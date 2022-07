L’oroscopo di oggi giovedì 28 luglio 2022: Luna nuova in Leone L’oroscopo di oggi, giovedì 28 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi in Italia, intorno alle 20, vedremo la Luna nuova nel segno del Leone. Questa Luna ci metterà a confronto col nostro io profondo.

L'oroscopo di oggi, giovedì 28 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi la Luna entra in Leone perché questa sera intorno alle 8 sarà Luna nuova in Leone a 5 gradi. Intanto Venere si congiunge a Lilith per dare forza a tutti coloro che vogliono lottare per amore, anche per un amore apparentemente impossibile.

Con la Luna nuova in Leone il segno fortunato sarà il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Impossibile tenerti lontano dalle vacanze con Mercurio che continua a dirti che è il momento di divertirti. Infatti, se ti trovassi come gli inglesi in coda per 6 ore alla dogana francese, anche tu inizieresti a pensare che i ‘frogs’, come li chiamano loro, gli stanno boicottando le meritate ferie. Se l’inizio è un po’ in salita vedrai che migliorerà di sicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: gli fai il dito medio come all’automobilista che ti ha appena tagliato la strada.

Lavoro: ottimi risultati in qualsiasi situazione.

Salute: sei maestro di chiacchiere e gossip.

Il consiglio del giorno: fare la spesa è sempre più un salasso. Visto il caldo e la poca fame alla fine un pomodoro crudo ben condito basta e avanza e migliora, per chi interessato, anche il giro vita.

Voto 6 –

Toro

In questi giorni sei sotto l’influsso di una potentissima congiunzione tra Marte, Urano e il nodo nord. C’è così tanta energia nel tuo segno che tu potresti tranquillamente superare il record del salto in alto con asta di 6,21m di Duplantis ma senza usare l’asta. Non so se ho reso l’idea.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti piace farlo in tutte le posizioni più strane.

Lavoro: fai il percorso con il gps per raggiungere la sala riunioni.

Salute: con una lezione di pole dance sei già iscritto al saggio di fine anno.

Il consiglio del giorno: prendi spunto dai pinguini e prova a modulare il tono di voce al contenuto in cui ti trovi. Vedrai che alcune persone saranno più propense ad ascoltarti.

Voto 7 –

Gemelli

Mercurio vi consiglia di allontanarvi da chi ha un’immagine che non si allinea ai vostri odierni valori proprio come i giocatori di Quidditch che cambieranno il nome a questa disciplina per non essere più accomunati alla scrittrice JK Rowling e alle sue scomode dichiarazioni. Siete un po’ come il figlio che si ribella alla madre.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non ti dispiace ma non è così fondamentale.

Lavoro: anche Elon Musk ti chiede consiglio sugli investimenti.

Salute: conoscete tutti i significati di tutte le parole del dizionario. Incredibile!

Il consiglio del giorno: da uno studio recente, pare che il sole aumenti la fame nei maschi. Quindi per salvare portafogli e girovita meglio restare all’ombra e esporsi solo la mattina presto o la sera tardi. In pratica come i vecchietti.

Voto 7

Cancro

Con te si parla sempre di amore e sentimenti perché Venere è in esaltazione nel tuo segno. Il rispetto che hai nei confronti di questo sentimento è come quello degli spettatori dello stadio durante l’amichevole Barcelona-Real Madrid che hanno fischiato per tutti il tempo Piqué. Non si può mai girare le spalle all’amore… O a Shakira.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: porti sempre con te una scorta di baci e carezze da distribuire come le caramelle.

Lavoro: è come quello della formichina, costante e abitudinario.

Salute: pronto a una prova costume mozzafiato.

Il consiglio del giorno: unisciti all’appello del sindaco di di Venezia per boicottare il turismo mordi e fuggi. Meglio fare come negli anni cinquanta e partire per un mese di villeggiatura.

Voto 8

Leone

Mio caro, oggi la Luna nuova è nel tuo segno e porta in questa stagione grande voglia di protagonismo ed energia per festeggiare. Praticamente vorrai una vita come quella di Peppino di Capri piena di successi, di amori travolgenti e con un’impronta indelebile che verrà celebrata dalle generazioni a venire. Con Mercurio mettiti subito al lavoro per scrivere un successo pari, o quasi, alla mitica canzone ‘Champagne’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi solamente sollazzi intellettuale, tutto ciò che è fisico ti fa solamente sudare!

Lavoro: ad ogni email di conferma scatta il balletto del villaggio vacanze.

Salute: fai tutto volentieri dal lettino sotto l’ombrellone.

Il consiglio del giorno: un bel giro a Capri al Number 2 o all’Anema e Core per una serata di canzoni a squarciagola, è d’obbligo.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Ormai sei totalmente accecata dall’influenza benevola di Venere e basi la tua vita solo su scelte che riguardano l’amore. Proprio come il novantaquattrenne che chiede il divorzio per risposarsi con la sua nuova fiamma. Dimmi un po’: dov’è finita tutta la tua razionalità?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: fare sesso tutti i giorni è un’ottima abitudine.

Lavoro: fai tutto a casaccio.

Salute: la tua falcata è come quella di Naomi. Da vera panterona.

Il consiglio del giorno: per lasciare la linea libera ai tuoi spasimanti, iscriviti al registro delle opposizioni per non ricevere più le chiamate di telemarketing. Voto 8 –

Bilancia

Potrebbe succedere che risulti antipatica a furia di dire cose a sproposito e con poco tatto (anche se di base sensate) per colpa di Venere a sfavore. Infatti gli acidi commenti su Russell Crowe che ha perso la forma smagliante di quando ha girato il film ‘Il Gladiatore’, potrebbero essere proprio farina del tuo sacco. Guarda che anche tu non sei più uguale a vent’anni fa. Ricordatelo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il tuo motto è: meglio soli che male accompagnati.

Lavoro: anche se non si fa proprio come vuoi tu, non casca il mondo.

Salute: una bella maschera idratante per distendere le rughe è quello che ci vuole.

Il consiglio del giorno: ricorda di mettere nella detrazione delle tasse tutti gli scontrini della farmacia e delle visite mediche. Vedrai che alla fine ci sarà un bel risparmio.

Voto 5

Scorpione

Ti senti davvero abbacchiato con Marte e Urano opposti a te dal segno del Toro. Infatti capisci perfettamente il senatore Brunetta che, dopo anni in cui si è sentito chiamare ‘nano’, finalmente ha deciso di confessare questa sua grande sofferenza. Anche tu puoi dire tranquillamente quello che non ti va più bene, vedrai che verrai ascoltato.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ormai zerbinato dal partner.

Lavoro: fingi di essere molto impegnato mentre fai shopping on line.

Salute: il sorriso smagliante e solare è davvero pazzesco.

Il consiglio del giorno: per non aumentare il tuo sconforto, non guardare i classici film estivi sulle tragedie in mare, tipo ‘Lo Squalo’ per fare un bagno in tranquillità senza l’ansia di essere azzannato da qualche creatura.

Voto 6 +

Sagittario

Il mistero dei due cappuccini postati da Ilary a Sabaudia ti incuriosisce molto perché, con Mercurio a favore, sei sempre pronto al gossip. Se da una parte vorresti unirti al gruppo di paparazzi alla ricerca dello scoop, dall’altra sei troppo impegnato a frequentare feste e locali. Dovrai fare una lista di priorità.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti dai molto da fare.

Lavoro: spieghi tutto per filo e per segno anche al tecnico del condizionatore.

Salute: reggi perfettamente tutti i tuoi appuntamenti ad incastro.

Il consiglio del giorno: per le tue cene al ristorante, ma anche a casa, scegli un bel vino rosé fresco che accompagna perfettamente ogni genere di piatto e dà subito quell’allure di figo che ha frequentato il mondo e i locali alla moda.

Voto 7 +

Capricorno

Il cielo oggi ti rende un vero forzuto imprevedibile proprio a causa di Marte che sprigiona troppe energie che tu non sai proprio come gestire. Sei come il turista a Castellammare che prende a martellate un sasso rinvenuto dai fondali per estrarre i famosi e preziosi datteri di mare. Insomma sei un vero bruto con la clava. Datti pace.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo hai dimenticato nel secondo cassetto del comodino, che non apri mai.

Lavoro: sei un vero tsunami distruttivo.

Salute: travolgente come un tir fuori mano in autostrada.

Il consiglio del giorno:sono pare che fare i bagni nell’acqua di mare possa rilassare corpo e mente. Prova a metterti a forma di stellina e galleggiare serenamente per un paio di minuti.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Con la Luna nuova in opposizione tu ti senti incompreso e come forma di difesa sarai polemicissimo e avrai solo voglia di stare da solo. Sai che in un piccolo paesino del Molise ti danno l'alloggio gratuito e lasci in cambio un libro con dedica?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: dovresti trovarti un’altro hobby.

Lavoro: lamentoso da evitare come le zanzare la sera.

Salute: se pensi di non sudare neppure una gocciolina, ti sbagli di grosso.

Il consiglio del giorno: attento agli sprechi perché se in Spagna ristoranti e supermercati vengono multati se buttano cibo, vedrai che prima o poi anche questa nuova regola verrà applicata anche da noi in Italia. Intanto prendi come buona abitudine che non si deve buttare via nulla.

Voto 5 –

Pesci

I vostri successi lavorativi sembra proprio che non accennino a diminuire grazie a Venere che porta anche benessere. E alla determinazione di Marte in aggiunta. Proprio come per il campione Federer che, da quando ha abbandonato i campi da tennis, si è dedicato anima e corpo alla sua azienda di sneaker ‘On’ le cui quotazioni in borsa hanno già raggiunto un ottimo risultato. Basta impegno e amore nelle cose.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: godereccio come la colatura di Alici sugli spaghetti.

Lavoro: state bene ma vorreste fare molto meno.

Salute: splendidi in ogni inquadratura del fotografo.

Il consiglio del giorno: riguardate i vecchi video di Art Attack per qualche idea di lavoretti da fare con figli e nipoti al mare, o anche semplicemente per voi stessi.

Voto 8 e mezzo