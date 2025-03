L’oroscopo di oggi, martedì 4 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Nell’oroscopo di domani la Luna resta in Toro e Mercurio é carico di pensieri creativi e rivoluzionari. Il segno fortunato é la Vergine e il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di domani, martedì 4 marzo 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Sicuro di te e deciso, oggi sai prendere scelte chiare nonostante i rischi. Con Mercurio a favore riesci a identificare i tuoi obiettivi e il benessere che le tue scelte possono portare. Proprio come la Sardegna, che ha riaperto la miniera di Silius per l’estrazione di fluorite, fondamentale per le batterie a ioni di litio. Sei pronto per decisioni che segneranno una svolta nel tuo futuro.

Amore: La chiarezza nelle tue scelte renderà i tuoi rapporti ancora più autentici.

Lavoro: un approccio deciso ti porterà a risultati concreti.

Fortuna: ti sorprende sempre.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo istinto, ma bilancia rischio e sicurezza.

Voto: 8, risoluto come un faro in tempesta.

Toro

Sotto la luce della Luna nel tuo segno, oggi sei invitato a lasciarti andare ai piaceri dell’amore e della famiglia. Proprio come il ministro svedese dell’Agricoltura, Peter Kullgren, che si prenderà 5 settimane di congedo parentale per dedicarsi alla sua bimba appena nata. Puoi permetterti di concentrarti sui sentimenti e abbracciare il tuo lato tenero.

Amore: il tuo rifugio preferito.

Lavoro: un equilibrio tra emozioni e logica ti aprirà nuove strade.

Fortuna: come una brezza estiva che ti accompagnerà lungo la giornata.

Il consiglio del giorno: rilassati e godi di ogni istante con chi ami.

Voto: 8, tenero come un abbraccio caldo.

Gemelli

Con il tuo spirito vivace e ironico, riesci a strappare sorrisi e risate a chi ti circonda. Sei il nostro Brunori Sas dello zodiaco che sorride nel ricordare quella scena in cui Tony Effe, a Sanremo, lo ha scambiato per Beppe Vessicchio. Con Mercurio e Venere a favore, la vita per te va presa con leggerezza. Puoi ambire a una carriera da stand-up comedy.

Amore: un tocco di umorismo renderà gli incontri leggeri e spensierati.

Lavoro: creatività e capacità comunicativa aperte a nuove opportunità.

Fortuna: ti suggerisce battute e barzellette, anche quelle ‘sporche’.

Il consiglio del giorno: abbraccia il divertimento e non prenderti troppo sul serio.

Voto: 7 e mezzo, frizzante come una risata contagiosa.

Cancro

Oggi la tua emotività esplode grazie alla Luna e a Marte nel tuo segno. Sei vulcanico, come Conçeiçao durante le conferenze stampa post-partita, e la tua passione non passa inosservata. Lascia che questa energia si trasformi nel tuo lato più sexy: sotto le lenzuola potresti vivere momenti davvero interessanti.

Amore: passione ardente.

Lavoro: creativo e intraprendente.

Fortuna: un lampo di fortuna potrebbe illuminare la tua giornata.

Il consiglio del giorno: lascia fluire la tua passione, ma mantieni un pizzico di controllo.

Voto: 9, infuocato come un vulcano in eruzione.

Leone

Sei tutto cuore, ma oggi non permettere alla Luna di farti perdere la calma o di esagerare. Lasciati ispirare dall’entusiasmo di Lucio Corsi, pronto a rappresentare l’Italia agli Eurovision, e goditi il benessere che Venere a favore ti regala. Mantieni la tua spontaneità evitando scatti impulsivi.

Amore: incontri memorabili.

Lavoro: verso il successo.

Fortuna: ti impone uno spirito solare.

Il consiglio del giorno: mantieni la calma e segui il flusso senza esagerare.

Voto: 5 un po’ troppo emotivo.

Vergine

Oggi ritrovi una perfetta connessione tra mente e corpo, donandoti una sicurezza profonda grazie alla Luna e a Marte a favore. Come la super campionessa Federica Brignone, che nel mondiale di sci celebra il piacere di essere in un balance ‘totale’. Anche tu puoi abbracciare il benessere di un equilibrio interiore. Tieni stretta questa sensazione per affrontare i momenti difficili.

Amore: pronta per legami intensi.

Lavoro: chiarezza mentale per superare ogni ostacolo.

Fortuna: come un’energia positiva.

Il consiglio del giorno: mantieni la connessione tra mente e cuore e lasciati guidare dalla tua forza interiore.

Voto: 8 e mezzo come una bilancia perfetta.

Bilancia

So bene che ammiri il quokka, l’animale più felice del mondo, con le sue guanciotte tonde e il sorriso irresistibile. Tuttavia, con Venere e Mercurio in opposizione oggi, ti risulta difficile lasciarti andare alla gioia. Invece di fissarti su grandi progetti irraggiungibili, concentrati sulle piccole cose che rendono speciale la vita quotidiana.

Amore: nei gesti genuini e quotidiani.

Lavoro: anche le piccole vittorie costruiscono grandi successi.

Fortuna: ti strappa un sorriso anche se non ti va.

Il consiglio del giorno: non trascurare i piccoli momenti di gioia.

Voto: 6 – borbottona.

Scorpione

Oggi, con la Luna in opposizione, sei particolarmente ipersensibile e pronto a trasformarti in un super Saiyan, alimentato dalle energie infinite di Marte. Forse sei stato tu, in un momento d’arrabbiatura, e non la Francia, a replicare per un tempo record l’energia del Sole. Canalizza queste forze in modo produttivo e positivo, evitando di cadere nel cattivo umore.

Amore: alla ricerca di equilibrio per evitare conflitti.

Lavoro: trasforma la tua energia in creatività e determinazione.

Fortuna: sfogati con una bella corsetta mattutina.

Il consiglio del giorno: canalizza la tua forza interiore in modo costruttivo.

Voto: 5 con la Luna storta.

Sagittario

La tua mente è in costante fermento, progettando grandi cambiamenti per il futuro. Con Venere e Mercurio a tuo favore, pensi in grande. Proprio come il presidente della Regione Campania, De Luca, entusiasta del progetto di riqualificazione della Porta Est, ‘Il Faro’ realizzato dallo studio internazionale di Zaha Hadid. Sei pronto a discutere di ‘grandi sistemi’ che possano migliorare la qualità della vita per tutti.

Amore: super ottimista.

Lavoro: gratificazione ed immaginazione a go-go.

Fortuna: il futuro ti sorride, come un faro nella notte.

Il consiglio del giorno: non smettere mai di sognare e di lottare per un domani migliore.

Voto: 8, visionario come un architetto del futuro.

Capricorno

Oggi, mentre i pianeti veloci, Mercurio, Venere e Marte, creano opposizioni e confusione, lasciati coccolare dalla splendida Luna a favore. Potresti ricevere notizie sorprendenti che ti valorizzano. Proprio come Donald Trump che annuncia l’inserimento della statua di Kobe Bryant nel Giardino Nazionale degli Eroi Americani. La vita è in continua evoluzione: non dare nulla per scontato.

Amore: sii aperto alle novità.

Lavoro: aperto a nuove strade.

Fortuna: non è tutto scritto come in un copione.

Il consiglio del giorno: abbraccia il cambiamento e lasciati sorprendere dalla vita.

Voto: 7, non troppo ‘granitico’.

Acquario

Sei il segno che ama il rispetto, la collettività e il bene superiore. Oggi sei pronto a lottare per una causa importante e realizzare una raccolta firme internazionale per fermare l’estrazione del nichel che sta devastando Raja Ampat, uno degli ultimi paradisi della biodiversità marina nella Nuova Guinea. Con la Luna storta, la tua determinazione si accende, trasformando il malumore in forza per combattere le ingiustizie che ti stanno a cuore.

Amore: partner leale e impegnato.

Lavoro: sei il cuore dello spirito collettivo.

Fortuna: un’alleata fidata.

Il consiglio del giorno: trasforma le tue passioni in azioni concrete.

Voto: 5 e mezzo battagliero.

Pesci

Quando vi imbattete in un problema, non perdete tempo e vi mettete subito all’opera per trovare soluzioni pratiche e immediate. Grazie all’energia di Marte e alla sensibilità della Luna a favore, vi trasformate in veri supereroi. Sono certa che, nel vedere che Roma è al primo posto della classifica delle città italiane con le strade più pericolose, state già organizzando un una task force per rimediare a questa situazione. State già chiamando tutti gli eroi della Marvel per farvi dare una mano. Vero?

Amore: relazioni armoniose.

Lavoro: prontezza nel risolvere problemi che vi fa brillare.

Fortuna: vi fa sentire come in un film d’azione.

Il consiglio del giorno: agite con decisione, senza rimandare.

Voto: 9, eroi veri.