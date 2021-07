Nell'oroscopo di oggi mercoledì 7 luglio vediamo l'opposizione perfetta tra Venere nel segno del Leone a 12 gradi e Saturno nel segno opposto dell'Acquario e alla quadratura sempre di Venere con Urano. Saturno e Urano, ve lo ricordo, sono due pianeti che indicano rotture, fratture, esplosioni e freddezza. Contemporaneamente Mercurio si trova in quadratura a Nettuno il che può portare ad una maggior difficoltà nel dialogo, anche nell'espressione delle emozioni e dei bisogni più intimi. Il segno fortunato del giorno è i Gemelli.

L’oroscopo del giorno 7 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Come sempre, quando guardiamo il cielo sopra di noi e lo interpretiamo dal punto di vista astrologico, dobbiamo considerare sia la sua influenza su ciascun singolo essere umano (a partire dai temi natale di ciascuno di noi) sia il suo significato sociale, "mondano" come si dice in termine tecnico. Per questo in questa settimana a tutti, indipendentemente dal proprio segno zodiacale, di prestare grande attenzione alle emozioni di chi ci circonda, qualsiasi sia il suo modo di esprimerle.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’amore ha forme diverse ma tutte ugualmente valide e da rispettare. Anche quando le coppie che si formano sembrano essere davvero mal sortite, come la neo nata unione fra Angelina Jolie e il cantante The Weekend! Il primo a difenderli dai gossip sei stato sicuramente tu, Ariete mio, che giovi di questo bellissimo influsso da parte di Venere che riesce a farti vedere cuoricini e amore praticamente dappertutto! Raramente ti ho visto così tenero e romantico! Magari è anche un po’ “colpa” della Luna!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: scoppiettante! Sei più dissetante di un bicchiere di gazzosa sotto il gazebo in spiaggia!

Lavoro: le recensioni dei clienti sul tuo conto sono super positive!

Salute: dici che non è troppo frequentare due corsi diversi di barca a vela nella stessa settimana!?

Il consiglio del giorno: regalati uno di quegli orologi intelligenti che misurano calorie e attività fisica! Potrebbe essere il partner giusto per i tuoi allenamenti super intensi!

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Aria di crisi attorno alla famiglia reale. Charlène e Alberto di Monaco non sembrano passarsela bene e le voci su una presunta ennesima crepa proprio in occasione del loro 10 anniversario di matrimonio non sono mancate. Anche per te questa Venere quadrata sembra non darti pace e potrebbe mettersi in combutta con Urano per far uscire allo scoperto vecchie chat o foto in grado di scatenare discussioni…

Cancella tutto ciò che di compromettente hai sul cellulare! Subito!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: e chi ha voglia di mettersi in mostra in bikini? Meglio un burkini!

Lavoro: ti stai iniziando a stancare di dover provare a tutti il tuo valore!

Salute: ormai pure il lettino sotto l’ombrellone ha fatto la tua forma da quanto tempo ci passi a poltrire.

Il consiglio del giorno: portati dietro la borsa frigo piena di provviste dolci e salate! Non sai mai quando la fame potrebbe fare sentire!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Credete nelle rivoluzioni come il capo del social “Instagram”. Adam Mosseri, CEO dell’azienda dal 2018, ha affermato che il prodotto che gestisce ormai non è più soltanto un’app di foto ma che presto diventerà qualcosa di più complesso e completo, molto più vicino a colossi come YouTube! Forse, come voi, anche lui ha Mercurio e Saturno a favore che riescono a farvi promettere grandi passi in avanti in termini di produzione e affidabilità sul posto di lavoro!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: fate battute sconce e riuscite persino a sembrare sexy… ma come fate?!

Lavoro: vi vengono idee vincenti ovunque. Anche mentre vi fare la barba!

Salute: spumeggianti! Avete già programmato tutte le sere da qui a fine agosto fra apertivi e feste sulla spiaggia!

Il consiglio del giorno: fate un corso per deejay! Potrebbe essere la rivelazione che aspettavate per iniziare la vostra nuova vita ad Ibiza!

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sono piovute critiche su critiche in merito all’acquisto della Mercedes da parte di Malika, la ragazza lesbica cacciata di casa dai genitori. Per quanto molti si siano detti indignati dalla sua decisione, la ragazza ha risposto con pacatezza e con onestà spiegando la cosa con trasparenza! Mantieni il controllo come lei, Cancretto, anche quando Giove sembra prenderti per mano e farti prendere delle decisioni impopolari! Spiega le tue ragioni senza sentirti in colpa!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: accoccolato sulla sua spalla, osservi l’alba in riva al mare!

Lavoro: diplomatico, non dai mai in escandescenze.

Salute: puoi concederti senza paura qualche cucchiaio in più di gelato! Giove ne sarà entusiasta!

Il consiglio del giorno: un aperitivo con una vecchia conoscenza che non vedi da tempo! Potrebbe essere l'occasione giusta per scoprire un rapporto che pensavi di aver perso!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’amore supera ogni difficoltà e riesce, se è sincero, a riavvicinare anche due fratelli che hanno preso strade molto, molto diverse. Come nel caso di William e Harry che si sono riuniti per inaugurare la statua di Lady D commissionata nel 2017. Per quanto screzi e difficoltà possano essere difficili da superare, sono certa che, anche per te, l’apporto di Venere e Luna sarà decisivo per farti riunire con chi ami davvero. Abbi il coraggio di fare il primo passo!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il premio per il limone più duro e sensuale va a te! Senza dubbio!

Lavoro: riesci a risolvere tutto con un sorriso smagliante… adulatore!

Salute: pronto per una gita fuori porta in sella alla tua moto!

Il consiglio del giorno: ovviamente un vestitino bianco per mettere in risalto la tua abbronzatura già perfetta!

Voto 9

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

No Verginella. Purtroppo non puoi fare come coi concorsi della regione Lazio dove bastava mandare un messaggi Whatsapp a qualcuno di losco per ricevere già tutte le domande del test in anteprima. Qua non c’è modo di fregare la Luna quadrata che fa di tutto per metterti i bastoni fra le ruote! L’unica è armarsi di grande pazienza e di un ventilatore a tripla velocità che possa aiutarti a respirare senza affogare nell’afa estiva!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: anche se ti fanno complimenti non riesci proprio a scioglierti, maledetta Luna!

Lavoro: a volte ti chiedi se ti stanno prendendo in giro con tutti i guai che ti fanno passare ma… no. Non c’è nessuna candid camera nascosta!

Salute: ti senti nervosa come se avessi appena incrociato un armadio in disordine…

Il consiglio del giorno: appena senti salirti il senso critico, caccia fuori la tua versione tascabile dei cruciverba. Impegna la mente anziché asfaltare con insulti vari la gente!

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Cracco rischia e, cavalcando l’onda della ribalta post pandemia, si lancia con l’apertura di un nuovo ristorante a Portofino. Secondo lo chef è il momento giusto per spingere al massimo e tu, con tutti quei pianeti pronti a sostenerti in ogni decisione estrema che ti viene in mente, non puoi che essere assolutamente d’accordo! Saturno e Luna rendono le sfide con te stessa ancor più entusiasmanti e facili da accettare! Buttati!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: romantica, componi poesie mentre sei insieme a lui!

Lavoro: inizi in anticipo per trovarti tutto in ordine e al suo posto.

Salute: super carica. Ti presenti all’aperitivo con le amiche tutta tirata e pronta a far colpo su chiunque! Alla faccia della sicurezza in se stessi!

Il consiglio del giorno: che ne dici di sfoggiare quel rossetto rosso che ci hanno regalato l'anno scorso? Troppo?! Io dico di no!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ha fatto il giro del mondo lo scatto dell’uomo a petto nudo che si è affacciato dal balcone di fronte alla riunione dei G20 a Matera. Additato come "fuori luogo", il protagonista della foto (un professore di lingue in pensione) ha commentato che, al massimo, quelli fuori luogo erano gli incravattati per strada che, con 40 gradi all’ombra, restavano ancora in camicia e giacca! Se Saturno prova a muoverti critiche oggi, rispondigli con la stessa verve del prof.! Sono certa che lo spiazzerai in men che non si dica!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: aspetti che qualcuno ti inviti per un gelato in compagnia… inutilmente.

Lavoro: ma tu, per oggi, non avevi chiesto già le ferie!?

Salute: l’unica gioia che ti riesce a tenere vivo è il condizionatore nuovo in casa. Fortuna lui!

Il consiglio del giorno: aloe vera in tutte le forme. È una panacea che dona sollievo anche con le scottature… ma sulle ferite del cuore ci fa poco!

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

(Non sempre) tutto bene quel che finisce bene. Sapevi che è stato ritrovato un quadro di Picasso trafugato in Grecia e dato per disperso oramai da parecchio tempo? Peccato però che, durante l’intervista alla polizia in merito al ritrovamento, la stessa tela sia caduta improvvisamente a terra dal supporto sul quale era esposta! Bene ma non benissimo… soprattutto quando si ha una Luna opposta come questa che potrebbe darti un po’ di difficoltà!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non preoccuparti di come ti presenti all’appuntamento: anche con una vistosa macchia sulla camicia apparirai comunque carino e simpatico!

Lavoro: limita le idee geniali e rimani ligio al limit indispensabile: non sbaglierai di certo.

Salute: qualche momento di défaillance. Ovviamente ringrazia Mercurio se ti sei dimenticato di chiamare zia per gli auguri!

Il consiglio del giorno: rintanati in piscina per tutta la giornata: ritemprati con qualche nuotatina!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Wally Funk, 82enne che partecipò ad un programma spaziale negli anni ’50-’60, sarà una delle prime ad inaugurare il turismo spaziale a bordo della navicella Blue Origin, creata dal fondatore di Amazon. Ti lascio immaginare l’emozione della donna che ha sempre visto e realizzato solo su carta l’idea di volare nello spazio infinito! Emozioni che, sono convinta, Giove potrebbe regalarti con un ultimo colpo di coda, in modo inaspettato, prima di uscire dalla posizione a tuo favore! Goditele tutte!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la stai facendo un po’ troppo lunga! Se vuoi dichiararti, fallo e basta!

Lavoro: si vocifera di slittamenti delle ferie… le tue non le toccano, vero!?

Salute: adotta lo yoga e gli esercizi di stretching! Fanno miracoli sugli acciacchi!

Il consiglio del giorno: se ti senti insicuro fai una lista di almeno tre cose nelle quali sei bravissimo. Ti aiuterà a ricordarti quanto sei speciale!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ricordi il tifoso elvetico, Luca Loutenbach, che è stato ripreso durante la partita degli europei diventando un meme vivente? Ecco: lo stesso tifoso è ora coccolato dagli sponsor e voluto da tutti. La sua fama crescente è proprio l’esempio da seguire! Poco importa se Venere e Marte ti mettono dubbi addosso se hai un Saturno stimolato dalla Luna che vuole che tu colga tutte le occasioni possibili per metterti in mostra! Non avere dubbi sulle tue capacità: è il tuo momento di mostrare chi sei!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: mi spiace, ma non è il giorno giusto per dar sfoggio dei vostri risultati in palestra. Potreste venire ignorati bellamente!

Lavoro: hai fatto tutto il possibile ora è giunto il momento per gli altri di mettersi in gioco e ascoltare le tue indicazioni!

Salute: abbonamento in palestra in via di scadenza… sei sicuro di volerlo rinnovare?

Il consiglio del giorno: segui la Luna e lasciati trasportare! Può consigliarti bene… ad esempio sul nuovo colore da adottare per le pareti di casa!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Qualche grado di malinconia per voi, cari Pesciolini. La Luna quadrata di oggi ce la metterà tutta per rendere la vostra giornata un passaggio difficile e costellato di ricordi fastidiosi. Oltre a rincuorarvi, dicendovi che si tratta soltanto di un piccolissimo transito passeggero, vi consiglio anche la canzone giusta da utilizzare come colonna sonora per la giornata: “Notte prima degli esami” nella nuova versione Venditti ft. Achille Lauro! Non perdetevela!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: se pensate ancora al vostro ex è giunto il momento di cancellare il suo numero. Tagliate i ponti!

Lavoro: trovate da litigare persino con la stampante! Siete sicuri di sentirvi bene?

Salute: stanchi e spossati! Questa sera si va a letto presto eh!

Il consiglio del giorno: evitate video chiamate e vocali su WhatsApp! Oggi è già tanto se rispondete agli SMS!

Voto 5 e mezzo