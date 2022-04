L’oroscopo di oggi 7 aprile 2022: Ariete e Gemelli molto creativi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 7 aprile 2022, se dovete prendere decisioni importanti fatelo, perché Saturno è sestile a Mercurio. La Luna in Gemelli della giornata sarà utile anche per soluzioni creative. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 7 aprile 2022, la Luna si trova nel segno dei Gemelli ma in primissima serata, praticamente orario aperitivo, passa in Cancro. Qui formerà un aspetto romanticissimo con Venere. Mercurio in Ariete sarà in sestile (quindi in sintonia) con Saturno in Acquario: grandi decisioni prese in modo irremovibile, per tutta la settimana!

Con la Luna ancora nel segno dei Gemelli per buona parte della giornata direi che il segno fortunato sarà la Bilancia nonostante si lasci scappare qualche commento di troppo. Il segno sfortunato sarà la Vergine che oggi davvero non trattiene alcuna opinione, nemmeno quelle più pungenti!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei pieno di idee e di entusiasmo, stimolato da Mercurio, tanto che alla notizia che ai David di Donatello presenzierà la mitica Drusilla Foer, stai già pensando con quali sorprese ci delizierà. Sicuramente con un nuovo guardaroba, come da lei preannunciato, che sarà come minimo "eleganzissimo".

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti senti come all’esame di patente di guida, dove sulla pratica sei più bravo di Mick Schumaker ma nella teoria vieni rimandato per la terza volta.

Lavoro: sai sfruttare le nuove tecnologie per tutto, non mi stupirei affatto se avessi il telefono direttamente collegato con frigorifero e dispensa per controllare cosa manca quando devi fare la spesa al supermercato.

Salute: il movimento per te è importantissimo, oltre che per la tua rinomata forma smagliante, anche per il famoso detto dei monaci benedettini, mens sana in corpore sano.

Il consiglio del giorno: sei travolto da entusiasmo vitale proprio come quello dei bambini. Sapersi ancora meravigliare per la bellezza e la vita è da tenere stretto e se possibile non farlo mai svanire.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei ancora molto impacciato e alle volte ingessato, proprio a causa di Marte che non ti lascia assolutamente libero di muoverti come vorresti. Mi ricordi molto il simpatico e smarrito ragionier Fantozzi. Per svagarti un po’ potresti andare alla mostra che si terrà proprio in questi giorni a Milano su questo incredibile personaggio comico, così da farti una sana e fragorosa risata. Magari anche autoironica!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore tutto quello di cui hai bisogno oggi è un buon gelato da gustare mano nella mano con la persona che ami. Ti basta davvero poco per essere felice.

Lavoro: vorresti imporre le tue regole a lavoro ma pare che non sia ancora il momento a causa di Marte in quadratura. È come il buttafuori di fronte al locale esclusivo e tu non sei sulla lista.

Salute: non sai fare gioco di squadra, quindi verrai lasciato per tua somma gioia anche oggi fermo in panchina.

Il consiglio del giorno: bisogna imparare a vivere con leggerezza anche nei momenti più sfortunati e tu ultimamente te la stai davvero cavando egregiamente nonostante Saturno contro.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Proprio grazie a Mercurio avete una chiara e lucida visione in merito alle tematiche di inclusione e rispetto reciproco. Anche il cantante Blanco non si esime dall'esporsi durante il suo ultimo concerto: ha indossato il reggiseno lanciatogli da una fan per sensibilizzare sulla tematica riguardante la nudità maschile e femminile; che di recente assilla la rete e i social. State diventando grandi e io sono davvero commossa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: grazie alla Luna vi sentite compresi come quando da bambini vi bastava stare stretti alle sottane della mamma per sapere che tutto andava bene.

Lavoro: rapidi efficaci meglio di un precisissimo tiratore d’arco.

Salute: sfruttate appieno questa forza inesauribile che vi da Marte sia pere attività puramente sportiva che per spostare quel vecchio e pesantissimo armadio della nonna che vorreste far sparire.

Il consiglio del giorno: potete tranquillamente esporvi su qualsiasi tematica, anche in quelle più controverse il vostro approccio è sempre quello giusto.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

In questi giorni in un bosco è stata ritrovata da un gruppo di bambini una lettera d’amore in una bottiglia. Sono certissima che sia stato proprio tu ad averla scritta qualche tempo fa quando il pianeta dell’amore non ti degnava neanche di uno sguardo. Ma ora che hai Venere dalla tua, puoi felicemente dichiarati alla persona che ami senza messaggi abbandonati chissà dove. I tempi in cui facevi il naufrago nell’oceano dei sentimenti è finito.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: da quando Venere è tornata a sorriderti ti senti come sul un isola caraibica con tanto di cocktail con l’ombrellino.

Lavoro: non sei sicuramente il più rapido e efficiente al momento, ma sei di sicuro quello che ci mette tanto cuore. Sei più affidabile della storica segretaria del capo. Salute: non hai assolutamente bisogno di un buon dolce per tirarti su perché il tuo stomaco è strapieno di farfalle.

Il consiglio del giorno: lanciati a capofitto nelle braccia dell’amore. Ora che hai ottime occasioni non vorrai mica fare il timidone, vero?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Credo proprio sia stato tu oppure Dargen D’Amico a dare l’imbeccata al gruppo di ragazzi brianzoli che ha organizzato una discoteca abusiva in un capannone. Infatti la canzone ‘Dove si Balla’ è un inno a tornare a vivere e a ballare dopo questi anni di pandemia. Con Mercurio dalla tua oltre a questa discoteca improvvisata, hai sicuramente una foltissima lista di idee su dove e come si possa far festa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: i tuoi sensi si sono risvegliati e stai valutando seriamente chi si potrebbe meritare il titolo di regina della savana.

Lavoro: rapido ed efficace in tutte le questioni lavorative. no ti sfugge nulla, neanche il più piccolo, ma per te importantissimo dettaglio.

Salute: per te la mattina dovrebbe essere consacrata al sonno ma sei preso dalle conquideste che ti sta offrendo Venere, ed è meglio non farla aspettare neanche un minuto.

Il consiglio del giorno: abbiamo tutti voglia e bisogno di fare festa e ogni occasione è buona, dal locale, alla piazza, alla sagra paesana.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con tutta la fretta che hai in questo periodo e la poca pazienza di guardare quello che ti sta succedendo intorno (oggi enfatizzata anche da una Luna poco benevola) potresti incappare in qualche piccolo incidente. Proprio come quello tra due aerei all’aeroporto di Malpensa che ha causato gravi ritardi e fastidi per i passeggeri, piloti e personale di bordo… Un vero casino. Anche se aspetti più di due minuti, ricorda che non casca il mondo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: neanche se arrivasse la tua anima gemella con tanto di anello e promessa di amore eterno, tu comunque non le crederesti. Sei molto diffidente.

Lavoro: il tuo desiderio più profondo è di poter controllare tutti a distanza con un Joystick. Accontentati di organizzare l’agenda con una fitta serie di appuntamenti. Ricordati però di concedere almeno dieci minuti per la pausa pranzo.

Salute: hai imparato a metterti al primo posto. Guai a chi tenterà di farti riconsiderare le tue posizioni. Potrebbe partire una filippica di una buona mezz’ora. Aiuto!

Il consiglio del giorno: ricorda che se completi tutta la tua to do list della giornata, arrivando scapigliata e stressata, non vinci un premio o una medaglia. Prendersela con un filino di calma in più di sicuro non guasta.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

C’è qualche problemino a livello comunicativo che non hai ancora messo in conto, proprio a causa di Mercurio in opposizione secca. Per farti capire meglio: sei come il quartiere centralissimo di San Babila che, a causa di un incendio che ha distrutto tutti i cavi della fibra e quelli della linea elettrica e telefonica, è stato in black out comunicativo per quasi due giorni. Anche nel tuo caso ci vorrà ancora qualche giorno prima di poter utilizzare il linguaggio e la tecnologia in maniera appropriata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: avresti una voglia matta di sfarfallare di fiore in fiore, ti basta giusto una toccata e fuga. Niente di serio.

Lavoro: attenzione alle cantonate soprattutto se messa alle strette. Prendi tutto con molta calma e lascia che i tempi maturino.

Salute: hai bisogno di stare in buona compagnia per sollevare il tuo morale a terra da quando Venere ti ha salutata. Scegli tu se preferisci le chiacchiere con amici o un bell’incontro con uno dei tuoi tanti spasimanti.

Il consiglio del giorno: forse dovresti seguire un corso per imparare a esprimere le tue emozioni e le tue intenzioni, perché al momento dalla tua bocca escono solo frasi poco concrete e molto confuse.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Anche se non hai più Mercurio dalla tua parte sei pronto a tirare qualche tiro mancino e magari sfruttare Giove a favore per aiutare un bel colpo di fortuna. Sei come Elon Musk che dopo aver pubblicamente screditato la piattaforma Twitter ha deciso di acquistarla facendo schizzare il titolo in borsa alle stelle. Dimmi un po’ se questo non è un modo magistrale per apparecchiarsi una bella situazione…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ovunque tu vada e con chiunque ti abbia voglia di provarci, sarà sicuramente un successo.

Lavoro: sei più propenso alle strategie amorose ma non disdegni qualche bel tiro mancino anche in ufficio, giusto per ricordare a tutti che, anche se ti sei addolcito, quando meno se lo aspettano puoi sempre attaccare con il tuo pungiglione. Respect.

Salute: lo so che vorresti partire subito in quarta ma devi attendere ancora un pochino e poi potrai addirittura mettere il turbo. Porta pazienza.

Il consiglio del giorno: sei bravissimo nel gioco delle tre carte e visto che sei un filino più buono potresti condividere con i più qualche tuo colpo da maestro. Che ne dici?

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Grazie ai buoni influssi di Marte hai forze ed energie da vendere. Potresti anche tu salire in cima allo stadio di San Siro e dondolarti allegramente a sessanta metri sopra la curva nord. Non so bene a cosa in realtà questo ti possa servire perché a quell’altezza i giocatori sul campo sono più piccoli che guardare la partita sullo schermo del tuo smartphone. Contento tu…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: a volte una bella amicizia può trasformarsi in qualche cosa di più importante. Se hai deciso per questa strada, devi pazientare perché se son rose, fioriranno. Non oggi.

Lavoro: dedicati anima e corpo ai tuoi progetti ma senza aver l’ansia del tutto e subito. Ricorda che Roma non è stata costruita in un solo giorno…

Salute: puoi tranquillamente folleggiare fino a tarda notte, proprio come piace a te perché la mattina ti svegli fresco, o quasi, come una rosellina in piena fioritura.

Il consiglio del giorno: bisogna lasciarti correre liberamente verso le tue grandi conquiste personali. Dalle maratone cittadine all’attraversamento di un lago a nuoto l’importante è fare un’impresa epica.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Questo periodo per te è sicuramente speciale perché oltre ad essere più dolce di un profitterol, grazie a Venere, sei anche ben disposto a mostrare i tuoi punti deboli. Allo stesso modo Chiara Ferragni pubblica apertamente i suoi difetti estetici sulla pelle del viso che compaiono ogni volta che è sotto forte stress. Questo passo da te proprio non me lo aspettavo. Bravissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei irriconoscibile, perché riesci a mettere il bene degli altri prima del tuo. Da segnare subito negli annali.

Lavoro: il periodo è senza dubbio fortunatissimo, potresti addirittura scommettere su qualsiasi cavallo o progetto e sbancare il botteghino.

Salute: con questa ritrovata elasticità la lezione di yoga non è più un incubo perché l’asana più complesso per te è diventato un vero piacere.

Il consiglio del giorno: ammettere i propri difetti pubblicamente è un vero atto di forza che tu sei disposto a fare. Sono piacevolmente stupita.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai una grande necessità di muoverti e spostarti liberamente e la Luna di oggi ti ricorda a gran voce le tue priorità. Scapperesti volentieri in un luogo bucolico senza comunque rinunciare alle comodità e a una connessione veloce. Per i tecnologici amanti della natura come te da un paio di anni ci sono i Glamping, piccole e sfiziosissime strutture immerse nel verde che fanno proprio al caso tuo. Una perfetta cornice instagrammabile.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei aperto e disponibile a qualsiasi tipo di relazione, ma prediligi di gran lunga il friends with benefits così da poter passare con leggerezza di fiore in fiore. Lavoro: Saturno ti aiuta a ribaltare tutte le classiche regole del business. Sei tu a mettere tutto nero su bianco e, conoscendoti bene, fai in modo che tutti siano contenti e soddisfatti.

Salute: vuoi sempre sentirti libero di fare quello che vuoi e che ti fa sta bene. A una lezione in palestra con l’istruttore, preferisci di gran lunga una bella corsetta al parco.

Il consiglio del giorno: concediti una fuga di pochi giorni in un bel Glamping in italia, online puoi trovare delle interessantissime proposte.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La notizia che ormai siamo prossimi ad inviare un messaggio agli alieni vi ha fatto drizzare le antenne. Proprio grazie all’imminente congiunzione tra Giove e Nettuno, questa possibilità per voi è reale e avete sicuramente un mare di idee e di modalità da proporre perché su questo tema siete veri esperti visto che come minimo conoscete a memoria le note musicali del film: ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per voi è come una religione e volete applicare mente ma anche corpo almeno tre volte al giorno. Siete davvero devoti al sentimento dell’amore.

Lavoro: è il momento buono per far passare in alto nella lista degli argomenti da discutere nella riunione con il capo una delle vostre meravigliose idee. Scegliete quella in cui credete di più anche se si trattasse di un soggiorno a 5 stelle sulla Luna.

Salute: non siete ancora in forma smagliante e dovrete fare i conti con qualche attacco di narcolessia ma con un termos del caffé dello studente, tutto è risolvibile.

Il consiglio del giorno:: rivedere per la centesima volta tutti i film di Spielberg degli anni ottanta che raccontano di incontri con gli extraterrestri sarà un vero piacerone. Preparo subito popcorn e patatine per questa maratona sul divano fuori dall’ordinario.

Voto 7 +