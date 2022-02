L’oroscopo di oggi giovedì 10 febbraio 2022: Toro e Vergine saranno schiettissimi Nell’oroscopo di oggi Mercurio è sempre più vicino a Plutone: attenzione perché qualche segreto potrebbe venire a galla! Il segno fortunato di oggi sono i Gemelli, meno fortunato invece è il Sagittario: ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Anche l'oroscopo di oggi, giovedì 10 febbraio 2022, non brilla per diplomazia, dolcezza e voglia di mantenere la calma. Mercurio è sempre più vicino a Plutone tanto che potrebbe far venire a galla qualche segreto o qualche marachella che si sarebbe preferito tenere nascosta. Occhio alle parole che utilizziamo, dunque, almeno fino al weekend.

La Luna oggi si trova per tutto il giorno nel segno dei Gemelli e nel pomeriggio sarà trigona al Sole e a Saturno: i segni d'aria fanno sul serio quando si tratta di decisioni importanti. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli che non vedono l'ora di tornare in pista anche quanto a conquiste sentimentali mentre il segno sfortunato di oggi è il Sagittario che vuole sempre di più di quello che ha!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Con rapidissimi riflessi e grande sensibilità grazie alla Luna non ti risparmierai, anzi sei prontissimo ad aiutare chi si trova in difficoltà. Anche Billie Eilish notando uno spettatore in preda ad un malore durante un suo concerto ha stoppato lo spettacolo ed è corsa in suo aiuto. Altro che bad guy la nostra tenera Billie si è dimostrata una perfetta infermierina.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti sei allineato con il meteo di questo periodo e passi dal freddo gelido e piovoso ad giornate con cielo terso e vento a cento chilometri all’ora. Certo che con te non ci si annoia mai.

Lavoro: sei davvero un disastro ma con il tuo sorriso irresistibile saprai essere molto convincente. Per sicurezza metti il tuo bravo ragioniere a controllare tutti i conti che ahimé non quadrano.

Salute: quando il bar chiama tu corri subito con uno scatto che fa davvero invidia.

Il consiglio del giorno: non serve una cabina telefonica dove cambiarsi di abito per aiutare gli altri. Basta cuore ed una buona dose di riflessi.

Voto: 6+

L'oroscopo di oggi per il Toro

venere e Marte a favore ti hanno messo così tanta allegria che vorrai esprimerla in tutte le sue forme. Tu che sei il segno più goloso dello Zodiaco sono certa che saprai declinare questo entusiasmo in piatti appetitosi e particolari come il risotto alla milanese blu puffo o l’hamburger arcobaleno. Sono proprio d’accordo con te che sia arrivato il momento di mettere un po’ di colore in questo triste inverno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: come negli anni del liceo hai l’appuntamento fisso per pomiciare prima di entrare a scuola.

Lavoro: tutto scorre liscio e a gran velocità come per gli atleti di slittino sulle vorticose piste ghiacciate.

Salute: dallo scrub ai sali da bagno prenderti cura ti te stesso è un vero rituale degno della migliore spa orientale.

Il consiglio del giorno: stufi della solita cucina? Su wired ci sono diversi spunti su come colorare i nostri piatti preferiti e la tavola diventa la ‘tavolozza’ colorata di un artista.

Voto: 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Come dei bravi studenti vedo che state seguendo tutti i miei consigli astrologici ed oggi potete assolutamente approfittare di questa bella Luna a favore per muovervi con sicurezza. Come voi credo che anche Telegram abbia deciso di fare i suoi aggiornamenti quando Mercurio, il pianeta della comunicazione, ha ripreso il suo cammino regolare dopo essere tornato indietro per qualche settimana ed aver mandato in tilt Amazon e Alexa. Bravi a voi e anche all’It di Telegram.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: voi che siete tutta testa mai avreste pensato che l’amore fosse l’unica cosa importante ed invece grazie ai buoni influssi della Luna avete cambiato totalmente idea.

Lavoro: nella vostra lista di cose da fare avete spuntato tutto, la riunione all’ultimo munito con il capo vi coglie brillanti e preparatissimi.

Salute: la giornata perfetta si chiude con: calcetto con gli amici, pizza, birra ed un dolcissimo sonno.

Il consiglio del giorno: state imparando ad ascoltare i consigli di chi è più bravo di voi, sono quasi commossa come una mamma che vede diventare grandi e più saggi si suoi bambini.

Voto: 7 e mezzo.

L'oroscopo di oggi per il Cancro

A questo punto bisogna buttarla sul ridere perché dirti ogni volta che tutti i pianeti si trovano in opposizione ha davvero stancato anche l'astrologa. Siamo in pieno periodo carnevalesco quindi ci sta fare i simpaticoni, travestirsi e fare qualche scherzetto. Anche papà Fedez ha deciso di travestire la sua piccola principessa Vittoria come un eroe dei cartoni manga. Se stavi pensando ad una principessa Disney hai proprio preso un granchio perché il rapper ha scelto il costume di Majin Bu antagonista tutto rosa e cicciottone di Goku del cartone Dragon Ball. Chissà se la bella Vitto da grande apprezzerà tutti i like ricevuti per questa trovata del paparino…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: i chiodi da battere sono solo quelli dei quadri che devi ancora appendere.

Lavoro: l’unica soddisfazione in ufficio è la macchinetta del caffè che inspiegabilmente fa un espresso buonissimo e riesce a dare un senso almeno alla mattinata.

Salute: hai presente i nonnini che cammina strisciando i piedi? Ecco tu per come sei messo sei quasi peggio. Bisogna iniziare a correre ai ripari.

Il consiglio del giorno: come di dice qui c’è da buttare tutto in caciara perché piangersi addosso non serve a nulla.

Voto: 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti come se fossi tornato su un palco ben illuminato, grazie ovviamente alla Luna a favore, ma invece di vincere il primo premio a te hanno consegnato quello ‘speciale’. Sei come la fortissima Emma Marrone arrivata sesta al festival di Sanremo ma che ha stravinto il Fantasanremo. Tra i baudi, "ciao zia Maria", "papalina" e altre parole incomprensibili, la cantante salentina ha raggiunto un bel risultato: quello di rendere davvero partecipi gli spettatori da casa. Prendi subito appunti e prendi spunto dall’arguzia di Emma.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei il bello e dannato dello zodiaco per capirci bene quello che andava sotto casa delle ragazze con la sua moto solo per un bacio e poi scappare via.

Lavoro: chiudi tutti i contratti od eventuali colloqui o revisioni perché da lunedì con Mercurio in opposizione tutto diventa molto complicato. Affrettati.

Salute: l’importante non è vincere ma partecipare è una di quelle frasi che da sempre ti fanno venire una vera orticaria.

Il consiglio del giorno: come le canzoni di Sanremo che vincono non sono sempre quelle che rimangono nella memoria, spesso sono proprio quelle che ci toccano il cuore che ricordiamo e cantiamo, come Vita Spericolata del grande Vasco.

Voto: 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con un leggero passo di danza pesti i piedi a tutti quelli che ti vogliono mettere in ombra a causa della Luna storta. Non mi stupirei affatto se ti infilassi in un corteo tutto al femminile per sottolineare la necessità delle pari opportunità. Mi ricordi i gruppi di Macaco femmine che, stufe di essere sottomesse, hanno spodestato i maschi mettendosi al comando. La natura è sempre fonte di grande ispirazione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti piace fare la difficile, deve essere tutta questa Venere a favore che ti ha dato alla testa.

Lavoro: il tuo programma lavorativo è pari ad una giornata dei Marines, puntuale, esigente e molto performante.

Salute: flessuosa ed armoniosa come una delle nostre farfalle della ginnastica artistica.

Il consiglio del giorno: di società dove comandano le donne troviamo esempi in tutto il mondo. Ma senza andare troppo lontano pensa anche solo quando da piccolo la mamma comandava a bacchetta tutti quanti e i papà giravano con le pattine.

Voto: 8 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il tuo motto personale in questo periodo è trovare la tua indipendenza e vivere secondo le tue regole e con Saturno a favore stai facendo un ottimo lavoro. Anche Belen è della tua stessa opinione e si lascia andare a dichiarazioni schiette sul fatto che lei sta bene a casa con i suoi bambini e non ha bisogno di nessun uomo che le stia accanto. Questo sì che è Girl Power!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: come uno spiraglio di luce tra le nuvole questa giornata ti fa trapelare una piccola speranza che la stagione degli amori non è poi cosi lontana.

Lavoro: collaborativa e divertente anche nel lavoro si procedere spediti senza più doverti convincere o non discutere per qualsiasi cosa.

Salute: per rifocillare i tuoi muscoli stanchi c’è sempre il tuo adorato divano.

Il consiglio del giorno: come ci ha insegnato la mitica Drusilla Foer quello che dobbiamo cercare è la nostra autenticità ed unicità. Una lezione importantissima.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

C’è tutta una parte del mondo della finanza che, nonostante Mercurio a favore, ti sfugge ancora un po’ ed è come si sta sviluppando il mondo delle cripto valute. Pensa che esiste un paese al mondo dove è possibile sostituire le classiche monete correnti proprio con i Bit Coin. A stupire ancor di più è che non si tratta di una nazione super all’avanguardia in campo di denari come la Svizzera ma è ElSalvador dove tutto è acquistabile con le cripto monete. Quindi preparati ad avere con te solo il telefono anche per ordinare un bel daiquiri frozen alla fragola.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai una gran voglia di giocare con dadi, manette, piume hai deciso di provare proprio tutti i gadget che si possono trovare in un sexy shop.

Lavoro: ti manca solo di scrivere il tuo testamento ma per quello non ti serve Mercurio a favore ma un bravo notaio.

Salute: forte e determinato continui ad essere il favorito di Marte.

Il consiglio del giorno: appena trovi un affidabile smanettone che sa spiegare come funziona metaverso e cripto valute chiamami subito perché anche io sono curiosissima.

Voto: 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con questa Luna in opposizione secca e pochi pianeti a favore, rischi di fare la figura del babbacchione (termine tecnico). Proprio come è successo a Boris Johnson che per incaricare il nuovo direttore della comunicazione ha intonato un ‘I will survive’ della Gainor tra le severe mura di Downey Street. Forse pensava fosse un provino per cantare all’imminente giubileo della regina Elisabetta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: i sentimenti e la carne sono le tentazioni a cui tu in questi giorni con la Luna storta non fatichi per nulla a rinunciare ti basta un chicco di riso e ore di meditazione.

Lavoro: entri in ufficio come un gatto dalle zampe felpate perché non vuoi assolutamente parlare con nessuno.

Salute: un paio di giorni a Miasto nel centro osho, no te li toglie nessuno.

Il consiglio del giorno: quando non ai bene cosa dire la tecnica della tappezzeria ti salva dal fare le figuracce che come una maledizione potrebbero perseguitarti per i prossimi mesi.

Voto: 5 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Mark Zurckerberg in Borsa ha fatto un bel buco di miliardi di dollari dichiarando una crescita molto piu bassa rispetto alle aspettative. Con il tuo rinomato splendore del momento probabilmente il caro Zucky avrebbe dovuto assumere un tipo come te tra i suoi consiglieri più fidati. Potresti mandargli distrattamente qualche consiglio su come rimettere tutto insieme e far andare avanti la ‘baracca’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: qualche tuo particolare fan vorrebbe che ti sostituissi direttamente Venere perché incarni perfettamente l’ideale dell’amore. Speriamo che il pianeta dei sentimenti non se la prenda.

Lavoro: il lavoro viaggia perfettamente su un binario parallelo e tu hai l’opportunità di studiare i tuoi piani alternativi e vie di fuga strategica appena qualche cosa andrà storto.

Salute: più splendente di un diamante taglio brillante sulla corona della regina Elisabetta.

Il consiglio del giorno: altro che i consigli dell’astrologa qui appena apri bocca dobbiamo stare tutti zitti ed ascoltare ed applicare tutto quello che hai da dire come un vero capo illuminato.

Voto: 9 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Simpatico e pungente con i buoni influssi della Luna e di Saturno non riesci a tenerti dentro niente. Come il super campione David Backam che si è lasciato andare ad una dichiarazione un po’ provocatoria riguardante la bellissima moglie Victoria. Pare che Posh Spice per mantenere la sua linea invidiabile si nutra unicamente di pesce e verdure bollite quando il marito vorrebbe condividere con lei un bell’hambuger godurioso pieno di salse e a quattro strati. Con tutta questa sincerità il rischio è di beccarsi come minimo una Manolo Blanick tacco 12 direttamente in testa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il tuo Tinder è in fiamme e quando arriverà la versione per l’ufficio non so come farai a gestire tutte le richieste di incontri.

Lavoro: sei come Sponge Bob che vuole convincere tutti i suoi amici che è possibile collaborare tuti insieme in un taeam insieme all’acerrimo nemico plankton.

Il consiglio del giorno: in generale bisognerebbe mantenere un minimo di privacy, nessuno infatti è interessato all’alito cattivo di quel bono di Brad Pitt.

Voto: 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Appena avete sentito che un gruppo di orsi in Russia si è trasferito in un piccolo villaggio abbandonato, avete immediatamente pensato che ‘L’invasione degli orsi in Sicilia’ di Dino Buzzati stesse diventando realtà. Con la vostra fervida immaginazione, ma la Luna in quadratura, prendete facilmente fischi per fiaschi. Non vi dico di tenere i piedi per terra perché sarebbe impossibile ma un minimo di attenzione é doverosa!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore:la Luna timidamente cerca di oscurarti ma è come l’eclissi di sole, accade per qualche minuto in una piccola e ben definita zona della terra.

Lavoro: più fortunelli del cugino Gastone che trova per terra anche il biglietto vincente della Lotteria.

Salute: il vostro farmacista si è rassegnato e può unicamente vendervi bagni schiuma e creme idratanti.

Il consiglio del giorno: per attirare la vostra attenzione dovremmo chiamarvi come si fa con gli astronauti dell’Apollo 11’ in missione con un ‘Terra chiama Luna’.

Voto: 9 –