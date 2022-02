L’oroscopo di oggi martedì 8 febbraio 2022: Leone e Scorpione non sopportano gli ordini Nell’oroscopo di oggi, martedì 8 febbraio 2022, la Luna si trova nel segno del Toro ma si scontra con il Sole congiunto a Saturno. Questa congiunzione rende il Sole in Acquario più duro, intransigente e autoritario e quindi lo scontro con il simbolo femminile per eccellenza, la Luna, potrebbe far esplodere le nostre emozioni. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Con l'oroscopo di oggi martedì 8 febbraio 2022, abbiamo un quarto di Luna crescente piuttosto intenso. Il Sole si trova infatti in Acquario praticamente congiunto a Saturno che quindi ha una posizione di dominio molto forte mentre la Luna è in Toro quindi molto femminile. Questa quadratura fa sentire la freddezza delle emozioni e della lontananza, anche se Mercurio torna a muoversi in modo diretto, come vi anticipavo nell'oroscopo della settimana.

La Luna di oggi sembra voler lottare per la sua femminilità in tutti i simboli che l'archetipo le dona contro un potere più rigido e autoritario. Il segno fortunato di oggi è il Toro appunto che si gode gli ultimi giorni con Mercurio a favore mentre il segno sfortunato di oggi è il Leone che non sopporterà nessun ordine gli venga dato.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Se ultimamente ti senti demotivato e molto stanco. Il motivo è senza alcun dubbio dato dalla continua opposizione di Marte. La tua priorità é cercare di essere il più comodo possibile. Proprio come i cittadini di Roma che nonostante possano usufruire di una discreta rete di mezzi pubblici, la presenza di car sharing e bici elettriche continuano a preferire l’auto privata pur lamentandosi del traffico caotico. Sicuramente restare imbottigliato in code lunghissime tra le strade della città eterna ti potrebbe dare un’unica soddisfazione: mandare tutti furiosamente a quel paese.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: vorresti fare un’indigestione di baci ma Venere ti tiene ancora a stecchetto. C’est la vie.

Lavoro: ricordati che non è una stramba idea del fornitore dover emettere fattura a fine mese ma gli accordi scritti sul contratto. Visto che non hai alcuna voglia di rileggerlo ti consiglio di puntare sulla fiducia.

Salute: voglia di muoverti saltami addosso, muscoli e mente non hanno alcuna intenzione di farlo.

Il consiglio del giorno: per la propria salute e quella degli altri bisognerebbe evitare di guidare la macchina quando si è troppo nervosi perché il tamponamento è assicurato.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

L’amore è una cosa meravigliosa e tu oggi con la bella Luna a favore non vuoi perdere quest'occasione per godere come un riccio. Pensa che in Giappone l’app Tinder è stata inserita in diverse aziende per favorire gli incontri tra colleghi e sdoganare la segretezza delle relazioni tra compagni di lavoro. Così tra una mail ed una telefonata può scappare un tenero bacio con il vicino di scrivania.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore con la Luna a favore il motto è godere a più non posso di tutti i meravigliosi piaceri della vita.

Lavoro: shopping sfrenato, vorrai cambiare tutto nel tuo ufficio dalla carta da parati alla poltrona presidenziale, vuoi tutto bellissimo e nuovissimo.

Salute: forte e vigoroso è la tua perfetta descrizione mio bel Torone. Il consiglio del giorno: le aziende, grandi e piccole sono come delle famiglie dove i colleghi diventano migliori amici e spesso qualche cosa di più e se hai ancora qualche scrupolo a fare il passo avanti con la bella ragazza del secondo piano, questo è il momento giusto per dichiararti apertamente.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete in fase di revisione con Saturno a favore e questo è un buon momento per valutare chi volete davvero essere e se condividere la vostra vita con qualcuno e come. Al momento c’è un vero boom dei Single che stanno quasi ricoprendo la metà della popolazione adulta. Da una parte come biasimarli con gli ultimi due anni di pandemia che hanno ostacolato i nuovi incontri. Per voi invece miei cari è una opportunità nel provare e provarci con tutte quelle che vi piacciono.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: state valutando grandi ed importanti progetti per il futuro e tutto dovrà incastrarsi perfettamente, anche la vostra dolce metà per amore sarà ben disposta a trasformarsi in un pezzettino del tetris.

Lavoro: avete intenzione di modificare tutti i contratti lavorativi, anche quelli già in attivo, perché la vostra preziosa collaborazione deve essere retribuita molto di più. I vostri consigli valgono più dell’oro.

Salute: al posto della solita sveglia avete deciso che il modo migliore di alzarsi è al canto del gallo. Siete sicuri di riuscire a sentirlo?

Il consiglio del giorno: non sono certa che arrivati agli over “anta" sarete così felici di essere degli scapoloni d’oro. Queste sono scelte importati da ponderare bene ed attentamente. Vi vedo prontissimi a prendere decisioni consistenti.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La stagione del tartufo bianco d’Alba chiude anticipatamente i battenti a causa della siccità. Un po’ come la tua stagione dell’amore mio caro che, al momento, è davvero arida per quell’antipatica di Venere ancora in opposizione. Anche tu come i tartufai italiani dovrai aspettare un periodo più propizio che faccia sbocciare i sentimenti e riempirti l’animo con la fiamma dell’amore e senza neanche rendertene conto a settembre gusterai un ottimo piatto di tajarin al tartufo in romantica compagnia.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: per fortuna che almeno la Luna in questi giorni è a tuo favore e ti fa ritrovare quel romanticismo che ti contraddistingue e che piace tantissimo a tutti.

Lavoro: se per te tutto è insopportabile sappi che stai rendendo a tutti la vita impossibile con le tue continue lamentele. Anche la signora delle pulizie dell’ufficio evita di passare vicino alla tua scrivania per non essere incolpata di aver gettato dei documenti per te importantissimi.

Salute: come un’auto in riserva che cerca il distributore di benzina con i prezzi più bassi. Con i rincari, ed i pianeti in opposizione, che ci sono al momento, meglio parcheggiarti fino a data da definirsi.

Il consiglio del giorno: anche se non c’è più il tartufo, nella cucina delle Langhe c’è sempre qualche cosa di buono da mangiare, un giretto vale sempre la pena. Se hai bisogno di qualche consiglio sui ristoranti, La Ciau del Tornavento vale assolutamente una gita.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Anche oggi la Luna porta confusione e smarrimento e fatichi a cogliere delle buone opportunità. Come investire in immobili virtuali nel Metaverso che è diventata una vera corsa ad accaparrarsi i lotti migliori come quella di Tom Cruise in Cuori Ribelli. Tu hai necessità di vedere e toccare con mano e questa realtà aumentata ti convince davvero poco. Con tutto questo senso di concretezza ti si sono sbiancati tutti i baffi come un nonnino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: così demotivato che non vedi le occhiatine dolci di chi ti sta intorno. La Luna di oggi ti ha decisamente annebbiato, anche la vista.

Lavoro: i colleghi si dovranno rassegnare a doverti tirare su il morale ed a convincerti almeno ad accende il computer e guardare le mail. Dai che ce la puoi fare!

Salute: oggi ti metti in fondo alla sala dietro la colonna per la tua lezione di crossfit così se ti fermi per il fiatone nessuno se ne accorgerà.

Il consiglio del giorno: aprirsi a nuove frontiere e tenere ben ritte le antenne è una necessità se si vogliono cogliere al volo buone occasioni per fare interessanti investimenti. Oggi è la realtà aumentata, domani chissà.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei più coinvolgente del fantastico duo Morandi-Jovanotti che ha entusiasmato tutto l’Ariston e tenuto l’Italia incollata alla televisione al Festival di Sanremo. Sei illuminata da tutte le luci del firmamento e stai godendo del tuo momento di grande fama. Te lo meriti tutto bellezza mia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo sesto senso da brava formichina ti consiglia di fare scorte di amore per quando arriveranno i momenti bui. Intanto alterna con un mood cicala e goditi questo splendido cielo a favore.

Lavoro: hai deciso di sfruttare questo momento di gloria per programmare tutto il lavoro per il 2022 e già che ci sei anche per i primi mesi del 2023. Hai messo a tutti un filo d’ansia.

Salute: sei investita di super poteri come Cenerentola dalla Fata Turchina, ma i buoni influssi per te non scompaiono al rintocco della mezzanotte.

Il consiglio del giorno: puoi dire e fare quello che vuoi perché ha ragione su tutto e tutti noi dobbiamo pendere dalle tue labbra.

Voto 9+

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai infilato una serie infinita di giornate storte mia cara Bilancina e con tutti i pianeti in opposizione perdi facilmente le staffe. Come è successo a super Sabrina che si è lasciata sfuggire un commento davvero colorito durante il perbenista Festival di Sanremo. La bella Ferilli direbbe "quando ce vo’, ce vo'’’ solo che a te mia cara capita troppo spesso. Ti ricordo che saresti la regina delle buone maniere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai optato per una dieta strettissima che esclude qualsiasi contatto, baci e carezze. Più che bella e magra sei solo più arcigna di una strega cattiva.

Lavoro: sei il terrore dell’ufficio con tutte le frecciatine al veleno pronte a infilzare tutti i tuoi colleghi come degli arrosticini.

Salute: è già una faticaccia stare in piedi e respirare. Meglio che tutti ti lascino decantare aspettando che tu ti possa trasformare da aceto in buon vino.

Il consiglio del giorno: sono certa che nel manuale delle buone maniere che porti sempre in borsetta c’è un modo per sbottare elegantemente, credo sotto il capitolo: ‘le brave signorine non alzano la voce’.

Voto 4

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Grande sensibilità e spunti di riflessione su temi importanti sono le sfide che ti propongono oggi Saturno e la Luna. Ti senti come se di colpo ti avessero messo a dieta forzata e di senti già ridotto all’osso. Con questa sensazione di privazione sicuramente non ci sarebbe alcun problema di speco alimentare dalla tua dispensa perché sei particolarmente coscienzioso e sempre molto fantasioso su come rimescolare gli ingredienti nella tua cucina. Dai supplì di riso, alla frittata di pasta per la giornata contro lo spreco alimentare arrivi con un menu che rende orgogliosa anche la nonna.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fermo come ad un semaforo che continua a segnare il rosso. La Luna storta ti impone una fermata obbligatoria.

Lavoro: hai la meravigliosa capacità di anticipare le mosse degli altri meglio di un campione russo di scacchi.

Salute: con questa forma pazzesca sei pronto anche tu a partecipare ai giochi invernali delle Olimpiadi di Pechino.

Il consiglio del giorno: in cucina non si dovrebbe mai buttare via nulla come ci hanno insegnato le nostre mamme, tutto si può cucinare e rivisitare basta un po’ di fantasia e se questa manca, telefona alla nonna che di sicuro è una fonte inesauribile di idee.

Voto . 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

In barba a Giove decidi di festeggiare percependo che Mercurio a breve ti sarà a favore e senti già entrare il carnevale in te, come canterebbe Ornella Vanoni. Quale occasione migliore per il tuo spirito patriottico vestirti come gli atleti italiani alla cerimonia di inaugurazione dei giochi Olimpici. Ti basterà una bella bandiera dell’Italia per imitare la cappa tricolore indossata dai nostri connazionali ed il gioco è fatto. Appena c’è un accenno di movimento e di divertimento ti accendi subito come uno strobo in discoteca.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la famiglia prima di tutto, anche dei tuoi memorabili viaggi. Incredibilmente vuoi stare vicino vicino a mamma, papà e a tutti gli zii.

Lavoro: hai deciso di prenderti cura di tutto e di tutti anche l’ufficio è come la tua casa e passi pure l’aspirapolvere.

Salute: i chiletti che hai messo su in questi giorni non ti danno per nulla fastidio, anzi, come una brava massaia continui imperterrito a preparare torte da regalare a tutti quelli a cui vuoi bene.

Il consiglio del giorno: dovresti scrivere i cento e uno consigli su come trovare una scusa per divertirti. Sei sempre un vero maestro.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti ricordi quando al primo della classe si chiedeva di dare sempre il buon esempio? Ecco tu sei esattamente nella stessa posizione perché, con tutti i pianeti a favore, tutti ti dobbiamo seguire. Come la Norvegia che ha deciso di inserire il pronome neutro ‘Hen’ che indica un ulteriore passo verso un linguaggio più inclusivo. Anche tu sai promuovere temi giusti ed importanti ed anche i più monelli non potranno astenersi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: nessuno può resisterti con quell’aria sicura che trasuda sex appeal, come un profumo che fa girare la testa.

Lavoro: ti stai davvero divertendo grazie al tocco magico di questo periodo che sa trasformare qualsiasi cosa in un gran successo.

Salute: questo Marte a favore ti premia ancora con gran sensualità e resistenza formidabile in tutte le occasioni.

Il consiglio del giorno: sei un vero leader e non devi assolutamente avere l’ansia da prestazione a meno che tu non stia per parlare al Parlamento Europeo. Ma anche li non ci sono dubbi che saresti in grado di fare un gran figurone.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Per rincuorarti da questa Luna ancora in opposizione dovresti lasciare perdere i tuoi sentimenti e concentrarti solo sulle buone notizie. Per preservare il periodo di accoppiamento dei volatili la Commissione Europea ha deciso di ridurre le tempistiche della stagione della caccia. Così da lasciare più tempo al periodo dell’innamoramento e della riproduzione. Questo si che scalda davvero il cuore e ti fa subito pensare che anche tu da domani hai già qualche cosa di più interessante da fare che crogiolarti nei tuoi sentimenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei più scorbutico di un vecchio lupo di mare. Non ti addolcisce neanche la dolce brezza che accarezza le onde.

Lavoro: sarebbe meglio iniziassi a prepararti per l’arrivo di Mercurio invece di concentrarti unicamente sulla tua crescita personale. Forza che a breve si riprende a lavorare sul serio.

Salute: demotivato peggio di quando dovevi studiare per l’interrogazione di scienze del giorno dopo.

Il consiglio del giorno: prepara bene le tue belle piume colorare perché da domani puoi scatenarti in danze amorose mostrando la tua bella coda colorata per far innamorare una bella pollastrella.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Protagonisti indiscussi di questo cielo che non vuole assolutamente abbandonarvi, anzi, vi tiene stretti stretti talmente siete boni. Quasi meglio della Nutella che pochi giorni fa è stata protagonista indiscussa del World Nutella Day. Tra panini, torte, pizze spaghetti ed altre ricette particolarissime la crema al cioccolato più famosa del mondo piace e sta bene con tutto. Proprio come voi miei dolcissimi pesciolini.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci



Amore: vi lanciate a capofitto con un doppio carpiato nella forti e meravigliose braccia dell’amore.

Lavoro: tutto vi sembrerà semplicissimo da realizzare e saprete coinvolgere con il vostro immancabile entusiasta anche il più scettico contabile dell’ufficio A fare quadrare i conti pur sapendo che il vostro progetto è decisamente fuori budget. Come per incanto tutto diventa possibile.

Salute: avete un’insaziabile fame di vita e vorrete assolutamente cantare, ballare ridere e scherzare per tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: entusiasmo e buon umore per tutta la giornata siete più travolgenti di una cascata, più esplosivi di un geyser islandese e soprattutto più buoni della merenda pane e Nutella.

Voto 10