L’oroscopo di oggi 8 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Bilancia e Sagittario alla riscossa emotiva Nell’oroscopo di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, tantissime emozioni. Marte è ancora congiunto al Sole mentre la Luna si trova nel segno dello Scorpione e Venere in Sagittario: le emozioni sono forti, intense, potentissime e guerriere. Venere in Sagittario è curiosa, pronta a superare ogni genere di confine pur di soddisfare i propri piaceri e conquistare la felicità. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, la Luna nel segno dello Scorpione e Marte ancora abbracciato stretto stretto al Sole indicano che chi avesse voglia di pace, soprattutto dal punto di vista emotivo, ha proprio sbagliato pianeta.Venere, il pianeta dell'amore, sì è ufficialmente stanziato nel segno di fuoco del Sagittario e rimarrà qui fino al 5 novembre.Venere in Sagittario è un modo di amare libero ma da grande conquistatore. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione che mostra un'empatia e una solidarietà davvero sconfinate mentre il segno sfortunato di oggi sono i Gemelli che, pur avendo tanti pianeti per favore, non si dà ancora pace per questa Venere opposta. Non resta che scoprire cosa accadrà nel fine settimana.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il purtroppo celebre diritto del Circeo è diventato un film che presto verrà rilasciato nei cinema. C’è chi si è detto estremamente infastidito dalla censura che lo vieterà ai minori di 18 perché, a detta sua, certi eventi dovrebbero essere pubblicizzati a chiunque per evitare che si ripetano. Anche tu vorresti tanto lottare contro l’imbavagliamento che Mercurio e Marte sembrano attuare a tuo discapito: la loro opposizione è un’ostacolo che ti impedisce, sempre di più, di esprimerti come vorresti!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: Venere è riuscita a risvegliare quell’istinto romantico che avevi sepolto sotto tonnellate di preoccupazione… e finalmente stasera si esce a cena!

Lavoro: in ufficio il clima è leggermente migliorato… ma non aspettarti il mood di una festa da liceali!

Salute: Luna e Venere, finalmente, hanno preso il largo e riesci a goderti un po’ più di serenità!

Il consiglio del giorno: combattere contro Mercurio e Marte sembra difficilissimo… ma invece che alzare la voce, hai provato ad addolcire il tono? Con Venere a favore potrebbe fare più chiasso un tuo complimento che un tuo grido arrabbiato!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Luna opposta di oggi ti fa sentire un po’ perso e spaesato. Più o meno come la tartaruga gigante che, in Puglia, si è gettata alla ricerca di chissà cosa in mezzo alla strada, bloccando il passo agli automobilisti. Anche tu non sai esattamente che pesci pigliare e, più la gente ti metterà fretta, più andrai in confusione fermandoti esattamente lì dove sei. Informa un po’ tutti sul fatto che tu, oggi, non hai assolutamente intenzione di stressarti ulteriormente ed è meglio che ti girino alla larga se hanno voglia di romperti le scatole!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: i sentimenti si stanno ancora risvegliando dal letargo. Venere è sì meno antipatica ma la Luna non ti aiuta ad essere sicuro di te stesso!

Lavoro: devi iniziare a credere di più nelle tue capacità! So che Luna opposta e Mercurio retrogrado non sono esattamente l’aiuto che volevi ma… puoi sempre dare del tuo meglio!

Salute: un po’ scarico: potresti dare buca all’improvviso all’aperitivo di stasera…

Il consiglio del giorno: gira con un bloc notes con messaggi preparati in precedenza. Sfoggia quello giusto al momento perfetto per non stare nemmeno a spiegare il perché tu non abbia voglia di passare il pranzo in compagnia di qualcuno. Meno chiacchiere e meno stress.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Playboy ha messo sulla sua copertina, per la prima volta nella sua storia, lo scatto di un ragazzo. Primo “coniglietto” in assoluto, vi lascio immaginare come si sia sentito onorato di avere avuto il posto d’onore fra migliaia di icone tutte al femminile. Ecco… voi oggi non vi sentireste in grado di prendere il suo posto… Venere opposta mina alla base ogni vostra sicurezza e vi costringe più a nascondervi che mettervi in mostra! Non siate sciocchi: Mercurio e Marte vi danno comunque un savoir faire invidiabile! Utilizzatelo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: un disastro. Vi siete dimenticati del vostro anniversario ed ora, con Venere opposta, potreste impiegarci settimane a farvi perdonare…

Lavoro: in ufficio siete già delle leggende. Chiudete transazioni con la velocità con cui io scarto le caramelle! (Ed io sono veloce eh!).

Salute: Marte sponsorizza la vostra giornata e vi fa correre rapidi senza farvi versare nemmeno una goccia di sudore! Fortissimi!

Il consiglio del giorno: non fatevi intimorire dal pianeta dell’amore: anche se ci proverà in tutti i modi a farsi sentire insicuri, voi avete più di un modo per attrarre l’attenzione di qualcuno di interessante! Ad esempio le vostre battute di spirito!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Un orso bruno ha rinvenuto una GoPro andata perduta da qualche sciatore ed è riuscito ad accenderla iniziando a filmarsi in un documentario inedito e super naturalistico. Pensa: persino un orso è riuscito ad utilizzare una telecamera professionale senza istruzioni mentre tu, probabilmente, fai ancora fatica col cellulare di tua nonna. Colpa di Mercurio, senza dubbio! Oggi tutto ti sembra più difficile del solito e prima di fare qualsiasi cosa hai bisogno di rifletterci a lungo!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche senza più Venere, voli altissimo grazie alla Luna. Amplifica i tuoi sentimenti e ti permette di emozionarti persino durante una replica di Forum.

Lavoro: lascia perdere i colleghi che ti criticano per la tua lentezza. Hai giustamente bisogno di prendere le cose con calma per farle come si deve!

Salute: Marte continua a ricordarti che no, non ti puoi permettere di rimanere alzato fino alle 2 di notte per vedere dei film perché il giorno dopo ti sentiresti energico come la mummia di Tutankhamon.

Il consiglio del giorno: quando non sai che pesci prendere, chiudi gli occhi e buttati a caso. Secondo me la Luna ti guiderà verso la direzione più giusta!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

La Luna quadrata di oggi ha lo stesso effetto dell’acqua alta che ha invaso Venezia a causa dello spegnimento del Mose: prevedibile, passeggera e in grado di causare ben pochi danni. Per te, questa quadratura, ha poco effetto poiché tu sei tutto concentrato sulla bellezza di Venere, rientrata recentemente a tuo favore. Il suo influsso riesce a farti vedere la bellezza di ogni cosa… anche di un astro storto come quello che hai oggi in cielo! Magari anche i suoi piccoli contrattempi sono, in realtà, un’occasione irripetibile da gustare!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Venere inizia a ricordarti che anche tu puoi permetterti di vivere le emozioni con libertà. Basta che non chiami il tuo ex e siamo a cavallo…

Lavoro: le idee ci sono… è l’impegno che manca. Colpa della Luna che ti fa sbuffare di continuo!

Salute: il rientro in gioco di Venere aiuta anche il tuo umore! In ripresa costante!

Il consiglio del giorno: prendi tutto con filosofia: non sai mai quando un treno mancato, un portafoglio lasciato a casa o una dimenticanza inaspettata possano portati fortuna!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Venere quadrata non aiuta le tue relazioni interpersonali. Non ci riesce con quelle amicali, figurarsi con quelle romantiche! Almeno per oggi, è meglio tu ti tenga alla larga da discussioni e bisticci di sorta… fai come Davide Silvestri che, al GF VIP, dopo una discussione con le sorelle Selassié, ha deciso di prendere le distanze e di non considerarle minimamente. A volte l’indifferenza non è solo l’arma migliore ma anche la tattica più giusta per salvaguardare il proprio umore!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: litighi col partner perché, nel suo essere sempre entusiasta di tutti e pieno di interessi, spesso dimentica di ritagliare spazio per voi. Apriti al dialogo!

Lavoro: hai praticamente fatto amicizia col tecnico della connessione internet… per colpa di Mercurio retrogrado sei sempre impegnata a farla aggiustare!

Salute: la Luna ti regala ancora due giorni, scarsi, di tranquillità… godine il più possibile!

Il consiglio del giorno: solo per oggi, concediti un abbigliamento comodo e pratico. Lascia stare chi ti dice che in ufficio bisogna per forza andarci coi tacchi!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Windows 11 ha già rilasciato la propria patch e, presto, sarà disponibile su ogni dispositivo che monta il sistema operativo. Una grande rivoluzione in campo informatico che sembra avrà risvolti importanti su produttività e su ogni genere di attività collegata al computer! Insomma: uno dei leader dell’informatica è pronto a fare gli stessi salti che stai per fare tu! I tuoi progetti stanno per prendere il volo e tu, coraggiosa, non hai intenzione di tirarti indietro!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è tempo di rimettersi in gioco e di sfoggiare quel completino intimo che ti sei comprata!

Lavoro: per arrivare dove vuoi sei disposta a tutto. Persino a cambiare processi fondamentali ed affermati della tua società!

Salute: determinata, impavida e piena di energie inesauribili!

Il consiglio del giorno: dai fondo a tutto il coraggio e la determinazione che Mercurio e Marte sono pronti a donarti! Oggi puoi davvero puntare in alto senza paura che qualcuno possa metterti in difficoltà!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La statua di George Floyd, di recente inaugurazione, è stata imbrattata da un vandalo con un barattolo di vernice. Mentre l’autore del gesto è stato immortalato e riconosciuto dalle telecamere, c’è anche chi si è offerto spontaneamente di ripulirla per mostrare come, il gesto del singolo, non per forza rappresenti l’opinione di una comunità intera. Il cuore e l’altruismo di questi volontari è lo stesso che anima anche te, Scorpione. La Luna di oggi ti rende empatico e dolce, disposto a prestare il tuo aiuto a chiunque ne abbia bisogno!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: le emozioni sono potenti e impossibili da confondere. Oggi parli chiaro e senza dare adito a incomprensioni, soprattutto se si parla della tua relazione.

Lavoro: Saturno impone e richiede un’attenzione continua che tu, probabilmente, non sei pronto ad investire.

Salute: bisognoso d’affetto… potresti cedere a qualche vizio goloso per sanare qualche mancanza (colpa di Giove quadrato!).

Il consiglio del giorno: usa la delicatezza e la dolcezza per affrontare ogni possibile ostacolo. Mostrarti aperto al dialogo sarà il tuo biglietto vincente!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Dopo ben 6 anni, Adele torna con un singolo dal titolo “Easy on me”. Anche se aveva confermato l’addio al suo primo amore (la musica) la cantante inglese non è riuscita a stare davvero lontana dalle emozioni che le regala! Un po’ come sta per succedere a te, caro Sagittario! Questo pianeta dell’amore ti vuole intenso, passionale e pronto a lasciarti andare alla prima occasione! È davvero venuto il tempo, anche per te, di viverti intensamente senza risparmiarti nulla!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Venere è finalmente tornata da te! Sei pronto a fare serenate d’effetto solo il balcone di chiunque!

Lavoro: Mercurio è pronto a collaborare con te! Insieme farete grandi cose… soprattutto cose innovative e molto apprezzate!

Salute: carico a molla! Non ci sono problemi di stanchezza o svogliatezza!

Il consiglio del giorno: per festeggiare il ritorno di Venere, perché non pianificare un appuntamento perfetto col partner? Ristorante, cinema e rientro a casa da passare accoccolati sul divano! Sarebbe top, non credi?!

Voto 8+

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il down di tutti i social di Facebook, lo scorso 4 ottobre, ha causato all’azienda un danno in termini economici pari a 220 mila dollari al minuto. Cifre da capogiro se pensi a quanto tempo siamo stati senza alcuni dei mezzi di comunicazione più in voga al momento! Di fronte a questa notizia, gli effetti che ha su di te Mercurio retrogrado sono molto meno pesanti non è vero? Certo… non che sia un Carnevale di Rio nemmeno per te ma almeno, grazie alla Luna, oggi riesci a prenderla con più filosofia!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non esattamente un Casanova… potresti trovarti un po’ in difficoltà di fronte a qualcuno che ti piace davvero!

Lavoro: abbiamo capito che fare il contabile non è di certo l’aspirazione della tua vita: con Mercurio quadrato i conti li sbagli tutti… nessuno escluso!

Salute: se riesci a trovare la forza di alzarti dal letto, ringrazia la Luna: è l’unica disposta a darti davvero una mano, oggi!

Il consiglio del giorno: esercitati a prendere le cose dalla giusta prospettiva: la Luna di oggi ti insegnerà a cogliere spunti di riflessione interessanti anche partendo da qualche errore di troppo!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Indeciso se sentirti carico o se lasciarti andare alle lamentele. Il tuo equilibrio gioca tantissimo fra una Luna quadrata in grado di metterti ansia e una Venere che, invece, è tornata a tuo favore! Ti senti un po come i fan della serie “Il Trono di Spade”: ora che sono trapelate le prime immagini del trailer di “the House of Dragon”, il prequel della serie, non sanno se dannarsi l’anima perché manca ancora del tempo o festeggiare per il lieto evento! E tu, da che parte stai?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Venere sta dando già i suoi frutti! Da quanto tempo non lasciavi un like tattico sotto il profilo di qualcuno!?

Lavoro: il problema ad essere uno super organizzato come lo sei tu è che incontrerai sempre qualcuno che non riesce a stare al tuo passo!

Salute: qualche malumore per colpa della Luna: ti impedirà di sorridere quanto vorresti…

Il consiglio del giorno: ricorda che la Luna è velocissima e presto i suoi influssi pieni di paranoie spariranno! Sicuro di voler sprecare tempo a far storie su problemi evanescenti!?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Napoli, Piazza Vittoria: una rotatoria piccina si è già munita di un Babbo Natale gigante in attesa che arrivino le feste… a ben più di due mesi di distanza! Sarà che anche gli abitanti della città, così come voi, hanno deciso di credere fermamente nella magia di questa Luna a favore e, per esorcizzare lo spauracchio di questa Venere quadrata, si sono concessi un piccolo momento di fantasia! Fate lo stesso e cercate di trovare il momento giusto per staccare la spina dalla realtà!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il pianeta dell’amore si è deciso a mettersi fra voi e le vostre chance di incontrare il principe azzurro. Non ditemi che avete intenzione di dargliela vinta!

Lavoro: la Luna aiuta i vostri progetti a diventare sempre più importanti da realizzare! Seguite i suoi spunti per dare il meglio!

Salute: un po’ pigri. Ad un pomeriggio a parco preferite una copertina e un comodo divano!

Il consiglio del giorno: non date retta ai sospetti di questa Venere quadrata: sta solo cercando di mettere alla prova i vostri sentimenti!

Voto 6 e mezzo