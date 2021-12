L’oroscopo di oggi 8 dicembre 2021: Pesci e Vergine mantengano la lucidità nelle scelte Con l’oroscopo di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, c’è da stare piuttosto attenti nel prendere delle decisioni importanti soprattutto quando non ci sentiamo lucidi a sufficienza per avere la situazione chiara. Cancro, Toro e Ariete decisamente sfortunati in amore. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Anche nell'oroscopo di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, proprio come abbiamo già visto accadere questa settimana, c'è un Nettuno che sembra avere tutte le intenzioni di farci perdere l'equilibrio dell'intelletto. Mentre Giove è in quadratura a Marte amplificando la possibilità di prendere decisioni non ponderate ma improvvise, Nettuno quadrato sia al Sole sia a Mercurio ci toglie lucidità.

Per oggi il segno fortunato sarà il segno dei Gemelli che potrà contare su un piccolo sprazzo di creatività che in questi giorni sembra invece essere offuscata; il segno sfortunato di oggi è il Toro che si trova improvvisamente in un momento di subbuglio emotivo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Giorgio Armani, dopo aver rinunciato alle pellicce, ha deciso di non utilizzare più la lana d’angora all’interno delle sue collezioni. Si tratta dell’accordo con la Fur Free Alliance per un impegno tangibile per il controllo delle produzioni rispetto alla tutela del mondo naturale. Anche tu, come lui, ti senti promotore di iniziative per la collettività, con un bella Luna a favore che accentua la tua empatia e Mercurio che rende i tuoi messaggi ben comprensibili a tutti.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Amore: sei bravissimo a dare consigli amorosi, ma solo quelli, la pratica è da rivedere.

Lavoro: stai promuovendo l’importanza dei lavori di gruppo e hai fatto felici parecchi colleghi.

Salute: sei ancora demotivato da Venere. Tranquillo, passerà presto.

Il consiglio del giorno: hai deciso di sostenere delle battaglie che ti stanno a cuore e sei di grande esempio per tutti. Bravissimo!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

C’è maretta alla Casa Bianca in questi giorni, la porta voce di Kamala Harris ha deciso di lasciare il team della vice presidente. Pare infatti che al braccio destro di Biden sia stato lasciato un ruolo piuttosto in ombra con scarsa efficacia comunicativa e questo proprio non piace a Simone Sanders quasi ex consigliera della Harris. Sarà quel Marte che continua a fare brutti scherzi e rende la vita impossibile o la Luna che è proprio avversa? Anche tu, potendo, molleresti tutto per una pausa riflessiva. Sicuro ne valga la pena? Sfrutta la Venere a favore: potrebbe essere solo una momentanea debacle, non buttare via tutto!

L'oroscopo di oggi per il Toro

Amore: la Luna è decisamente storta, ti dovrai accontentare solo di qualche abbraccio quando invece vorresti ben alto. Lavoro: sul tuo salvaschermo hai scritto ‘oggi mordo’. Mi auguro che tutti in ufficio leggano questo messaggio.

Salute: avresti voluto restare sotto il piumone questa mattina, invece hai dovuto alzarti ed abbandonare malvolentieri quel caldo rifugio.

Il consiglio del giorno: una giornata di calma e di ritiro dalla vita pubblica è proprio quello che ti ci vuole. Così potrai tornare più’ carico e con la mente lucida.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La moda è entrata nel metaverso. L’avatar di Alessandro Michele ha fatto la sua prima apparizione ai British Fashion Awards 2021 per annunciare un nuovo premio inedito: Il Metaverso Design. Solitamente seguireste senza alcun problema il rapido sviluppo di questo nuovo mondo, ma con Mercurio in opposizione fate proprio fatica e vi sentite in piena rincorsa. Per non perdere tempo e terreno potreste iniziare a disegnare anche voi il vostro avatar… magari con accessori super fashion… che ne dite?

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Amore: avete una gran voglia di abbracciare e baciare tutti quanti ma in questo periodo storico vi dovete trattenere, ce la farete?

Lavoro: qualche difficoltà nel mettere insieme frasi di senso compiuto, consultate il vecchio libro di grammatica italiana per rinfrescare la memoria.

Salute: vi sentirete bene solo stando in mezzo alla gente e all’aria aperta. Vi auguro una bella giornata di sole.

Il consiglio del giorno: chi incomincia bene è a metà dell’opera dice un vecchio detto. Dovreste proprio seguirlo!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sono tornate le mascherine anche all’aperto nelle zone più affollate nelle grandi città. Sai mio caro Cancro che questa nuova ordinanza potrebbe essere proprio a tuo favore. Infatti con una Venere poco amica la mascherina potrebbe darti quel non so che di mistero che serve alle conquiste. Vedi che tutto il male non viene mai per nuocere… esagera con l’ombretto: punta tutto sullo sguardo e non dimenticare l’eye-liner.

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Amore: hai totalmente dimenticato le strategie amorose, neanche la migliore cura a base di fosforo potrà fartele ricordare.

Lavoro: per tenere tutti alla larga hai optato per un atteggiamento aggressivo, non ti si addice per nulla. Salute: hai energie da vendere grazie a Marte che continua ad esserti favorevole.

Il consiglio del giorno: provare a ribaltare a proprio favore le situazioni difficili è decisamente l’approccio da avere in questo periodo. Dai provaci e se hai bisogno ti do pure una spintarella!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

La lista degli artisti che parteciperanno al tanto atteso Festival di Sanremo è stata finalmente comunicata da Amadeus. Scorrendo i nomi mio caro Leone avresti sperato di vedere anche il tuo ovviamente. Diciamo che non sei proprio nel mood giusto e non ti sei assolutamente preparato per partecipare ad una kermesse di così alto livello. Con la Luna opposta ti consiglio vivamente di iniziare con il Karaoke da casa, con le stecche che prendi disturberai solo i vicini…

L'oroscopo di oggi per il Leone

Amore: baci e coccole oggi sono la tua criptonite, ne starai volentieri alla larga.

Lavoro: sei pronto per fare il discorso dell’anno, peccato questo calo di autostima con questa Luna opposta.

Salute: il tuo corpo ti chiede una giornata di pausa, concedigliela.

Il consiglio del giorno: un po’ autocoscienza non ti farà male. Approfitta di questa giornata per valutare meglio le tue capacità.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il grande pasticcere Iginio Massari ha vinto le 3 torte d’oro con la sua pasticceria Veneto a Brescia. A premiarlo è stata la guida Gambero Rosso.

Il grande Mestro di cucina e pasticceria punta sempre sulla bellezza oltre che alla bontà insuperabile dei suoi prodotti, proprio come fai tu mia cara Vergine che con l’ormai inseparabile Venere sai decisamente porti al meglio. In questo modo riuscirai anche ad oscurare il dispettoso Mercurio che ti vorrebbe farti inciampare con qualche dichiarazione fuori luogo ma tu, furbissima, sei sempre silenziosa e posi come una meravigliosa torta in vetrina.

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Amore: Sei pronta a grandi gesti d’amore, schioccano baci in ogni dove.

Lavoro: il tuo punto debole è l’organizzazione sembra impossibile ma è proprio così.

Salute: anche se hai fatto le ore piccole sei sempre fresca come una rosa.

Il consiglio del giorno: stai imparando a sfruttare quelle che sono le tue doti del momento ed alle parole preferisci mettere in mostra la tua gran bellezza. Questa si che è un’ottima strategia mia cara.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La notizia del 50enne di Biella che è andato a fare il vaccino con un braccio in silicone ha fatto molto sorridere e stupire tutta italia. L’uomo poi è stato denunciato. Mia cara Bilancia, anche tu ti sei trovata a valutare questo episodio perchè l’idea che l’ha ispirata è davvero folle e anche con Marcurio che ti è super amico non saresti mai arrivata a partorire un pensiero simile. Aggiungiamo inoltre che la bella Luna ti rende molto generosa e ti porta a pensare prima al benessere della collettività più che al tuo. Vero che serve un po’ di follia per ravvivare la nostra routine ma qui mi membra un po’ troppo..

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Amore: Venere non ti da tregua e preferisci dedicarti alle amicizie invece che all’amore.

Lavoro: sei in piena fase creativa, la tua lista di idee pazzesche è sempre più lunga.

Salute: con questa Luna che ti confonde ti consiglio il riposo necessario per affrontare i prossimi giorni che saranno un po’ pesantini.

Il consiglio del giorno: le idee e la fantasia è meglio che abbiano un senso per tutti e non solo per se stessi perchè anche le goliardate spesso non vengono prese nel modo sperato, ricordiamocelo…

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La bellissima Irina Shayk alla premiére dell’ultimo film dell’ex Bradley Cooper si è presentata con un look che probabilmente hai consigliato tu. La super modella è davvero sexy con quel top in pelle sotto ad un tailleur gessato. Tutti i pianeti della sfera dell’amore sono dalla tua parte mio caro Scorpione ed il tuo cuoricino è tutto un sussulto, chissà se il consiglio dato alla bella Irina era proprio per far ricade Bradley ai suoi piedi?

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Amore: sei a dir poco gioioso con il telefono che è letteralmente ‘on fire’ tra messaggi e video chiamate a sfondo hot. Lavoro: diretto e conciso. Tutti dovrebbero ascoltarti di piu perchè con Marte dalla tua sei il mago delle strategia imbattibili.

Salute: hai un ottimo ritmo sonno veglia, anche il tuo orologio “Fitbit" segna risultati eccellenti.

Il consiglio del giorno: Avere un amico come te che sa dare buoni consigli è davvero una fortuna. A proposito anche io ho bisogno di qualche dritta per i regali, possiamo scrivere insieme la letterina a Babbo Natale?

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La Tesla aggiunge un nuovo mezzo alla sua collezione, si tratta di un super quad per bambini. Se non fosse per il prezzo da capogiro e per le scarse performance, sarebbe davvero un regalo fantastico per i tuoi nipotini. questa Luna infatti ti da ottimi consigli per rendere felici le persone a cui vuoi bene e con quel bel Mercurio con cui viaggi a braccetto, la tua lista alla lista dei regali di Natale da fare continua ad allungarsi per tua somma gioia!

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Amore: con tutta questa carica, sei proprio un gran farfallone e vorresti solo volare di fiore in fiore.

Lavoro: la gran spinta propulsiva che Mercurio ti ha dato per la tua carriera sta iniziando a scemare, cerca di sfruttarla ancora un pochino.

Salute: piena fiducia e forza in questo periodo, non ti ferma nessuno.

Il consiglio del giorno: stai facendo il conto alla rovescia al Natale, sprizzi energia gioia da tutti i pori, sei così luminoso che sembri la stella in cima all’albero. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Rinunciare a 35 milioni di dollari per una giornata di lavoro non è proprio da tutti. Così George Clooney dopo essersi consultato con la moglie Amal, super avvocato, ha optato per questa decisione. Caro Capricorno come George sei richiesto da tutti grazie ad una Venere potenziata da Plutone che ti danno grandissimo fascino. La tua Amal in questo periodo è Marte che saprà consigliarti strategicamente su quali progetti investire per un successo assicurato.

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Amore: da grande tradizionalista, sei davvero infastidito da questa Luna progressista, resisti ancora un pochino che passa in fretta.

Lavoro: mettere in pratica un’intuizione non è da tutti, ma tu sei la persona giusta per poterlo fare.

Salute: con Venere sempre tua amica, sarai pronto ad asfaltare qualsiasi malumore.

Il consiglio del giorno: hai la fortuna trovarti in una posizione di vantaggio e poter scegliere. Mi raccomando non tutti i progetti sono giusti per te, ma tranquillo che saprai valutare benissimo quello che ti conviene.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Da Giugno 2022 per poter visitare Venezia bisognerà pagare un biglietto giornaliero e verranno installati dei tornelli per poter accedere alla meravigliosa città sull’acqua. Questa notizia ti ha proprio stupito le tua già innata voglia di condivisione oggi è ancor più più rafforzata dalla Luna. Condividere ed. al tempo stesso, salvaguardare il nostro bellissimo patrimonio è una questione di sottili equilibri, saprai accettare questa novità? Non vorrei che con quel Marte davvero storto organizzassi una protesta a breve con la scritta ‘Venezia Libera’ o ‘La laguna è di tutti’…

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Amore: ti dico solo: ‘tutti ti vogliono, tutti ti cercano, donne, ragazzi, vecchi e fanciulle. Figaro qua, Figaro la…’ ne hai per tutti i gusti, come piace a te.

Lavoro: Sei sempre pronto a discutere su ogni cosa e spesso salti a conclusioni affrettate. Calma!

Salute: per poter gestire gli sbalzi che ti fa fare Marte un bel massaggio rilassante è quello che ci vuole. Quasi quasi vengo anch’io!

Il consiglio del giorno: non tutte le battaglie sociali sono da appoggiare, mio caro, devi prima ponderare bene e non accenderti subito come una pagliuzza.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

In Scozia una donna di 86 anni ritrova la fede nuziale persa 50 anni prima in un campo di patate. L’anello è stato recuperato da un uomo che si era appassionato alla storia. Questi gesti cari Pesciolini vi scaldano proprio il cuore sono romantici e pieni di altruismo, come voi che siete anche accompagnati da Venere che esulta ed una Luna decisamente sorridente… Magari qualcuno troverà anche il vostro vecchio orsacchiotto “Chicco”…

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Amore: continuate ad essere tra i favoriti, la vostra gran voglia di baci e coccole pare verrà saziata. Incredibile vero? Lavoro: siete scoraggiati da difficilissimi calcoli che avete deciso inspiegabilmente di fare a mano. Ricordatevi: potete anche usare Excel…

Salute: sempre alte le energie grazie ala benefica presenza di Marte.

Il consiglio del giorno: quanto vi piacciono le storie a lieto fine, ne siete sempre alla ricerca e quando le trovate vi sedete ansiosi di ascoltare con un bel sacchetto di popcorn ed un fazzoletto alla mano. Siete proprio dolcissimi!

Voto 8 e mezzo