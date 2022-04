L’oroscopo di oggi giovedì 28 aprile 2022: Toro e Capricorno sono dei cervelloni Nell’oroscopo di oggi, giovedì 28 aprile 2022, continua ad essere forte il desiderio di un amore grande, immenso, davvero cosmico. Venere infatti resta congiunta a Giove e Nettuno nel segno dei Pesci. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 28 aprile, l'amore universale è un vero protagonista. Venere infatti è ancora congiunto sia a Nettuno sia a Giove nel segno dei Pesci: l'amore non ha confini e soprattutto gli ideali di felicità e benessere sono al primo posto nei nostri desideri. L'emotività e la sensibilità sono ai massimi livelli per tutto il fine settimana!

Con la Luna balsamica in Ariete che si avvia ad essere Luna nuova (sabato 30 aprile ci sarà la Luna nuova in Toro con eclissi di Sole) il segno fortunato oggi sarà il Toro. Il segno sfortunato invece sarà la Bilancia che non avrà nessuna voglia di amoreggiare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Oggi sei davvero entusiasta e positivo perché con la Luna proprio nel tuo segno, che ti appoggia, sembra che tutto possa diventare possibile. Infatti, se in passato gli sport femminili erano lasciati in secondo piano soprattutto dai media, ora stanno riscuotendo moltissimo successo e apprezzamento dal pubblico. Tanto che si è deciso di far passare al professionismo il calcio femminile, così finalmente sui quotidiani sportivi avremo una bella fetta di pagine che commenteranno le nuove idole dello sport più amato al mondo. Bello vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: con la Luna proprio nel tuo segno torni bello spavaldo alla conquista. Di chi? Hai solo l’imbarazzo della scelta.

Lavoro: vorresti concludere tutto in un sola giornata. Dubito fortemente sia possibile. Ma tu va, procedi sicuro come Don Chisciotte.

Salute: un risveglio proprio con il sorriso, era da giorni che non ti capitava.

Il consiglio del giorno: dai una chance ai tuoi sogni, non vorrai mica lasciarli a far la muffa in fondo al cassetto vero?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei sicuramente il segno con cui sia più facile ragionare in questo periodo (grazie ai buoni influssi di Mercurio) e che sa prendere decisioni giuste e importanti. La notizia che Wimbledon riaprirà ai non vaccinati non ti stupisce affatto, anzi ti rende felice e più sereno. Sei davvero buono e giusto, sarà Venere a favore ad averci messo lo zampino?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: stai vivendo una vera luna di miele, stracolma di dolcezze e golosità come la vetrina di una pasticceria.

Lavoro: tratti i tuoi progetti come se fossero i tuoi bambini, coccolandoli e dedicandoci a fondo, ci tieni così tanto da portarteli anche a casa per non perderli d’occhio neanche un secondo.

Salute: Marte ti regala energie fortissime e illimitate e hai la certezza di poter fare davvero tutto, e anche qualche cosina di più.

Il consiglio del giorno: solo dopo un’attenta analisi dei dati si può arrivare a importanti decisioni. I numeri comandano sempre, ma anche il buon senso, e tu ne hai davvero da vendere.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

C’è ancora parecchia confusione nella vostra testolina a causa dell’affollamento di pianeti in Pesci che vi sono in quadratura per cui non vi è ben chiaro come Balotelli possa essere convocato dalla nazionale del Palermo. Si tratta si un torneo al di fuori della Fifa. Sapevate che esiste tutto un mondo del calcio da scoprire oltre i campionati più celebri? Probabilmente al momento non avete né la lucidità né la voglia di mettervi ad esplorarlo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete trattenuto per troppo tempo le vostre emozioni ed oggi potrebbero esplodere come un gavettone innondando di passione la persona che ha rapito il vostro tenero cuoricino.

Lavoro: non brillate per arguzia e simpatia e oggi siete ancora più arditi nel cassare apertamente tutto il lavoro dei vostri colleghi. Per il quieto vivere provate ad essere più tolleranti.

Salute: troppo irritati e irritabili per poter minimamente pensare di concedervi un po’ di relax.

Il consiglio del giorno: per conoscere bene una materia ci vogliono anni e anni di studi in alternativa potete sempre fare i superficiali tuttologi.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Se pensavi che i transiti favorevoli di questo periodo fossero una vera fortuna, dovresti guardare bene nella tua soffitta. Tu che non butti via nulla da quando eri bambino, sicuramente hai conservato tutti i tuoi giochi come Andy in Toy Story. Dai tamagotchi, alla vecchia consolle della Nintendo con Mario Kart: se volessi mai provare a rivenderli di sicuro guadagneresti abbastanza per pagarti una vacanza super lussuosa per l’estate.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei una vera principessa sul pisello, perché nonostante tu stia vivendo un momento magico, dormendo su ben otto materassi, riesci comunque a sentire i fastidiosi influssi di una Luna storta.

Lavoro: Mercurio ti fa volare mettendo un vero sprint anche all’invio delle tue email. Il server dell’ufficio è in fiamme.

Salute: vorresti stare fino a tardi nel letto a farti coccolare dai tuoi sogni, ma Marte batte il tempo e ti obbliga a darti subito da fare.

Il consiglio del giorno: la primavera è un buon momento per fare le pulizie, e ora con tutte le piattaforme di vendita del second hand, puoi anche far fruttare il lavoro nella polverosa soffitta.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se per svolgere il tuo lavoro ti dicessero che devi affidarti agli algoritmi che si sviluppano automaticamente on line, andresti su tutte le furie. Nonostante Mercurio ti sia ancora in quadratura, quindi sfavorevole, non hai comunque alcuna intenzione di lasciar fare tutto il tuo lavoro ad una macchina. Almeno pretendi di poter schiacciare il tasto invio. Un minimo per il tuo orgoglio personale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: potrebbe scapparci qualche tenerezza e con la Luna dalla tua puoi fare la prima mossa. Cosa aspetti?

Lavoro: ti senti perso come un bimbo al primo giorno di scuola. Con calma prova ad accendere il computer e aprire le email. Fidati che è un gioco da ragazzi.

Salute ti troverai davvero indeciso se seguire la lezione di pilates o quella di cross fit. Con entrambi avrai comunque un buon risultato, Per non diventare matto, puoi pescarne uno a caso.

Il consiglio del giorno: il lavoro nobilita l’uomo si sa e non ti vedi per nulla restare fermo con le mani in mano a fare la calzetta come un vecchia nonnina, non ancora insomma.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non sei un’amante delle sorprese in questi giorni, perché tutto è perfettamente regolato da Mercurio e al momento non ci sono spazi liberi nella tua fitta agenda giornaliera. Dovrai comunque fare uno spazietto per aggiornarti sulla storica serie dei Simpson perché è in arrivo una nuova maestra per Bart, dopo l’addio della signorina Caprapall. Da brava maestrina, non sei curiosa di sapere se il monello più famoso di sempre si metterà finalmente a studiare?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: c’è davvero calma piatta ma ormai credo proprio che tu ci abbia fatto il callo, vero?

Lavoro: non perdere di vista l’obiettivo e occhio ai cambi di direzione improvvisi. Ti ricordi vero che cos’è successo a cappuccetto rosso per aver raccolto dei fiori, dietro consiglio del lupo cattivo?

Salute: neanche una nottata piena di sogni intensi può minimamente convincerti a stare a letto e rallentare la tua necessità di fare.

Il consiglio del giorno: tieni sempre una mezz’ora libera per avere un po’ di elasticità nella tua agenda, o comunque per non essere sempre trafelata.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con la Luna stortissima non riuscirai a trovare anche il minimo spunto per dare un senso a questa giornata. Neanche la super offerta di ebay sui prodotti Apple potrebbe minimamente smuoverti. Eppure non capita tutti giorni ma tu, impassibile, passi. La nota positiva è che così puoi salvaguardare bene le tue finanze, soprattutto i vista di Giove contrario tra poco.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: con la Luna storta non hai alcuna voglia di concederti a chiunque, dovranno realmente dimostrarti delle buone e concrete intenzioni.

Lavoro: il posto ideale per te sarebbe un’agenzia creativa o uno studio di stile dove l’immaginazione e la creatività sono premiate e anche ben retribuite.

Salute: la remise en forme è la tua missione. Tra fanghi snellenti e maschere all’acido ialuronico, speri di ringiovanire almeno di un paio d’anni. Auguri!

Il consiglio del giorno: non hai bisogno di cogliere qualsiasi occasione al volo. Anzi, è importante sapere scegliere sempre come sul menù della mensa a pausa pranzo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei la persona giusta per poter parlare all’arbitro sospeso per un errore di valutazione che per il dispiacere ha perso la sua libido. Infatti, anche se hai poco senso logico con Mercurio in opposizione, godi (in tutti i sensi) dei favori di Venere e Marte che ti regalano notti passionali infuocate. Questa è la dimostrazione che per far decollare l’amore e il sesso, la testa deve essere messa assolutamente da parte.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti è rimasto un certo allure da American Gigoló e non perdi alcuna occasione per proporti e sfoggiare tutta la tua bellezza.

Lavoro: fidati della tua astrologa e rimanda tutte le possibili contrattazioni alla settimana prossima perché Mercurio torna a favore e sarà davvero vantaggioso.

Salute: hai forze da vendere che potresti addirittura voler sfidare Jacobs. Va bene che hai Marte dalla tua ma non esagerare!

Il consiglio del giorno: goditi questo grande amore perché tra un paio di giorni arriva Mercurio e torni il razionale stratega di sempre.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti senti davvero messo in un angolino a causa della maxi congiunzione in Pesci in quadratura e, nonostante la Luna a favore, non è proprio possibile strapparti neppure un sorriso. Anche Barbara d’Urso da quando registra le puntate dei suoi programmi nello studio che viene soprannominato ‘sgabuzzino’ non se la passa bene e sente già profumo di guai in Mediaset. Preparati perché tempi migliori sono decisamente in arrivo, devi esserne certo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Venere continua ad essere l’antipatica suocera e ancora per qualche settimana dovrai tenertela in casa.

Lavoro: l’entusiasmo di oggi ti aiuterà a sparare qualche gaffe da vero maestro, mi raccomando trattieniti un po’.

Salute: l’astrologa raccomanda riposo e un buon centrifugato energizzante allo zenzero appena svegli come buon rimedio a Marte in quadratura.

Il consiglio del giorno: prendi come esempio la brava Megan Markel che è riuscita a spuntarla, quasi, liscia nei confronti della corona inglese e ora lib era da etichette e costrizioni può fare tutto quello che vuole.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Se ti dicessero che esistono dei murales ‘mangia smog’ sia a Roma che a Palermo, tu di certo faresti spallucce. Con Giove e Mercurio a favore sei più aggiornato delle agenzie internazionali di informazione. Forse perché con lo status che ti hanno dato tutti, o quasi, i pianeti a favore sei invitato a discutere nei circoli segreti e più ambiti a livello mondiale. Un grosso wow per l’esclusività.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi non proprio da favola ma comunque da copertina dei rotocalchi. Direi che puoi essere molto soddisfatto.

Lavoro: visto il numero crescente di consulenze dovresti aumentare il tariffario perché business is business.

Salute: la tua bellezza è accecante come una super nova. È possibile ammirarti unicamente con le lenti da sole filtro 4, quelle che usano gli scienziati in Antartide o i centenari sulle spiagge di Miami.

Il consiglio del giorno:sei sempre tre passi davanti a tutti e le chiacchiere da tutti i giorni ti annoiano, dai non fare troppo lo snobbino.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con la Luna a favore potresti essere un po’ troppo fiducioso e reagire fisicamente alle provocazioni di Mercurio. Stai molto attento perché potresti fare la fine di Totti che al derbie di calcio a otto Roma-Lazio perde le staffe e mena pure le mani. Il Pupone conferma di essere fatto di una certa pasta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: accontentati di un piccolo passettino in avanti con al Luna a favore, un dolce abbraccio sembra quasi possibile.

Lavoro: fuori dal tuo ufficio hai messo un enorme orologio con il countdown di quando Mercurio finalmente tornerà a favore. Per la tua gioia e quella di tutti mancano davvero pochissime ore.

Salute: lo sapevi che i buoni livelli di serotonina sono un ottimo rimedio per il tuo pessimo umore? Vedrai che iniziando a sorridere ti sentirai già meglio.

Il consiglio del giorno: l’ormone della felicità viene prodotto dal nostro corpo e può essere stimolato con una buona dieta e movimento fisico. Alla fine ha proprio ragione il medico quando suggerisce da sempre di avere una vita sana. Sarebbe il momento di ascoltarlo e mettere in pratica i suoi consigli.

Voto 6 —

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete in un vero trionfo e portati sul palmo della mano dalle stelle. Praticamente più osannati di Fedez che torna ad essere giudice a XFactor. Con la vostra meravigliosa immaginazione sentite già il boato della folla in delirio in lontananza, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dimostrare che l’amore è in ogni cosa pare essere la vostra missione oggi. Da annaffiare le piante a offrire un caffé con un sorriso, tutto per voi è un vero gesto d’amore.

Lavoro: dovete spremere Mercurio come un limone e sfruttarlo in questi giorni che è dalla vostra per definire gli ultimi dettagli.

Salute: Venere vi accompagna anche oggi e vi dona bellezza e benessere meglio di qualsiasi trattamento della spa.

Il consiglio del giorno:: tutto va davvero benissimo meglio di una crociera nel mar dei Caraibi. L’unica cosa che vi dovete ricordare è la crea a solare, nulla di più.

Voto 10