Nell'oroscopo di martedì 9 marzo 2021 la Luna entra in Acquario nelle prime ore del giorno. Di questo Acquario non ne abbiamo mai abbastanza, soprattutto adesso che siamo reduci da un Sanremo che, alla fine, ha saputo tirare fuori la sua non convenzionalità. Quindi teniamoci pronti ad altre rotture, tutte molto sorprendenti e molto avanguardiste! Ecco le previsioni astrali segno per segno dell'oroscopo del giorno.

L’oroscopo del giorno 9 marzo: previsioni astrali segno per segno

Le romanticherie di questi giorni si sprecano! Anzi, tra le romanticherie di Venere nei Pesci e le stranezze della Luna in Acquario i risultati potrebbero essere un abbandono passionale di quelli che non si vedono spesso. Insomma aspettatevi dichiarazioni d'amore davvero da film. Siamo comunque ancora in aria da Golden Globe.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ironico e piccante ma lo fai con rinnovato spirito che risulta quasi piacevole. Incarni perfettamente lo stile dei commenti su Twitter degli utenti più sgamati che hanno, per esempio, comparato il rumore ben più impattante dell’orecchino caduto ad Elodie alla più ignorabile performance di Francesco Renga! Impietosi? Assolutamente sì… ma non possiamo che apprezzare l’arguzia di certi tweet! Sono anche certa che Mercurio e Marte aiuteranno anche te a scriverne un paio!

Amore: ti vengono in mente idee carine per fare dei regalini a chi ami!Lavoro: hai l’energia necessaria per sorbirti due o tre riunioni una dietro l’altra! Salute: energie in esubero! Ti iscrivi a tutte le lezioni online della tua palestra! Il consiglio del giorno: sai che ti appoggio sempre, caro Ariete, ma uscir fuori con l’outfit ispirato ad Achille Lauro lo trovo un po’ eccessivo.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, a te diamo tutti il nostro appoggio. Mentre Mercurio, Giove e pure la Luna si mettono di traverso, Venere e il nostro affetto sono tutti per te. In una giornata come questa capisci bene come si è sentito Irama la sera in cui non ha potuto esibirsi con la sua canzone ed è stata mandata in onda una sua registrazione. Anche quando tutto il mondo sembra mettersi contro di te, ci sarà chi ti apprezzerà per quello che sei: non dimenticarlo mai!

Amore: emozioni a fior di pelle! Peccato che a volte ti fai troppi problemi sulle parole giuste da usare… Lavoro: fai fatica persino a rispondere al telefono… figurarsi mandare mail a chi ti fa richieste! Salute: nervosismo a pacchetti quantici: colpa della Luna, ovviamente! Il consiglio del giorno: usa esercizi di yoga, salti sul tappetino o sperimenta qualche nuova ricetta per allontanare il malumore della Luna.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dispettosi come chi ha messo un palloncino di forma “erotica” nel palco dell’Ariston durante la seconda serata a Sanremo. Non perdete occasione per farvi notare anche se, vi voglio informare, il vostro modo di attirare l’attenzione potrebbe rendervi anticipatici agli occhi di qualcuno: Venere è ancora quadrata e non aiuta molto la vostra popolarità a decollare…!

Amore: tanta passione ma poco amore profondo… ogni tanto va bene anche così! Lavoro: non vi ferma nulla: nemmeno lo sciopero dei provider di posta elettronica! Salute: momenti altalenanti fra buonumore e voglia di conquistare il mondo per distruggerlo… Il consiglio del giorno: mentre gli altri vi osservano intimoriti e chiedendosi quale dei due gemelli incarnate oggi, voi ignorateli e prenotate quel film on demand che volevate vedere da tempo: ve lo gusterete sul divano in santa pace stasera!

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non c’è nulla da fare, Cancretto, con questa Venere a favore sei sexy come e più di Elodie durante il suo mashup canoro di fronte a tutta Italia. Riesci a far girare la testa a tutti quelli che incontri mentre tu, ancora timido e sotto le grinfie di una Luna poco propositiva, non sospetti nemmeno del fascino che eserciti. A poco a poco, sono convinta, ti renderai conto del tuo immenso potenziale!

Amore: componi sonetti d’amore sulla carta delle caramelle per la gola. Lavoro: rispondi facendo gli occhi dolci a chi ti recrimina di non aver fatto il tuo lavoro.Salute: hai buone energie in rapido aumento. Che ne dici di qualche allenamento fuori orario? Il consiglio del giorno: per curare il tuo lato romantico, ci vuole un romanzo nuovo e pieno di amore… da sfogliare come e quando vuoi in ogni momento libero della giornata!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non sempre i tuoi messaggi di amore indiscriminato e di affetto verranno capiti. Facci il callo come ha già fatto Achille Lauro: tremendamente criticato da Famiglia Cristiana per aver portato in scena degli spettacoli (addirittura) blasfemi! Benché Mercurio e Luna ti siano opposti, non puoi fermarti qui: Marte spinge per farti affrontare con coraggio da Leone, appunto, ogni possibile ostacolo! Forza! Crediamo tutti in te!

Amore: lascia perdere i giochini di seduzione: sii sincero e parla di emozioni. Lavoro: se fosse possibile, litigheresti persino con il mouse del pc! Salute: Luna stortissima e voglia di litigare col mondo intero. Il consiglio del giorno: ci vorrebbe una seduta gratuita di makeup per convincerti che sei ancora in grado di fare la tua porca figura… prova a fartene regalare una!

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Inviperita come la sorella di Tommaso Zorzi che ha creato un file in PowerPoint con tutti i dissing twittati contro il fratello durante i cinque mesi e mezzo di permanenza nella Casa, non ti lasci sfuggire nessun dettaglio mentre elenchi alle persone che ti stanno sulle scatole i loro difetti. Colpa di Marte e Venere storti: non riesci a passare oltre sulle cose che ti fanno innervosire!

Amore: se continui a pretendere anziché dare, finirà che ti troverai con un nulla di fatto! Lavoro: devi imparare a ripartire i compiti e a delegare: non hai abbastanza energie per seguire tutto! Salute: nervosa col mondo intero… ma ricordati che rimanere arrabbiata ti consuma le energie! Il consiglio del giorno: visita una mostra online, solletica la tua voglia di sapere e imparare! Almeno così non avrai tempo per litigare inutilmente con qualcuno!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Impegnata, intelligente, emotiva. Sei come Fedez e Michielin che hanno scelto di girare un video nei teatri chiusi del Bel Paese per la loro canzone sanremese. Hai molta cura nel veicolare il messaggio giusto e non ti lasci abbattere dalle difficoltà: Luna, Mercurio, Giove e persino Marte sono tutti dalla tua parte. Forse oggi tutte le battaglie che stai combattendo da un po’ ti sembreranno più semplici da vincere.

Amore: timidamente provi a farti avanti con la tua nuova cotta…! Lavoro: hai voglia di nuove sfide per metterti alla prova! Salute: salda sulle tue energie! Il consiglio del giorno: prova qualche nuovo passatempo: monta un tavolino da ping pong nel tuo soggiorno e appoggialo al muro: potresti passare il pomeriggio a sfidare te stessa mentre ascolti un po’ di musica!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non è una grande idea conservare sempre i messaggini piccanti che invii su Whatsapp! A volte sarebbe meglio procedere con la loro eliminazione. Ho però una buona notizia per te che, normalmente, ti dimentichi di cancellare alcune prove scottanti della tua libido: l’app sta per introdurre la possibilità di cancellare automaticamente ogni messaggino incriminato! Così, pur avendo Mercurio quadrato, non avrai problemi se ti dimentichi di farlo tu stesso!

Amore: te la tiri un po’ troppo oggi, caro Scorpione… Lavoro: attenzione: pericolo di discussioni accese con tutti! Salute: un po’ di malumore potrebbe farti vedere tutto nero. Il consiglio del giorno: ricordati di chiedere un abbraccio, quando ne hai bisogno. Non illuderti di essere rimasto solo: c’è sempre qualcuno pronto ad ascoltarti!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ti riescono bene i rapporti umani ultimamente. Ti capitano sempre più spesso scene alla Samantha De Grenet Vs Antonella Elia e, con una Marte opposto, vieni obbligato a tirar fuori artigli e unghie per difenderti da accuse infondate. Il consiglio degli astri è solo uno: seguire la furbizia di Mercurio ed evitare in tutti i modi scontri vis à vis! Gira al largo da inutili catfight senza uscita.

Amore: dovresti essere meno pretenzioso e non costringerti a mettere alla prova chi ti ha confidato i propri sentimenti. Lavoro: non incaponirti se qualcosa non ti riesce subito. Datti il tempo di rinfrancare i pensieri e poi torna sul tema. Salute: scarichissimo. Avresti bisogno di ricaricare le batterie. Il consiglio del giorno: anche prendersi del tempo in completa solitudine, ascoltando musica che ci piace, chiusi in cameretta è un modo giusto per dedicarsi a se stessi. Pensaci!

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se c’è una cosa che a te non manca di certo è l’attenzione per le cose belle e pregiate. Ecco perché hai praticamente inondato di ordini le case di moda che hanno presentato centinaia di borse spettacolari alla settimana della moda parigina! Venere ti aiuta a percepire il bello in tutte le cose che vedi e la Luna, ancora a tuo favore per qualche ora, ti convince quasi a regalarti un momento di shopping soddisfacente per sopravvivere al resto della giornata!

Amore: sei tenerissimo e molto innamorato… ma lui/lei lo sa? Lavoro: obbligato a far da paciere fra colleghi che stimi tantissimo… Salute: stabile e senza grossi sbarellamenti. Il consiglio del giorno: ricordati di portar dietro la lista della spesa e non dimenticarti di aggiungere qualche dolcetto extra per i momenti di grande necessità!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Come Morgan, non ti tieni un cece in bocca. Sapevi che il cantante ha approfittato dell’esibizione dell’oramai celebre Bugo sul palco del festival per pubblicare la versione integrale del suo “Le Brutte Intenzioni”? Come lui, anche tu con questo Mercurio non riesci proprio a tenere per te i tuoi pensieri e soprattutto le tue critiche! Al via ogni possibile osservazione scomoda che ti va di condividere col mondo (soprattutto sui social!).

Amore: sei pronto ed effondere nel mondo i tuoi sentimenti… un bacio alla volta! Lavoro: non ti accorgi nemmeno del tempo che scorre mentre lavori affannosamente. Salute: super carichissimo! Il consiglio del giorno: metti un timer sul cellulare per ricordarti, ogni tanto, di fare una pausa dal pc. Ti serve anche per rinfrescare le idee!

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pieni di passione e di fantasia, progettate i vostri prossimi passi ancora seduti alla scrivania della vostra cameretta pensando a quanto potrebbe essere fantastico riprendere le vostre avventure da dove le avevate lasciate. Mentre Samanta Cristoforetti è pronta per la sua prossima spedizione nello spazio, voi siete ancora nella fase embrionale: non appena Marte smetterà di darvi fastidio, riprenderete con convinzione ad inseguire i vostri sogni!

Amore: risolti inaspettati in campo relazionale. Ma non temete: si risolverà tutto per il meglio.Lavoro: annoiati, compilate profili e campi vuoti in modo meccanico e distratto. Salute: poche energie, da gestire con parsimonia! Il consiglio del giorno: regalatevi una maschera per il viso da usare poco prima di andare a nanna: relax assicurato e riposo efficacissimo!

Voto 7 e mezzo