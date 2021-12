L’oroscopo di oggi martedì 7 dicembre 2021: Ariete e Bilancia devono mantenere la calma Nell’oroscopo di oggi, martedì 7 dicembre 2021, ci sarà tensione, soprattutto durante la mattinata quando Luna e Venere saranno congiunte a Plutone in Capricorno. Ariete, Bilancia e Cancro è bene che mantengano la calma senza prendere decisioni importanti. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 7 dicembre 2021, sentiremo un momento di particolare tensione, proprio come avevano già accennato nell'oroscopo di questa settimana. Infatti, la Luna e Venere saranno congiunte a Plutone nel segno del Capricorno mentre Giove è perfettamente quadrato a Marte e Nettuno è quadrato a Mercurio.

Quando nell'oroscopo ci sono questi aspetti di tensione e di scontro è bene mantenere il più possibile la calma ed evitare di prendere decisioni sull'onda dell'improvvisazione o della rabbia. Non dimentichiamoci che tanti pianeti in Capricorno indicano un momento di isolamento, di solitudine, di controllo anche sulla parte emotiva mentre la quadratura tra Nettuno e Mercurio ci fa perdere lucidità.

Il segno fortunato di oggi è il Toro che con la sua calma difficilmente si butta in azioni sconsiderate mentre il segno sfortunato per oggi e l'Ariete che al solo sentire nominare la calma ha il volta stomaco.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Nel centro di Modena l’istallazione natalizia di un Babbo Natale con un cuore in mano in una posa da leggiadra ballerina in tutù di vischio, abete e palline colorate ha destato parecchio stupore. Pare che la figura natalizia per eccellenza così rappresentata sia più vicina ai gruppi arcobaleno che ai tradizionalisti della slitta… La realtà è che questa rappresentazione, e così pare anche a te mio caro, è vero un inno alla gioia che deve solo portare allegria durante le festività. Oggi gli astri chiedono maggiore apertura mentale e attenzione alle necessità della collettività e tu, con la Luna, a favore sei tra i primi a cogliere questo bisogno. Stai già fabbricando tutta una serie di Babbi Natale in varie pose danzanti che possano fare compagnia al gigante in tutù. Pensi proprio a tutti.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: I tuoi sorrisi sono come delle frecce di cupido, mieterai parecchie vittime, chissà in quanti ti seguiranno fino a casa… Lavoro: sarai molto veloce e saprai cogliere una nuova occasione lavorativa che in molti non avevano notato. Ti sorprenderai. Salute: lenta ripresa, nel pomeriggio decisamente meglio e non sono tutti gli integratori che ti sei preso ma la Luna che ti sorride. Il consiglio del giorno: pensare agli altri prima che a stesso ti da molta soddisfazione. Dovresti farlo più spesso.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Restare bloccati nel traffico in autostrada per ore farebbe innervosire chiunque. In alternativa allo sbraitare e suonare il clacson a più non posso, un ragazzo di Celle Ligure è sceso dalla macchina ed ha deciso di allestire proprio sulla carreggiata l’albero di Natale che stava trasportando. Il giovane non ha lasciato nulla al caso aggiungendo decorazioni e persino regali da aprire la notte di Natale. Caro Toro anche tu diresti che questo è proprio un lavoro ben fatto e che un approccio più leggero alla vita sarebbe proprio una buona idea. Marte e la Luna che ti danno fastidio potrebbero essere finalmente sconfitti con lo spirito positivo del Natale. Se non lo hai ancora fatto, è arrivato il momento di decorare l’albero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non ti sai capacitare questo calo di autostima eppure le recenti conquiste ti dovrebbero ringalluzzire… è questa Luna che ti fa qualche dispetto. Lavoro: periodo di revisione in ufficio ma grazie alle tue grandi competenze e al tuo lavoro costante e ben fatto anche il più pignolo dei contabili non potrà riprenderti su nulla. Salute: pur tentando un profilo positivo ed attivo hai i nervi molto tesi, Marte è sempre lì e non si muove ancora. Complimenti perchè sei davvero molto bravo a mantenere il controllo. Il consiglio del giorno: saper ribaltare le situazioni difficili a tuo favore sta diventando il tuo nuovo hobby. Stai imparando la lezione che vogliono impartirti gli astri. Molto molto bene.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La romanticissima richiesta di matrimonio alla fine della partita di rugby di due atlete, a Bisceglie, ha coinvolto tutte le giocatrici della squadra con canzoni e striscioni. Questa notizia vi scalda proprio il cuore Gemellini perché mai come oggi siete vicini ai profondi legami che si creano nei gruppi, in particolare in quelli sportivi. Questa Luna vi sprona alla alla ricerca di maggior collaborazione e spirito di comunione. Diciamo pure che vi conviene farvi aiutare dal gruppo e forse avrete più chances contro quell’imbattibile Mercurio che vi osteggia.

Amore: le situazioni si sbloccano ed il cielo si apre a novità amorose, fate attenzione alle delicate avances della barista, quel fiore nel cocktail non è li a caso. Lavoro: il lavoro di gruppo sarà la vostra chiave di volta. Seppur voi abbiate sempre ottime idee, avrete bisogno di un bravo ingegnere per ordinarle e renderle attuabili. Salute: riuscirete a vincere la partita di basket di oggi solo seguendo i consigli del coach e se saprete passare la palla ai compagni, evitate azioni singole ed improvvisate. Il consiglio del giorno: gli amici della ‘cumpa’ sono come fratelli per voi, sempre disposti a darvi una mano. Fatevi aiutare da chi vi vuole bene e ricambiate il favore. Come? Vi basterà un bel piatto di spaghetti aglio e olio, perchè quello che conta è stare insieme.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

C’è una frase famosa che dice: ‘la vita comincia a 40 anni’. Lo possiamo tutti affermare per la famosissima ed amatissima Britney Spears che ha festeggiato l’entrata nella decade degli anta libera dalla tutela legale del padre. Anche tu mio caro Cacro prima o poi ti libererai dalla potentissima Venere e ti riprenderai le redini della sfera amorosa, che al momento sembra proprio essere fuggita. Ti prometto che non impiegherai 13 anni a ritrovarla, intanto sfrutta i bene gli aspetti di Marte che portano grande grinta e un po’ di pepe.

Amore: oggi va decisamente meglio, hai solo Venere ad infastidirti ed ormai hai preso la mano, stai valutando una nuova strategia amorosa e trasformare una bella amicizia in qualche cosa di più, sai che potresti avere proprio ragione! Lavoro: le tue idee di investimenti non hanno convinto il board, peccato, tra qualche mese potrai rinfacciare la poca fiducia e prenderti una magra rivincita.Salute: inizia la giornata con un risveglio muscolare decisamente soft, non sarà un grande allenamento ma sicuramente meglio di niente. Il consiglio del giorno: il ritornello: ‘Oops, I did it again, I played with your heart, got lost in the game…’ ti ronza nella testa e ti ricorda come si sente il tuo tenero cuoricino. Canta che ti passa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Fra qualche giorno su Twitter non si potranno più condividere foto e video senza chiedere permesso. Per chi non rispetta questa regola al momento non ci sono sanzioni ma verrà automaticamente cancellato il contenuto condiviso. Caro Leone con la Luna storta, per te che fai sharing di post non tuoi questa notizia segna l’inizio di un periodo difficile. Dovrai impegnarti di più e soprattutto affidati alle tue grandi doti e a Mercurio maestro delle comunicazioni. Saresti decisamente ispirato e potrai produrrai post da 10k like. Ti mando un bacino di incoraggiamento che è quello che ti ci vuole.

Amore: sei stato invitato ad una festa e nessuno ti guarda o ti rivolge la parola, la Luna ti ha proprio girato le spalle, ti suggerisco di tornare a casa al più presto. Lavoro: ti senti disorientato, pensavi di aver finito di correggere tutto ed essere pronto alla consegna. Invece c’è ancora parecchio da rivedere, non ti abbattere. Salute: ti sei auto eliminato ed hai disdetto il campo di paddle, ricordati di solo avvisare anche gli altri giocatori, mi raccomando. Il consiglio del giorno: sbaraglierai le difficoltà se saprai far fruttare la tua verve da bravo oratore. Dai che è facile.

Voto 7-

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La navicella spaziale condivisa tra USA e Russia ha un evidente buco che deve essere riparato al più presto. Come una bella coppia di novelli sposini, l’unione ed il successo della missione sono ormai gravemente minati dalle accuse reciproche sulle cause di questo danno. Pare che sia la Nasa che la Roscosmos siano più interessate a litigare tra di loro creando il panico geopolitico che aiutare gli astronauti nella riparazione. Come capisci bene queste situazioni di cattiva comunicazione e di continua litigiosità, cara Vergine. Da parte tua vorresti porti da pacere con quel fascino che ti contraddistingue e far sedere tutti ad una tavola rotonda. Te lo sconsiglio vivamente, perchè già Mercurio sta rendendo impossibile la comunicazione tra i due stati, se ti aggiungi pure tu che con il dio dal piede alato non vai proprio d’amore e d’accordo, potresti scatenare una nuova guerra mondiale.

Amore: la Luna ti vorrebbe decisamente sciolta e pronta ad esperienze nuove per i tuoi canoni conservatori. Tu invece sogni una passeggiata mano nella mano, ed una poesia romantica…ovviamente. Lavoro: in alternativa al solito lavoro ti sei offerta per la raccolta fondi benefica che tutti gli anni organizza il tuo ufficio. Ma allora ogni tanto da brava furbetta ascolti Marte pianeta delle strategie. Salute: sei prontissima per l’hand stand (la verticale a corpo libero per intenderci) anche la tua insegnante di yoga ti fa i complimenti per esserci arrivata in così poco tempo. Il consiglio del giorno: se la parola è d’argento il silenzio è d’oro. Tatuatelo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il desiderio di milioni di persone sta per avverarsi. Sarà possibile soggiornare nella casa di Kevin McCalllister ovviamente tutta addobbata a Natale. Gli ospiti potranno disporre di trappole esplosive, panna spray, maccaroni & cheese e urlare a squarcia gola dopo essersi spruzzati il dopo barba. Potresti organizzare un bel week end con gli amici che ne saranno super entusiasti. Non dimenticare di aggiungere alla lista i tuoi migliori amici del momento, Luna e Mercurio. Potrai davvero invitare chi vuoi… se non ricordo male la casa di Kevin è davvero enorme. Magari ci sta anche un posticino speciale per la tua astrologa, che ne dici?

Amore: non c’è cosa più bella delle amicizie vere e sincere che ti scaldano il cuore ed oggi attorno a te ce ne sono tantissime con questa Luna che le illumina e le fa brillare tutte come stelle. Lavoro: vai diritta al punto, precisa come un chirurgo. I tuoi consigli sono da prendere alla lettera per un successo assicurato. Salute: un buon caffè la mattina con le mamme della scuola ti darà la carica giusta per affrontare la giornata. Il consiglio del giorno: la miglior cura per sconfiggere la sensazione di solitudine ed il malumore è stare insieme alle persone che ami, e tu oggi hai organizzato una bella merenda con tutti quanti. Adoro quando reagisci così.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il remake di West Side Stories, Scorpione mio, esce solo tra qualche settimana al cinema e questo film potrebbe facilmente entrare nella tua top 5. A te che piacciono le storie d’amore piene di pathos, decisivi colpi di scena ed un finale decisamente noir non potrai perdertelo. Per svagarti da questo cielo ed in particolare dalla Luna e Giove che ti vogliono collaborativo e aperto a riflessioni sulla collettività, prenota subito il biglietto per questo film, ti aiuterà a tirare avanti in questa giornata dove ti senti come piombato in una comunità hippy dove tutti felicemente si aiutano. Che urto.

Amore: ti prenderai una pausa riflessiva, a partire dal pomeriggio, da questa stagione amorosa a dir poco hot. Anche i campioni hanno bisogno di una giornata libera. Lavoro: di colpo sei diventato molto collaborativo, questa Luna ti sta facendo riconsiderare le tue posizioni in ufficio. Salute: ottima prestazione sportiva anche di prima mattina, ma non a letto, dico lo scatto felino per prendere il tram al volo…Il consiglio del giorno: sei puffo brontolone nel villaggio dei Puffi, dove tutti sono amici e cantano felicemente. Devi rassegnarti e ‘puffare’ anche tu con loro.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Niente baci agli sconosciuti sotto il vischio, è l’appello della ministra del lavoro inglese Therese Coffey. Questa notizia ti ha proprio scandalizzato. Caro Sagittario lo sapevo che eri pronto a lanciarti in effusioni con ‘la qualunque’ vista la bella Luna a favore, con la scusante del periodo natalizio, ma dovrai accontentarti e sbaciucchiare ancora la tua bella fidanzata. Alla fine anche questa volta ti è andata proprio bene. Certo, se proprio vogliamo pensare alle avventure di “una sola notte”, in questo periodo potrebbe andarti a secco… ma tant’è!

Amore: giornata molto social grazie a questa Luna che si apre alle relazioni, le opportunità per te sono tante, hai l’imbarazzo della scelta. Lavoro: è il momento giusto per far prendere il via alle tue idee imprenditoriali, Mercurio e Giove si parlano, cogli questi astri che sono dalla tua.Salute: sei talmente preso bene che la corsa mattutina al freddo ed al buio ti da una carica pazzesca. Il consiglio del giorno: la grande voglia di espansione che ti pervade potrebbe essere frenata dalla situazione pandemica. Rimarrai comunque molto soddisfatto trovando riscontro positivo nella tua stretta cerchia famigliare. A volte non serve andare lontano.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Alla consegna dell’ultimo Tapiro a Fedez ti sei alzato ed hai iniziato ad applaudire. A seguito di un peto in diretta Twitch e di qualche battutina della Ferragni su analoghi comportamenti a letto, ti sei decisamente indignato. Lasciarsi andare alla volgarità è inaccettabile nel quotidiano figuriamoci quando ti trovi in intimità con la persona che ami. Venere è potentissima e Marte le da sempre una mano. Questi astri ti vogliono forte, determinato e sempre al meglio per essere ammirato tutti. E che non si azzardi nessuno a fare sconcerie a tavole in tua presenza. Sia mai che qualcuno osi appoggiare i gomiti sul tavolo…

Amore: Venere si congiunge al potentissimo Plutone, regalando ancor più fascino e magnetismo, direi: piatto ricco mi ci ficco! Lavoro: è un tripudio di successo generale, probabile promozione in vista! Salute: ottime le prestazioni sportive, allenarsi con Marte a favore ti permette di raggiungere risultati mai visti. Il consiglio del giorno: nessuno sentirà mai delle volgarità uscire dalla tua bocca e da altre zone nel tuo corpo… te lo assicuro sei praticamente perfetto.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

In Honduras la nuova presidente è donna e si chiama Xiaoama Castro. La vittoria è stata favorita da un programma anti corruzione e l’intenzione di avviare le trattative con il governo Biden per una nuova politica di immigrazione. Questa si che è una notizia acquariana! Sarà il buon influsso di Mercurio per le comunicazioni e la Luna che aiuta a migliorare l’empatia che questo genere di vittorie ti fanno ancora sperare in un mondo migliore. (Anche se, a dirla tutta, le litigate coi dirimpettai di casa non mi sembrano ancora definibili “acqua passata”…).

Amore: l’apertura alle relazioni in questa giornata con la Luna a favore ti farà tornare il sorriso e sarà propizia per incontri con risvolti molto interessanti. Mi raccomando drizzare le antenne. Lavoro: saprai coordinare con grande maestria il gruppo di lavoro, e seguendo i tuoi step andranno tutti armoniosamente d’accordo. Salute: il piano di scale che porta al tuo studio ti sembra la scalata dell’Everest, per fortuna c’è l’ascensore… usalo. Il consiglio del giorno: ci sono sempre più segnali che ci stiamo lentamente ma inesorabilmente avvicinando all’era dell’Aquario ed ogni volta tu puoi veramente gioire.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sgominata una banda di malviventi che si ispirava alla celebre serie ‘La Casa di Carta’. I ladri comunicavano tra di loro con soprannomi come ‘Helsinky’ ed il professore. Con quella grande fantasia che vi contraddistingue anche voi avreste potuto far parte del gruppo criminale. Ma con un Mercurio che non è decisamente vostro alleato non avreste di certo studiato bene il piano come il professore della celebre serie e vi sareste fatti beccare come i 3 delinquenti. Meglio stare tranquilli e seguire i progetti di altri che sono più concreti e sicuramente più legali, tipo una bella rassettata alla cameretta.

Amore: la Luna di oggi amplia lo spettro degli incontri e voi, con l’imbarazzo delle scelta, non saprete proprio che ‘pesci’ pigliare…pescatene uno qualsiasi che andrà benissimo. Lavoro: Finalmente avete deciso di lasciar fare agli altri e con umiltà vi siete seduti tranquilli a guardare come verranno sviluppate le vostre idee. Salute: Ci sarebbe un forte impulso per iniziare seriamente la palestra, ma Mercurio continua ad invitarti ai festeggiamenti pre natalizi… come fai a dirgli di no? Il consiglio del giorno: non fatevi sedurre da facili guadagni o da idee troppo rischiose, affidatevi a chi ne sa più di voi in questo momento.

Voto 7-