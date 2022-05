L’oroscopo di oggi lunedì 16 maggio 2022: Toro e Scorpione sollecitati dalla Luna piena L’oroscopo di oggi, lunedì 16 maggio 2022, inizia subito con la Luna piena nel segno dello Scorpione. Sarà una giornata di enorme sollecitazione emotiva, soprattutto per i segni fissi: Toro, Scorpione, Leone e Acquario. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 16 maggio 2022, inizia subito con una grande sollecitazione da parte degli astri. Ci sarà in fatti la Luna piena in Scorpione con emozioni profonde e intense. Insomma, un momento in cui è importante capire e decidere che cosa si voglia tenere e che cosa si voglia lasciar andare.

Inoltre, la Luna piena di oggi sarà anche eclissi di Luna quindi ancora più intensa, introspettiva ma anche rivoluzionaria. Indine, la Luna piena di maggio, coincide anche con la festività buddista del Wesak, ovvero il momento in cui il Buddha torna tra gli uomini donando felicità e amore a chi ne fa richiesta. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è il Leone che sente avvicinarsi il bisogno di dare risposte concrete.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Anche oggi sei sul podio dello zodiaco perché con Giove e Venere a favore, è proprio quello il posto più giusto per te. L'unica alternativa sarebbe destinarti un corner con la tua copia all’interno del Museo delle Cere di Londra, magari di fianco alla bomba sexy Elettra Lamborghini, recentemente inserita tra i personaggi. L’importate è che tu sia su un piedistallo più alto.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi vorrai baci più appassionati con abbracci da togliere il fiato, per dare a fondo a questa tua ‘fame’ di amore.

Lavoro: se usi la tecnica del provolone anche in ufficio vedrai che avrai uno stuolo di colleghi pronti a fare qualsiasi cosa per poter lavorare per te, e non avrai più bisogno di recuperare i documenti dalla stampante. Ti arrivano già pronti, corretti e rilegati.

Salute: prepararsi con la Venere a favore di prima mattina è proprio un gioco da ragazzi. Mentre tu ti vesti lei pensa a un trucco e parrucco da salone di bellezza.

Il consiglio del giorno: per te solo cose esclusive destinate a pochi, come la nuova rivisitazione dell’Isetta, icona e antesignana delle microcar. Per spostarti con stile ed essere subito quadrato da tutti.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Anche se frastornato dalla Luna piena, non puoi sottrarti alle richieste di aiuto che ricevi. Infatti con la forza, la dedizione e il coraggio che ti dona Marte, sei come il passeggero di un volo negli Usa che a causa di un malore del pilota, si è messo ai comandi e ha fatto atterrare l’aereo senza alcuna conoscenza di come si pilotasse il mezzo. Segui sempre il tuo istinto perché ci vede benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei totalmente frastornato dalla luna piena di oggi, vorrai solo coccolare il tuo cuoricino abbacchiato.

Lavoro: oggi avresti di gran lunga preferito spegnere la sveglia e girarti dall’altro lato, ma il tuo senso del dovere e come una segretaria che ti tampina con telefonate e messaggini per farti arrivare puntuale.

Salute: avresti di gran lunga preferito un virus intestinale a tutto questo stravolgimento lunare. Vedrai che da domani il beneficio degli influssi di Marte ti ravvivano meglio di una doppia Red Bull con ghiaccio

Il consiglio del giorno: dovresti provare le liste di regali su Amazon, lo so che per te è difficilissimo ma se pensi che ormai anche i futuri sposi si affidano alla piattaforma è perché funziona perfettamente. Basta leggere bene le descrizioni dei prodotti e confrontare i prezzi, ovviamente. Ma se ancora non sei convinto, puoi sempre chiedere la classica busta con i soldi, eh.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete una gran voglia di divertirvi e fare i giocherelloni con Mercurio dalla vostra e oggi ancor di più con la Luna piena favorevole che vi ha ringalluzzito. Fareste volentieri un giretto nell’ufficio della mitica Miuccia Prada che come voi sotto a quel look perfetto che ti dona Venere, è una eterna ragazzina. Pare infatti che abbia uno scivolo dall'ufficio ai laboratori.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi sentite come un’icona sexy degli anni ruggenti del cinema, il James Dean bello ribelle e irraggiungibile dello zodiaco.

Lavoro: avete la ferma convinzione di poter fare tutto dall’amministratore delegato al fattorino come one men band.

Salute: non siete ancora allenati per salire di corsa fino in cima all’Himalaya ma di certo avete già il look giusto, è comunque un buon inizio.

Il consiglio del giorno: il Giffoni film festival sta cercando start up e creativi per ideare nuove esperienze multimediali per i bambini. Dovresti mandare subito il tuo curriculum.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La Luna piena di oggi con annessa eclissi ti ha liberato un pochino dalla rigidità della quadratura di Venere, e sei pronto a tacchinare ovunque. Infatti se ti trovassi su un volo di linea oggi potresti tranquillamente sfoderare il tuo sorriso più smagliante perché finalmente le mascherine non sono più obbligatorie.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: stai piacevolmente sguazzando nell’oceano delle tue emozioni più profonde e come i pesci abissali potrai trovare la compagna perfetta senza l’uso della vista, ti basterà unicamente ‘sentirla’.

Lavoro: prendi un po’ troppo tutto di petto, infatti lasci freddezza e razionalità all’ufficio amministrativo con i conti di metà anno ancora da fare.

Salute: ti senti davvero gagliardo, perché tutta l’energia della Luna piena ha messo in moto anche il tuo cuoricino chiuso in garage.

Il consiglio del giorno: per coprire qualche capello bianco e per essere super cool meglio seguire i trend delle star, come J-Lo che di recente preferisce il color castano, tanto per le sfumature estive c’è ancora un po’ di tempo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Probabilmente non ti sei reso conto, a causa della Luna molto sfidante di questa notte, che con i favori di Venere e Giove, hai praticamente vinto un Jackpot. Sei come l’allenatore Bersellini che, con un'espressione tra l’incredulo e il gioioso, al fischio di fine partita ha realizzato che la sua squadra, l’Inter, ha vinto la Coppa Italia. Lascia perdere i dubbi e le paure perché questo momento di rivoluzione è tutto vero e va seguito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai messo tutto, ma proprio tutto in discussione a causa dell’eclissi di questa notte. Quando il sole e la luna si allineano c’è uno scontro di emozioni peggio di un deragliamento del tram.

Lavoro: non credo che tu sia disposto a brillare come ti piace tanto, sarà più probabile trovarti trincerato dietro allo schermo del tuo computer a giocare a solitario.

Salute la mattina ti troveremo a letto con tanto di benda umida su occhi e fronte a riprenderti da una nottata in bianco dove hai ululato alla luna. Vedrai che già da questa sera passa tutto.

Il consiglio del giorno: lo sapevi che in Italia esistono piu di una trentina di produttori di Gin? Tutti da provare lisci o nei cocktail. Vedrai che con un po’ di alcool lo stordimento della Luna ti passa subito, fidati.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Vorresti avere il vigore, la forza e la determinazione dei cinghiali che grufolano tra i vigneti del Chianti, e non solo, e hanno già rovinato quasi il trenta per cento del raccolto di settembre. Tu invece sei con gambe all’insù e pezzetta fresca su polsi perché, con i primi caldi e Marte in opposizione, sei irrimediabilmente ko.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: se hai sentito smuoversi qualche cosa proprio lì in basso, non si tratta di fame nervosa ma della Luna che ti suggerisce di dare una spolverata e togliere qualche ragnatela…

Lavoro: la settimana ricomincia e tu sei così svogliata che l’unica cosa che riuscirai a fare è sfogliare i cataloghi degli hotel in luoghi paradisiaci con spiagge bianche e acqua cristallina.

Salute: sei come un cinquantenne che non riesce a smaltire i postumi della sbronza. Ormai penso che tu abbia fatto il callo a questo cerchio alla testa.

Il consiglio del giorno: per tirarti un po’ su dovresti optare per quegli alimenti chiamati ‘super food’ tra cui l’avocado. In rete ci sono simpatiche ricette, dal ‘burger’ alla pizza, che solleticano il palato e alzano subito la pressione, a chi ce l’ha bassa ovviamente.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Occhio ad abbuffarti perché con Giove in opposizione è facile avere solo voglia di buttarsi sul cibo. Devi fare molta attenzione perché se opti per una combo grigliata + pizza + bicarbonato (per digerire) rischi di far esplodere il tuo stomaco. Non è una mia fantasia, purtroppo è successo per davvero. Meglio rimpinzarsi di carotine crude e gambi di sedano.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi hai deciso di riscoprire te stessa e imparare ad amarti profondamente. Mi sembra un ottimo primo passo per aprire un pochino il tuo cuoricino chiuso a doppia mandata.

Lavoro: credo sia un buon momento per fare il bilancio delle tue finanze, perché con Giove in opposizione c’è il rischio di fare spese pazze e impreviste, come un bellissimo sandalo gioiello di Manolo Blanik che vale come un tuo intero stipendio.

Salute: ormai la mattina ti butti dentro l’armadio ed esci con quello che ti capita. La tua classe innata sembra proprio essere scappata altrove.

Il consiglio del giorno: in questi giorni alla Triennale di Milano c’è il Dance Well, iniziativa per promuovere la danza nei musei, un buon modo per bruciare subito quelle calorie di troppo che ti sei appena ingurgitata.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La divina Lady Gaga non si vuole mai separare dalla suo entourage fatto di professionisti di ogni genere tra cui anche un cartomante e uno spiritista. Come darle torto, anche tu in effetti che sei reduce da una Luna piena con annessa eclissi, hai realizzato che vorresti tenere sempre vicino le persone a cui tieni e se fossero anche esperte di esoterismo, ancora meglio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: credo proprio che tu abbia passato una notte di amore folle esplorando tutti gli antri più profondi e proibiti grazie agli influssi della luna piena nel tuo segno. Una vera e lussuriosa goduria.

Lavoro: oggi hai davvero una marcia in più oggi perché oltre ad essere come al solito molto bravo, hai anche un sesto senso super sviluppato da fare invidia a Sherlock Holmes.

Salute: anche dopo una nottata di passioni, ti basterebbe un buon caffè per ripartire tutto da capo. Meglio selezionare subito il compagno giusto che come te abbia molto ‘appetito’.

Il consiglio del giorno: per consigli di ogni genere invece di dire ‘Hei Google’ per parlare con la nostra assistente digitale, potremo a breve personalizzarla dandole anche un timbro di voce speciale. Così la tecnologia viene incontro anche agli animi più esigenti che vogliono un’esperienza customizzata.

Voto . 8 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Se non sei ancora convinto di quanto tu possa essere protagonista del momento grazie ai benefici di Venere e Giove, ci hanno pensato direttamente gli scienziati della Nasa. Infatti, non a caso, il nome che hanno dato al buco nero al centro della Via Lattea è proprio Sagittario A. Ti voglio sicuro con la schiena diritta che sorridi guardando il futuro, capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei irresistibile in tutti i modi possibili anche al naturale con maglietta bianca e un paio di jeans, sei un figo pazzesco.

Lavoro: a causa di Mercurio sei un gaffeur fatto e finito, per fortuna che hai Giove a favore che ti aiuta sempre a mettere una bella pezza.

Salute: sei così credulone che spenderesti una fortuna per acquistare un tonico ricostituente da un ciarlatano pur di recuperare un po’ le forze. Ti conviene aspettare che Marte di tolga dalla quadratura per salvare portafogli e delusioni.

Il consiglio del giorno: se Tom Cruise ha deciso di mettersi in prima fila a pilotare lui il caccia del pilota piu famoso di sempre, Mavericks, tu puoi permetterti di alzarti con passo oscuro almeno dal letto, capito?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tra gli effetti delle Luna piena e quelli di Marte a favore sei come un vero dobermann: guai a chi tocca o invade il tuo territorio. Per intenderci, sei come Carmen di Pietro che alla vista del bacio tra suo figlio e Maria de Vitis ha perso totalmente la testa. Ho reso l’idea?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: neanche lo sconvolgimento di Luna e eclissi sono riuscite a scalfire il tuo animo durissimo. Ci vorrebbe un vero colpo di fulmine o un martello spermatico per gli ammiratori più determinati.

Lavoro: dovresti optare per una entrata ad effetto, con suoni e musica tensiva tipo spettacolo di magia è un ottima strategia quando c’è mancanza di contenuto come nel tuo caso.

Salute: oggi potresti risultare un filino aggressivo con tutta quella prestanza fisica da combattente wrestler, m in fondo è solo una copertura per proteggere il animo dolce come la panna, vero?

Il consiglio del giorno: Per blindare ancora di più la tua terrazza potresti istallare tende da sole che assicurano maggior privacy oltre che rinfrescare la casa. Ti avviso che c’è la possibilità di ottenere un bonus di detrazione che arriva fino al 110%. Mica male.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con Mercurio che torna sui suoi passi, in moto retrogrado per i più tecnici, potresti rivalutare alcune tue posizioni un po’ troppo drastiche. Infatti devono proprio essere stati gli influssi di questo pianeta a far riconsiderare l’ammissione delle coppie lgbt+ al ballo di fine anno del liceo di Prato. Se la prof già dalle medie suggeriva l’importanza di rileggere il tema almeno due volte è perché rivedere gli errori è fondamentale.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: scappi il più lontano possibile da questa Luna che ti ha davvero messo duramente in discussione. Puoi sempre provare, ma non credo che funzioni.

Lavoro: oggi sarebbe meglio ti lasciassero tranquillo a metabolizzare le tue emozioni. Per empatia e sostegno sarà meglio rivolgersi da un altra parte.

Salute: per la tua pesantezza di spirito il meglio che puoi fare è una corsetta nel parco per schiariti le idee. Fidati che funziona.

Il consiglio del giorno: Per il regalo di compleanno alla tua nipotina, la Barbie ha appena inserito due nuove bambole all’insegna dell’inclusività, una con l’apparecchio acustico e l’altra con la vitiligine. Tu che da sempre sei amante del gioco educativo per una volta ti troverai in dubbio se preferire alla bambola più famosa al mondo quelli di legno Montessoriani.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Appena si parla di mare e sbiancamento dei coralli in Australia voi che siete il segno d’acqua per eccellenza vi sentite subito presi in causa. Sarà per la fortissima Luna piena o anche per Marte che vi sollecita che vorreste imbarcarvi subito su una nave di Greenpeace ed unirvi agli attivisti ambientalisti per trovare una soluzione all’annosa questione del riscaldamento globale.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tra Luna piena e eclissi, siete in un vero brodo di giuggiole. Da gustare appieno con la persona che più vi piace.

Lavoro: siete troppo impegnati a gongolarvi tra i sentimenti per avere tempo anche solo per rispondere a una breve email. Oggi, va proprio così.

Salute: con la vostra forma fisica potete fare davvero di tutto, ma voi preferite allenarvi al torneo di chi da la carezza più morbida. Il segreto non è solo la crema idratante ma il trasporto con cui la si dà.

Il consiglio del giorno:: per soddisfare la vostra voglia di godere delle bellezze della natura, ormai per trovare spiagge immacolate vi toccherà andare in capo al mondo. Fino in Nuova Zelanda… pronti a partire?

Voto 6 e mezzo