi. Probabilmente anche i ranger del parco Yosemite stanno cercando, come te, un capro espiatorio a cui affibbiare la causa degli incendi che potrebbero distruggere gli alberi più grandi del mondo. Attento perché con Marte sempre pronto ad infiammarti tu non riesci a ragionare e approfondire la situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: le grandi conquiste le lasci davvero perdere e piuttosto ti tieni strette quelle quattro recidive groupie che continuano a adorarti come una rock star.

Lavoro: oggi sei molto diffidente infatti non mi stupirei se controllassi almeno un paio di volte le fonti che ti hanno passato i tuoi colleghi. La sicurezza non è mai abbastanza.

Salute: continui a guardare di sottecchi tutti quelli che incontri perché certo di essere vittima di fregature. Occhio a essere così paranoico.

Il consiglio del giorno: scaricati subito l’app NGL per inviare messaggi anonimi su whatsapp app se pensi che questo sia iil modo migliore per smascherare possibili malintenzionati. Machiavellico ma potrebbe funzionare.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Di certo sotto la tua supervisione non ci sarebbero problemi di fornitura e qualità come sta succedendo nei Mc Donald in Russia. Tu che hai Mercurio a favore hai tutto perfettamente sotto controllo tanto che non finiresti mai per avere panini ammuffiti in dispensa o poche riserve di patatine fritte. Manda il tuo CV per una consulenza on line. Le tue credenziali sono garanzia di successo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei sciolta e davvero snodata, questo ti assicuro che migliora di gran lunga le performance sotto le coperte che in questi giorni non mancano assolutamente.

Lavoro: lo porti avanti alto e teso come una bandiera. È proprio il tuo orgoglio e tu ne fai gran sfoggio.

Salute: non ti piaci per nulla e anche se rimanessi ore davanti all’armadio a cercare l’outfit perfetto, comunque non cambierebbe molto la situazione.

Il consiglio del giorno: ricorda che i pagamenti per gli articoli della super vendita prime di Amazon si possono rateizzare. Ti basta scegliere l’opzione durante il pagamento. Scommetto che tu lo sapevi già, vero?

Voto 8 +

Bilancia

Come tutti i tifosi del Napoli, anche tu per pronunciare il nome del nuovo giocatore georgiano hai bisogno di seguire il simpatico tutorial, ormai virale on line. Ultimamente farti capire anche i concetti più banali è diventato impossibile perché sei troppo presa dalle avventure amorose che ti offre Venere. Per fortuna il simpatico calciatore ha subito specificato che tutti possono chiamarlo Kvara. Dai che anche questa volta ti va proprio bene.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lo tieni stretto a te come il gonfiabile quando ti sei spinta troppo al largo. Ma alla fine questo brividino ‘proibito’ ti piacerà moltissimo.

Lavoro ormai tutti si sono rassegnati a mandarti email sulle cose che devi fare, ma tanto tu le leggerai unicamente tra un paio di settimane.

Salute: entusiasta e feliciona, ti è bastato unicamente che l’amore tornasse a risplendere.

Il consiglio del giorno: puoi far tranquillamente l’abbonamento alla ‘Scala’ per vedere gli spettacoli online. Per tua fortuna saranno tutti on demand quindi se ti dimenticassi la data e l’ora dello spettacolo, potrai comunque rivedertelo comodamente seduta sul divano quando vuoi.

Voto 7

Scorpione

Oggi serenità e vitalità hanno lasciato spazio a cinismo e malesseri, specie da quando Marte si trova in opposizione al tuo segno. Più per ripicca per chi sta bene che per vero interesse all’argomento, ti unisci al voto degli scienziati che hanno previsto la fine della civiltà umana entro il 2072. Anche con le forze al minimo riesci comunque ad essere pungente.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti attorni unicamente di simpatie e non vuoi assolutamente rischiare di impegnarti in sentimenti più profondi. Non hai proprio le forze per affrontare grandi emozioni.

Lavoro: bisogna assolutamente evitare di litigare con te. Ne verremmo tutti fuori con le ‘piume’ del sedere bruciate perché sputi fuoco peggio di un drago.

Salute: non è che non ti piaci, tu non sopporti assolutamente tutta l’attenzione dei confronti dell’estetica perché è unicamente quello che hai dentro al cervello che conta.

Il consiglio del giorno: vista la tua poca voglia di mondanità non hai alcun bisogno di essere sempre impeccabile con cerette e quant’altro. Mantieni comunque un minimo di cura per te stesso giusto quella per quando esci al supermercato per fare la spesa. Si chiama decoro.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Quando ti appassioni a un tema diventi più minaccioso di un altoparlante durante un comizio. Oggi ti vorrai sicuramente spendere per parlare di come la città di Olbia abbia risolto i problemi di traffico mettendo come limite di velocità in centro i 30 all’ora. Da quando ti sei finalmente liberato dell’opposizione di Mercurio, tu non riesci a stare più zitto un secondo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non hai mai visto così tanti Due di picche come in quest’ultimo periodo. Ti assicuro che prima o poi succede proprio a tutti.

Lavoro: sei puntuale e scomodo come il doganiere svizzero che ti chiede di pagare il bollino per l’autostrada. Non ti sfugge proprio nulla.

Salute: eviti assolutamente lo specchio del bagno per controllare come ti sei pettinato. Non hai alcuna intenzione di confrontarti con le righe sulla fronte.

Il consiglio del giorno: guarda il programma di Airbnb interrail che unisce il mitico viaggio in treno della maturità con dimore storiche in cui ‘accamparsi’. Sono certa che vorrai replicare una versione più ‘senior’ a questo meraviglioso format vacanziero.

Voto 6 –

Capricorno

Ti senti figo come se guidassi l’Hyper car di Redbull in piazza davanti al bar degli amici. Ovviamente con l’opposizione di Mercurio non hai pensato che quest’auto è fatta per girare in pista a grande velocità e ha un costo esagerato. Vista la Luna piena, proprio nel tuo segno, a te importa farti vanto di quello che sei e di come te le sei guadagnato. Ti assicuro che non interessa a molti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sesso divertente e in gran quantità. Ti senti al super mercato pronto per fare un bel tre per due.

Lavoro: fare il capo di te stesso non ti basta. Tu hai bisogno assolutamente di subalterni. Di certo non li trovi così facilmente come i bottoni in merceria.

Salute: sei forte e sportivo come Luther della serie ‘The umbre la Academy’ hai pure la stessa aria da dolcissimo tontolone.

Il consiglio del giorno: non hai sempre bisogno di andare a mangiare al ristorante stellato per sentirti bene. Ci sono angoli deliziosi anche nei grandi mercati più belli del mondo. Tra la Boqueria di Barcellona, fino alla Vucciria di Palermo, c’è davvero da leccarsi i baffi.

Voto 6 +

Acquario

Sei molto nostalgico in questi giorni e il tuo motto è sempre: ‘si stava meglio quando si stava peggio’, forse perché vuoi nascondere il fatto che Marte in quadratura è peggio della fidanzata scappata con il tuo migliore amico. Avresti bisogno di chiacchiere leggere con un drink fatto ad hoc. Un paio di giorni fa c’è stata la giornata internazionale del Mohito. Ora che i barman si son esercitati per l’evento puoi gustare questo cocktail davvero perfetto e metterti come Hemingway, a Cuba, a rimirare l’infinito.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Lavoro: oggi dovrai trovare il modo migliore per dileguarti dagli obblighi. Tu cerchi sempre il minimo sbattimento per il massimo risultato. non è detto che funzioni sempre.

Salute: innervosito dal fatto che non riesci più a toccare la punta dei tuoi piedi con le mani. Dovrai accettare di dover fare un po’ di tretching.

Il consiglio del giorno: sono certa che l’idea del grembiulino giallo genderless scelto dall’asilo di Buggiano ti piace tantissimo. Potresti mandare una lettera alla dirigente scolastica per promuovere questa bella iniziativa.

Voto 7 –

Pesci

Le facili promesse di Elon Musk sul probabile acquisto di Twitter vi hanno davvero stufato. Non avete alcuna voglia di farvi coinvolgere da meccanismi machiavellici e chiacchiere da bar. Ora che avete Marte e Mercurio a favore siete pervasi da una carica propulsiva mentale per essere delle vere macchine da guerra sul lavoro. Neanche la tanto amata immaginazione riuscirà a distrarvi nemmeno un minuto. Siete concentratissimi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo vivete unicamente nella vostra testa perché la realtà per voi è davvero deludente.

Lavoro: visto che orami fate tutto da soli pretendete un bel riconoscimento. Senza fare troppi giri di parole prendetevelo da soli autoproclamandovi: ‘il meglio del meglio’.

Salute: estremamente aitanti avete il fisic du rôle di Pamelona Anderson nel telefilm ‘Bay Watch’.

Il consiglio del giorno: fate un giro alla Biennale della Val Gardena incentrata sull’Arte Verde. Sono certa che sia il luogo che la tematica non deluderanno assolutamente le vostre aspettative.

Voto 7